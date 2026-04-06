Hải Phòng nhận thưởng nóng 1 tỷ đồng, Xuân Son & "Yamal xứ Thanh" thi nhau tỏa sáng

Hải Phòng quật ngã Hà Nội FC, “giải hạn” đầy cảm xúc

Trên sân Lạch Tray, Hải Phòng bước vào trận đấu với nhiều áp lực khi đã trải qua chuỗi 5 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng. Đối đầu "kình địch" Hà Nội FC, đối thủ giàu tham vọng và sở hữu lực lượng vượt trội, càng khiến thử thách trở nên khắc nghiệt. Dù vậy, đội bóng đất Cảng đã chơi một trận đầy kỷ luật.

CLB Hải Phòng được bầu Hoàn thưởng tiền tỷ sau trận thắng Hà Nội FC.

Họ chủ động lùi sâu, giữ cự ly đội hình hợp lý và chờ đợi cơ hội từ các tình huống phản công. Bước ngoặt đến ở phút 79, khi Hải Phòng tận dụng cơ hội để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu nhờ công của Hữu Nam. Trong quãng thời gian còn lại, đội chủ nhà bảo toàn tỷ số bằng lối chơi chắc chắn, khiến Hà Nội FC hoàn toàn bế tắc.

Chiến thắng 1-0 không chỉ mang ý nghĩa 3 điểm, mà còn là trận thắng đầu tiên của Hải Phòng tại V-League trong năm 2026, chấm dứt chuỗi phong độ đáng quên trước đó. Ngay sau trận đấu, Chủ tịch CLB Văn Trần Hoàn đã thưởng nóng 1 tỷ đồng tiền mặt cho toàn đội. Đây là phần thưởng xứng đáng cho tinh thần chiến đấu và màn trình diễn quả cảm của các cầu thủ đội bóng đất cảng.

CAHN tiến gần ngôi vương, Thể Công Viettel bị bỏ lại phía sau

Ở cuộc đua vô địch, Công an Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế số một. Chiến thắng thuyết phục trước Đà Nẵng ở vòng này giúp họ nới rộng khoảng cách với đội nhì bảng Thể Công Viettel lên 9 điểm. Trong bối cảnh mùa giải không còn nhiều vòng đấu, lợi thế này gần như giúp CAHN đặt một tay vào chức vô địch.

Văn Thuận toả sáng giúp Ninh Bình đánh bại HAGL.

“Lamine Yamal xứ Thanh” tỏa sáng, Ninh Bình ngược dòng ấn tượng

Trên sân của HAGL, Ninh Bình tạo nên màn lội ngược dòng đáng chú ý. Sau khi bị dẫn trước, đội khách đã vùng lên mạnh mẽ để giành chiến thắng 2-1. Điểm nhấn lớn nhất thuộc về Lê Văn Thuận, tài năng trẻ được ví như “Lamine Yamal xứ Thanh”. Cầu thủ này tiếp tục gây ấn tượng với một siêu phẩm, góp công lớn giúp Ninh Bình xoay chuyển cục diện trận đấu, ngược dòng thắng trận quan trọng sau chuỗi 5 trận chỉ hoà và thua.

Xuân Son "nổ súng", Nam Định thăng hoa

Thép Xanh Nam Định tiếp tục cho thấy phong độ cực cao khi giành chiến thắng thứ 4 liên tiếp tại V-League. Trong chuỗi trận ấn tượng này, Xuân Son vẫn là cái tên nổi bật nhất trên hàng công. Bàn thắng ở vòng 17 một lần nữa khẳng định vai trò đầu tàu của tiền đạo này, giúp Nam Định duy trì vị thế trong nhóm cạnh tranh ở nửa trên bảng xếp hạng.

Bảng xếp hạng V-League 2025/26 sau vòng 17.

Thanh Hóa tạo địa chấn với chiến thắng 4-0

Một trong những bất ngờ lớn nhất vòng đấu đến từ Thanh Hóa. Trong bối cảnh đang gặp nhiều khó khăn về tài chính và lực lượng, đội bóng xứ Thanh bất ngờ bùng nổ khi đánh bại Công an TP.HCM với tỷ số 4-0 trên sân nhà. Chiến thắng đậm đà này không chỉ giúp Thanh Hóa giải tỏa áp lực, mà còn khiến cục diện nhóm cuối bảng xếp hạng trở nên khó lường hơn trong giai đoạn cuối mùa.

Vòng 17 không chỉ hấp dẫn bởi các kết quả bất ngờ, mà còn mang ý nghĩa bước ngoặt. Hải Phòng tìm lại niềm tin bằng chiến thắng trước kình địch, CAHN tiến sát ngôi vương, trong khi những cái tên như Ninh Bình hay Thanh Hóa tạo ra các cú hích đáng kể. Khi mùa giải bước vào giai đoạn nước rút, những diễn biến như ở vòng 17 cho thấy V-League 2025/26 đang ngày càng kịch tính, nơi mỗi trận đấu đều có thể làm thay đổi cục diện cả mùa giải.