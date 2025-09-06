Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá Armenia - Bồ Đào Nha: Chờ Ronaldo nối dài thành tích ghi bàn (Vòng loại World Cup)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Đội tuyển Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo

(23h, 6/9, bảng F vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu) Ronaldo đang có phong độ ấn tượng cùng ĐT Bồ Đào Nha. Đây sẽ là cơ hội để CR7 nối dài thành tích.

Vòng loại World Cup | 23h, 6/9 |

Armenia
Trực tiếp bóng đá Armenia - Bồ Đào Nha: Chờ Ronaldo nối dài thành tích ghi bàn (Vòng loại World Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Armenia - Bồ Đào Nha: Chờ Ronaldo nối dài thành tích ghi bàn (Vòng loại World Cup) - 1
Bồ Đào Nha
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Armenia - Bồ Đào Nha: Chờ Ronaldo nối dài thành tích ghi bàn (Vòng loại World Cup) - 1
Cancarevic, Hovhannisyan, Mkrtchyan, Arutyunyan, Muradyan, Tiknizyan, Iwu, Dashyan, Bichakhchyan, Zelarayan, Barseghyan
Trực tiếp bóng đá Armenia - Bồ Đào Nha: Chờ Ronaldo nối dài thành tích ghi bàn (Vòng loại World Cup) - 1
Costa, Cancelo, Dias, A. Silva, Mendes, Fernandes, Ruben Neves, Bernardo Silva, Conceicao, Neto, Ronaldo

⚽ Khốn khó chờ Armenia

Armenia sẽ phải đối mặt với thử thách cực đại ngay ở trận mở màn vòng loại World Cup 2026 khi tiếp đón ông lớn Bồ Đào Nha. Phong độ của đội chủ nhà khiến người hâm mộ khó yên tâm: kể từ khi thắng liền ba trận ở vòng loại World Cup trước, Armenia không thắng trong bảy trận tiếp theo (hòa 3, thua 4).

Chiến thắng đáng chú ý nhất của Armenia trong giai đoạn này là trước Xứ Wales hồi tháng 6/2023, ngoài ra họ chỉ vượt qua Latvia và Kazakhstan. Sự sa sút đó khiến HLV John van ’t Schip mất ghế chỉ sau bốn trận, HLV Yegishe Melikyan được bổ nhiệm thay thế.

🚩 Sức mạnh áp đảo của Bồ Đào Nha

Bên kia chiến tuyến, Bồ Đào Nha bước vào chiến dịch này trong tâm trạng nhiều cảm xúc. Đây là lần đầu tiên họ thi đấu sau sự ra đi đột ngột của Diogo Jota, và cũng là trận đầu tiên kể từ khi Roberto Martínez cùng học trò đánh bại Tây Ban Nha trên chấm luân lưu để lần thứ hai lên ngôi UEFA Nations League.

Dù thường xuyên phải đá play-off trong ba trên bốn kỳ World Cup gần nhất, “Seleccao” lại cho thấy sự ổn định ở vòng loại khi thắng cả mười trận tại chiến dịch vòng loại EURO 2024. Với vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng FIFA và lực lượng vượt trội, Bồ Đào Nha hướng tới một khởi đầu mạnh mẽ.

💥 Lịch sử đối đầu gọi tên "Seleccao"

Lịch sử đối đầu không mang lại nhiều hy vọng cho Armenia. Trong sáu lần gặp nhau trước đây, họ chưa từng thắng Bồ Đào Nha (hòa 2, thua 4). Những con số thống kê gần đây cho thấy sự mong manh nơi hàng thủ Armenia: họ để lọt lưới 9 bàn ngay trong hiệp một ở 6 trận vòng loại World Cup vừa qua. Ngược lại, Bồ Đào Nha giữ sạch lưới ở 6/8 trận sân khách gần nhất tại vòng loại (thắng 6, hòa 2).

Theo Hạ My

