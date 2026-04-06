Madam Pang ra tay, Thái Lan quyết không để bóng đá Việt Nam vượt mặt

Việc bóng đá Việt Nam liên tục cải thiện thành tích trong thời gian gần đây khiến Thái Lan không thể đứng yên. Madam Pang được cho là đang thúc đẩy một lộ trình mới, trong đó có hai hướng tiếp cận đáng chú ý nhằm nâng tầm đội tuyển quốc gia.

Trước hết là câu chuyện nhân sự. Thay vì mở rộng cánh cửa cho các trường hợp nhập tịch không có liên hệ, Thái Lan vẫn kiên định với tiêu chí lựa chọn cầu thủ mang dòng máu Thái. Những cầu thủ Thái kiều đang thi đấu ở nước ngoài sẽ được theo dõi và tạo điều kiện để trở về cống hiến. Đây được xem là cách vừa bổ sung chất lượng đội hình, vừa giữ được bản sắc - điều mà Madam Pang nhiều lần nhấn mạnh là không thể đánh đổi.

Song song với đó, kế hoạch nâng cao trình độ thông qua các trận giao hữu quốc tế cũng được đẩy mạnh. Thái Lan dự kiến sẽ tìm kiếm những đối thủ mạnh để cọ xát, qua đó kiểm chứng năng lực và gia tăng trải nghiệm thi đấu. Theo các nguồn tin khu vực, lịch thi đấu giao hữu đang được xây dựng dày hơn, trải dài trong các dịp FIFA Days, với mục tiêu giúp đội tuyển bước ra khỏi “vùng an toàn” quen thuộc.

Quan điểm này của Madam Pang không hoàn toàn nhận được sự đồng thuận tuyệt đối. Một bộ phận người hâm mộ cho rằng trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, việc linh hoạt hơn trong chính sách nhập tịch có thể mang lại hiệu quả nhanh chóng. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến ủng hộ hướng đi hiện tại, bởi nó đảm bảo sự gắn kết và bản sắc cho đội tuyển về lâu dài.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam lại đang lựa chọn cách tiếp cận cởi mở hơn. Dưới thời HLV Kim Sang-sik, đội tuyển không ngần ngại trao cơ hội cho các cầu thủ nhập tịch đủ điều kiện, bên cạnh việc sử dụng những nhân tố lai. Điều này giúp gia tăng chiều sâu lực lượng và mang lại hiệu quả nhất định về mặt chuyên môn.

Thực tế trên sân đã phần nào phản ánh sự chuyển mình ấy. Chiến thắng trước Malaysia cho thấy sự hòa nhập nhanh chóng của những gương mặt mới như Xuân Son hay Hoàng Hên, những người đóng vai trò quan trọng trong cách vận hành lối chơi.

Hiện tại, Việt Nam đứng hạng 99 thế giới, chỉ kém Thái Lan ba bậc. Đây cũng là lần hiếm hoi trong hơn hai thập kỷ, hai đại diện Đông Nam Á cùng góp mặt trong top 100 FIFA. Khoảng cách mong manh ấy khiến cuộc cạnh tranh giữa hai nền bóng đá trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Trong bối cảnh ấy, những kế hoạch của Madam Pang không chỉ đơn thuần là sự chuẩn bị cho hiện tại, mà còn là lời khẳng định cho tham vọng dài hạn. Khi Việt Nam tăng tốc, Thái Lan cũng buộc phải thay đổi. Và cuộc đua giành vị thế số một Đông Nam Á, vì thế, hứa hẹn sẽ còn nhiều diễn biến đáng chờ đợi.