Dự đoán tỷ số vòng loại World Cup: "Sư tử" Anh vượt trội, Bồ Đào Nha chờ Ronaldo

⚽ Anh - Andorra: 23h, 6/9, bảng K vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu

Trước lượt trận thứ 5 vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, sự chênh lệch giữa Anh và Andorra gần như quá rõ ràng. Trên bảng xếp hạng FIFA, “Tam sư” hơn đối thủ tới 170 bậc.

ĐT Anh (áo trắng) được đánh giá cao hơn Andorra

Ở bảng K, đoàn quân của HLV Thomas Tuchel đã toàn thắng cả 3 trận, giành trọn 9 điểm và chưa thủng lưới lần nào. Với thành tích bất bại 30 trận sân nhà tại vòng loại World Cup (27 thắng, 3 hòa), tuyển Anh đang băng băng trên hành trình giành vé tới Mỹ – Canada – Mexico năm 2026.

Tuchel tiếp quản ghế nóng với kỳ vọng chấm dứt cơn khát danh hiệu lớn đã kéo dài 60 năm cho bóng đá Anh. Dù đang thử nghiệm nhiều nhân sự mới, sức mạnh của tuyển Anh vẫn quá vượt trội. Một chiến thắng trước Andorra dường như chỉ còn là vấn đề thủ tục, thậm chí là cơ hội để nhà cầm quân người Đức xoay tua đội hình.

Ở chiều ngược lại, Andorra tiếp tục sắm vai “kho điểm” quen thuộc. Sau 4 trận toàn thua, chưa ghi nổi bàn nào, họ đang hướng tới một vòng loại thất bại nữa. Thực tế, việc rời cuộc chơi mà không có nổi pha lập công chẳng hề xa lạ, bởi Andorra từng trải qua kịch bản tương tự ở vòng loại World Cup 2010 và 2014. Với thành tích vỏn vẹn 4 chiến thắng sau 66 trận vòng loại trong lịch sử, đội bóng xứ núi nhỏ bé khó tạo nên bất ngờ.

Lịch sử đối đầu càng cho thấy sự áp đảo tuyệt đối: Anh thắng cả 7 trận gặp Andorra, ghi 26 bàn và không thủng lưới lần nào. Thậm chí ở lượt đi, dù chỉ thắng 1-0, nhưng đó vẫn là trận đấu mà Andorra chỉ phòng ngự cầm cự chứ không tạo ra cơ hội rõ rệt.

Trận đấu tới, tâm điểm tiếp tục hướng về Harry Kane. Tiền đạo đội trưởng từng ghi bàn quyết định ở lượt đi và cả 7 bàn quốc tế gần nhất của anh đều là những bàn mở tỷ số hoặc nhân đôi cách biệt. Phía Andorra, đội trưởng Marc Vales vừa chạm mốc 100 lần khoác áo ĐTQG, nhưng con số này mang tính biểu tượng nhiều hơn là niềm tin vào một cuộc lật đổ.

Về lực lượng, tuyển Anh sẽ thiếu vắng Adam Wharton, Cole Palmer, Jude Bellingham và Bukayo Saka do chấn thương, nhưng chiều sâu đội hình của họ đủ để khỏa lấp khoảng trống. Ngược lại, Andorra gần như có đầy đủ nhân sự, song điều đó khó giúp họ tránh khỏi một thất bại nữa.

Với chênh lệch quá lớn cả về đẳng cấp lẫn phong độ, nhiều khả năng đây sẽ lại là màn dạo chơi của “Tam sư” trước khi bước vào những thử thách thực sự ở vòng loại.

Dự đoán: Anh 5-0 Andorra Thông tin lực lượng Anh: Jude Bellingham, Wharton, Palmer, Saka chấn thương. Andorra: Đội hình đầy đủ. Đội hình dự kiến Anh: Dean Henderson; Livramento, Stones, Burn, Spence; Rice, Jordan Henderson; Bowen, Rogers, Rashford; Kane. Andorra: Alvarez; Borra, Olivera, Llovera, San Nicolas, M. Garcia; Martinez, M. Vales, M. Rebes, Cervos; R. Fernandez.

⏱️ Armenia - Bồ Đào Nha: 23h, 6/9, bảng F vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu

Armenia sẽ phải đối mặt với thử thách cực đại ngay ở trận mở màn vòng loại World Cup 2026 khi tiếp đón ông lớn Bồ Đào Nha. Phong độ của đội chủ nhà khiến người hâm mộ khó yên tâm: kể từ khi thắng liền ba trận ở vòng loại World Cup trước, Armenia không thắng trong bảy trận tiếp theo (hòa 3, thua 4).

Ronaldo tiếp tục là đầu tàu của Bồ Đào Nha

Chiến thắng đáng chú ý nhất của Armenia trong giai đoạn này là trước Xứ Wales hồi tháng 6/2023, ngoài ra họ chỉ vượt qua Latvia và Kazakhstan. Sự sa sút đó khiến HLV John van ’t Schip mất ghế chỉ sau bốn trận, HLV Yegishe Melikyan được bổ nhiệm thay thế.

Bên kia chiến tuyến, Bồ Đào Nha bước vào chiến dịch này trong tâm trạng nhiều cảm xúc. Đây là lần đầu tiên họ thi đấu sau sự ra đi đột ngột của Diogo Jota, và cũng là trận đầu tiên kể từ khi Roberto Martínez cùng học trò đánh bại Tây Ban Nha trên chấm luân lưu để lần thứ hai lên ngôi UEFA Nations League.

Dù thường xuyên phải đá play-off trong ba trên bốn kỳ World Cup gần nhất, “Seleccao” lại cho thấy sự ổn định ở vòng loại khi thắng cả mười trận tại chiến dịch vòng loại EURO 2024. Với vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng FIFA và lực lượng vượt trội, Bồ Đào Nha hướng tới một khởi đầu mạnh mẽ.

Lịch sử đối đầu không mang lại nhiều hy vọng cho Armenia. Trong sáu lần gặp nhau trước đây, họ chưa từng thắng Bồ Đào Nha (hòa 2, thua 4). Những con số thống kê gần đây cho thấy sự mong manh nơi hàng thủ Armenia: họ để lọt lưới 9 bàn ngay trong hiệp một ở 6 trận vòng loại World Cup vừa qua. Ngược lại, Bồ Đào Nha giữ sạch lưới ở 6/8 trận sân khách gần nhất tại vòng loại (thắng 6, hòa 2).

Trận đấu tới nhiều khả năng sẽ xoay quanh hai ngôi sao. Với Armenia, Eduard Spertsyan là niềm hy vọng số một, khi ghi cả ba bàn gần nhất của đội tuyển và đang có phong độ ấn tượng tại CLB Krasnodar với 13 lần in dấu giày trong 10 trận gần đây.

Bên phía Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo ở tuổi 40 vẫn là đầu tàu. Anh đã ghi bàn trong ba trận liên tiếp cho ĐTQG, và đặc biệt có duyên trước Armenia với bốn lần nổ súng trong các lần chạm trán, trong đó có cú hat-trick ở chuyến làm khách gần nhất.

Armenia gần như có đội hình mạnh nhất, trong khi Bồ Đào Nha thiếu vắng Rafael Leao vì chấn thương. Dẫu vậy, với đẳng cấp, kinh nghiệm và phong độ vòng loại quá ổn định, thầy trò Roberto Martinez vẫn được đánh giá vượt trội và sẵn sàng ra về với trọn vẹn ba điểm.