Bốc thăm play-off Cúp C1 châu Âu: Hành trình gian nan chờ PSG và Real Madrid

Rạng sáng nay, loạt trận cuối cùng vòng phân hạng Cúp C1 châu Âu đã khép lại mang tới những tấm vé cuối cùng dành cho những đội xứng đáng nhất. Các CLB bị đánh giá thấp như Qarabag, Olympiakos hay Bodo Glimt tiến vào vòng play-off nhờ thành tích tốt.

Đặc biệt, Benfica đã lách qua khe cửa siêu hẹp để đi tiếp. Đội bóng của Jose Mourinho thắng Real Madrid 4-2 để bằng điểm đội xếp thứ 25. Nhưng Benfica hơn vị trí phía sau đúng 1 bàn thắng, vừa đủ để họ cán đích ở Top 24 và lách vào vòng play-off.

Trong khi đó, những thế lực PSG, Real Madrid và Inter đã không thể chen chân vào vòng 8 đội mạnh nhất (vào thẳng vòng 1/8) sau khi hụt hơi ở giai đoạn cuối. Với việc phải đá các trận play-off, PSG, Real Madrid và Inter sẽ chấp nhận hao tổn thể lực và đi kèm với đó là nguy cơ rời cuộc chơi sớm.

Vào lúc 18h00 ngày mai, 30/1, họ sẽ biết đối thủ của mình ở buổi bốc thăm vòng play-off dành cho các đội đứng từ 9 đến 24 vòng phân hạng (8 đội dẫn đầu vào thẳng vòng 1/8, không phải đá play-off).

PSG và Real Madrid đã không thể cán đích ở Top 8

Theo cách thức bốc thăm, UEFA sẽ chia 16 đội cán đích từ 9 đến 24 thành 2 nhóm riêng biệt. Nhóm thứ nhất là hạt giống, gồm các CLB xếp hạng từ 9 đến 16. Những đội này sẽ được hưởng lợi khi đá trận lượt về trên sân nhà. Nhóm còn lại từ vị trí 17 đến 24, được xem là không hạt giống.

Tại vòng play-off, đội hạng 9 hoặc 10 sẽ gặp đội hạng 23 hoặc 24; đội hạng 11 hoặc 12 gặp đội hạng 21 hoặc 22; đội hạng 13 hoặc 14 gặp đội hạng 19 hoặc 20; đội hạng 15 hoặc 16 gặp đội hạng 17 hoặc 18. UEFA cũng cho phép các đội cùng quốc gia vẫn có thể đối đầu nhau ở vòng play-off, và các CLB từng gặp gỡ ở vòng phân hạng trước đó cũng có thể tái đấu.

Ví dụ, Real Madrid/Inter có thể gặp Bodo Glimt/Benfica. Nếu Real Madrid đấu Benfica thì 2 cái tên còn lại là Inter và Bodo Glimt sẽ đá play-off với nhau. PSG/Newcastle sẽ đối đầu Monaco/Qarabag…

Chiều tối mai, UEFA sẽ ấn định 8 cặp đấu vòng play-off dựa trên cách bố trí này. Kết thúc vòng play-off, 8 đội giành chiến thắng sẽ chính thức góp mặt ở vòng 1/8 để đối đầu với 8 cái tên đang chờ sẵn gồm Arsenal, Bayern Munich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisbon và Man City.

Lễ bốc thăm cho vòng 1/8, đồng thời xác định nhánh đấu tứ kết và bán kết, sẽ diễn ra vào ngày 27/2/2026. Do phải đá play-off nên những PSG, Real Madrid và Inter một khi tiến tới vòng 1/8 hoàn toàn có thể sẽ phải gặp những ứng viên vô địch, khiến hành trình tiến sâu của mình đối diện nhiều bất lợi.

BXH chung cuộc vòng phân hạng