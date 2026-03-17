Man City bỏ tập trước đại chiến Real ở Cúp C1, Arbeloa lấy Mbappe "dọa" đối thủ

Man City hủy buổi tập trước ngày thi đấu

Trước trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Real Madrid (3h, 18/3), HLV Pep Guardiola đã quyết định hủy buổi tập của Man City hôm thứ Hai. Đây là lần thứ 3 trong mùa giải, Guardiola áp dụng quyết định không tổ chức buổi tập trước ngày thi đấu, bên cạnh các cuộc chạm trán Dortmund hồi tháng 11/2025 (Man City thắng 4-1) và Fulham vào tháng 12 (thắng 5-4).

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu, nhà cầm quân người Tây Ban Nha lí giải lịch trình di chuyển và thi đấu dày đặc khiến đội bóng gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức tập luyện: “Chúng tôi đã ở Madrid, về khách sạn rất muộn, sáng hôm sau lại trở về và không tập luyện. Sau trận gặp West Ham, chúng tôi trở về lúc 2 hay 3 giờ sáng.

Ngày nay, tập luyện không cải thiện nhiều. Tôi đã làm điều này 2, 3 lần trong mùa giải, trước trận Dortmund và Fulham. Đôi khi chúng tôi tập hoặc ở nhà. Chúng tôi hiểu nhau rất rõ, chúng tôi đã luyện tập rất nhiều".

"Man City phải chơi một trận đấu hoàn hảo”

Ở trận lượt đi tại Madrid, Man City đã thua 0-3, vì vậy đội bóng nước Anh vì vậy cần tạo nên màn ngược dòng không tưởng nếu muốn giành quyền đi tiếp. Các CLB do Guardiola dẫn dắt hiện có thành tích 14 thắng, 6 hòa và 9 thua trước Real Madrid, ghi 59 bàn, thủng lưới 47 bàn.

Guardiola thừa nhận, trận đấu đêm nay chẳng khác nào "trận chung kết" với Man City: “Tôi không có nhiều điều để nói với cầu thủ, vì trận đấu này giống như trận chung kết vậy. Chúng tôi đều là những người trưởng thành và chúng tôi biết mình phải làm gì. Chúng tôi phải chơi một trận đấu hoàn hảo để lật ngược tình thế".

Real Madrid thận trọng

Trong khi đó, HLV Alvaro Arbeloa cho biết Real Madrid hiểu rõ sự khó khăn khi đối đầu Man City dù có lợi thế là chiến thắng 3-0 ở lượt đi: “Chúng tôi rất nhận thức được sự khó khăn của trận đấu ngày mai và đối thủ mà chúng tôi phải đối mặt.

Nếu muốn chiến thắng, chúng tôi không thể nghĩ đến điều gì khác ngoài việc thi đấu ở đẳng cấp rất cao, giống như ở trận lượt đi hoặc thậm chí tốt hơn, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực và hy sinh, và có thể gây ra rất nhiều vấn đề cho họ".

Về kế hoạch thi đấu, Arbeloa tiết lộ: “Giống như trận lượt đi. Chúng tôi không có mục tiêu nào khác ngoài việc ra sân và giành chiến thắng với cùng sự khiêm tốn và cam kết như ở trận lượt đi. Thậm chí còn hơn thế nữa, bởi vì trận đấu này sẽ không dễ dàng. Sự khiêm tốn và tham vọng là điều chúng tôi cần thể hiện vào ngày mai".

Mbappé sẵn sàng trở lại, Bellingham vắng mặt

HLV Arbeloa cũng cập nhật tình hình lực lượng của Real Madrid trước trận đấu. Cụ thể, Jude Bellingham sẽ góp mặt cùng toàn đội nhưng không thi đấu, còn Kylian Mbappe sẵn sàng trở lại sau thời gian dưỡng thương:

“Bellingham muốn đến cùng các đồng đội, nhưng cậu ấy sẽ không có mặt vào ngày mai. Tôi rất vui khi thấy cậu ấy đang tiến gần hơn. Cậu ấy sẽ là một trong những thủ lĩnh và việc cậu ấy ở đây cùng chúng tôi là rất quan trọng. Mbappé đã sẵn sàng. Ngày mai các bạn sẽ thấy".

Bên cạnh đó, Arbeloa nhấn mạnh vai trò của tiền đạo người Pháp trong lối chơi của Real Madrid: “Kylian mang đến cho chúng tôi những phẩm chất khác biệt so với những cầu thủ khác như Brahim, nhưng cậu ấy cũng là một cầu thủ kết nối rất tốt với cậu ấy. Cậu ấy là cầu thủ rất thông minh và có khả năng di chuyển vào những khoảng trống do đối thủ tạo ra. Tôi rất mong được thấy cậu ấy trên sân".