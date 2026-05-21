Trực tiếp bóng đá Al Nassr - Damac: Ronaldo cách thiên đường 1 bước chân (Saudi Pro League)

1h, 22/5 | Al Nassr 0 - 0 Damac (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Al Nassr vs Damac Damac Điểm Bento Boushal Simakan Al-Amri Martinez Coman Al-Najei Hassan Mane Felix Ronaldo Điểm Kerwin Hawsawi Harkass Bedrane Al-Obaid Sylla Abdullah Vada Meite Arielson Okita Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Al Nassr Al Nassr Damac Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Bento, Boushal, Simakan, Al-Amri, Martinez, Coman, Al-Najei, Hassan, Mane, Felix, Ronaldo Kerwin, Hawsawi, Harkass, Bedrane, Al-Obaid, Sylla, Abdullah, Vada, Meite, Arielson, Okita

Al Nassr sáng cửa vô địch Saudi Pro League

Saudi Pro League 2025/26 đã đi đến vòng đấu cuối cùng và Al Nassr của Ronaldo đang tràn đầy cơ hội vô địch. Hiện tại, họ đang có 83 điểm và hơn đội xếp thứ hai là Al Hilal tới 2 điểm. Điều đó đồng nghĩa với việc Al Nassr chỉ cần không thua trước Damac ở lượt đấu cuối là rộng cửa vô địch.

Nếu Ronaldo cùng các đồng đội thắng Damac, họ sẽ đăng quang mà không cần chờ kết quả của trận đấu bên phía Al Hilal. Trong khi đó, nếu Al Nassr hòa Damac, họ sẽ phải chờ xem Al Hilal có thắng với cách biệt trên 4 bàn trước Al Fayha hay không. Nếu Al Hilal không làm được, Al Nassr vẫn là nhà vô địch.