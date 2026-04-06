Trợ lý HLV Kim Sang Sik ở ĐT Việt Nam được VFF "thưởng nóng"

Sáng ngày 6/4, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức gia hạn hợp đồng với HLV thủ môn Lee Woon Jae đến năm 2027. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những đóng góp của vị trợ lý quan trọng trong ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam thời gian qua.

Đáng chú ý, sau chuỗi thành tích ấn tượng của các ĐTQG, VFF ghi nhận những dấu ấn chuyên môn rõ nét của huyền thoại bóng đá người Hàn Quốc. Dù không trực tiếp xuất hiện nhiều trên truyền thông, nhưng vai trò của HLV Lee Woon Jae được đánh giá là cực kỳ quan trọng trong thành công chung.

Dưới sự huấn luyện của ông, các thủ môn như Nguyễn Đình Triệu, Đặng Văn Lâm, Trần Trung Kiên hay Nguyễn Filip đều có sự tiến bộ đáng kể. Từ kỹ năng chuyên môn đến bản lĩnh thi đấu, các “người gác đền” của đội tuyển Việt Nam ngày càng ổn định và đáng tin cậy.

Nguyễn Filip cho thấy đẳng cấp và phong độ chắc chắn trong khung gỗ, trong khi Đình Triệu và Trung Kiên cũng nhiều lần tận dụng tốt cơ hội để khẳng định mình. Với Đặng Văn Lâm, sự dày dạn kinh nghiệm kết hợp cùng giáo án hiện đại từ HLV Lee Woon Jae giúp anh duy trì phong độ tốt.

Trong hành trình chinh phục các danh hiệu như chức vô địch ASEAN Cup 2024 (AFF Cup), huy chương vàng SEA Games 33 hay tấm vé dự Asian Cup 2027, dấu ấn của HLV Lee Woon Jae thể hiện rõ qua sự chắc chắn nơi khung thành các ĐTQG, điểm tựa giúp đội tuyển vượt qua nhiều thời khắc khó khăn.

Sinh năm 1973, ông Lee Woon Jae là huyền thoại của bóng đá Hàn Quốc với 133 lần khoác áo ĐTQG, góp công lớn vào kỳ tích lọt vào bán kết World Cup 2002. Kinh nghiệm đỉnh cao đó đang được ông truyền lại hiệu quả cho các thủ môn Việt Nam.

Phát biểu tại lễ ký kết, HLV Lee Woon Jae khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực tối đa, phối hợp cùng HLV Kim Sang Sik và ban huấn luyện để hướng tới những mục tiêu lớn trong thời gian tới. Với nền tảng đã xây dựng, ông được kỳ vọng sẽ tiếp tục giúp khung thành đội tuyển Việt Nam duy trì sự chắc chắn ở các đấu trường quan trọng trong thời gian tới như ASEAN Cup 2026, FIFA ASEAN Cup, ASIAN Cup 2027,...