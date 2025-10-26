Trực tiếp bóng đá Arsenal - Crystal Palace: Cơ hội bứt phá của thầy trò Arteta (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 21h, 26/10 | Emirates Arsenal 0 - 0 Crystal Palace (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Arsenal vs Crystal Palace Crystal Palace Điểm Raya Timber Saliba Gabriel Calafiori Rice Zubimendi Saka Eze Martinelli Gyokeres Điểm Henderson Richards Lacroix Guehi Munoz Wharton Hughes Mitchell Sarr Pino Mateta Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Arsenal Arsenal Crystal Palace Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, Rice, Zubimendi, Saka, Eze, Martinelli, Gyokeres Henderson, Richards, Lacroix, Guehi, Munoz, Wharton, Hughes, Mitchell, Sarr, Pino, Mateta

Arsenal muốn săn kỷ lục của Chelsea

Chelsea đang nắm giữ kỷ lục để lọt lưới ít nhất trong lịch sử Premier League với 15 bàn ở mùa 2004/05. Hiện tại, Arsenal mới thủng lưới 3 lần/8 trận. Khi được hỏi về khả năng Arsenal có thể phá kỷ lục đó, HLV Mikel Arteta cho biết: “Chúng tôi luôn hướng đến những cột mốc như vậy, nhưng cuối cùng, điều chúng tôi muốn vẫn là danh hiệu và chiếc cúp.

Càng tạo ra được những thống kê ấn tượng, chúng tôi càng tiến gần hơn tới mục tiêu đó. Thành tích phòng ngự hiện tại rất đáng khen, nhưng đây mới chỉ là giai đoạn đầu mùa. Toàn đội cần duy trì sự ổn định và tiếp tục cải thiện, vì vẫn còn nhiều điều có thể làm tốt hơn”.

Đồng đội cũ bắt bài Eze

Trong cuộc phỏng vấn trước trận, tiền vệ Adam Wharton của Crystal Palace được hỏi về cách khắc chế đồng đội cũ, Eberechi Eze. Cầu thủ này mới chỉ Arsenal hồi đầu mùa giải và Wharton tiết lộ ngắn gọn. "Theo kinh nghiệm của tôi, hãy để Eze thực hiện động tác trước. Đó là cách phòng ngự tốt nhất. Đừng bao giờ lao vào cậu ấy trước".

⚽️ Phong độ ấn tượng của "Pháo thủ"

Giữa lúc các đối thủ cạnh tranh có dấu hiệu chững lại, Arsenal vẫn duy trì phong độ ổn định và đầy bản lĩnh. “Pháo thủ” đã thắng liền ba trận tại Premier League, qua đó tạo khoảng cách ba điểm với nhóm bám đuổi. Hàng thủ thép tiếp tục là nền tảng thành công của thầy trò Mikel Arteta, khi họ mới chỉ để lọt lưới ba bàn sau tám trận - thành tích tốt nhất của CLB sau cùng số trận kể từ mùa 1998/99.

Giữa tuần qua, Arsenal còn phô diễn sức mạnh khi đè bẹp Atletico Madrid 4-0 tại Champions League, trận thứ tư liên tiếp giữ sạch lưới trên mọi đấu trường. Với thành tích bất bại trên sân nhà từ đầu mùa (thắng 5, hòa 1), đội bóng Bắc London rõ ràng đang có mọi lợi thế để nối dài chuỗi thăng hoa.

🎯 Nỗi lo của những vị khách

Crystal Palace bước vào trận derby này với chuỗi phong độ không mấy khả quan. Kể từ chiến thắng 2-0 trước Dynamo Kyiv trong trận ra mắt UEFA Conference League đầu tháng này, “Đại bàng” vẫn chưa biết mùi chiến thắng (hòa 1, thua 2). Trận thua gây sốc 0-1 trước AEK Larnaca giữa tuần đã khiến thầy trò Oliver Glasner trải qua ba trận liên tiếp không thắng.

⚡ Đối đầu nghiêng về Arsenal

Arsenal đang nắm ưu thế áp đảo trong các cuộc chạm trán gần đây: thắng sáu trong bảy lần đối đầu gần nhất, chỉ hòa một – chính là trận hòa 2-2 tại Emirates mùa trước. Tính rộng hơn, “Pháo thủ” chỉ thua duy nhất một trong 16 lần tiếp đón Crystal Palace trên sân nhà (thắng 9, hòa 6 trận). Thống kê kể trên đủ để người hâm mộ tin tưởng vào kịch bản quen thuộc: Arsenal chiến thắng và giữ vững ngôi đầu.