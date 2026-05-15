U17 Việt Nam tạo kỳ tích, tham vọng World Cup 2034 không phải chuyện đùa

Chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước U17 UAE vào rạng sáng 14/5/2026 đã mang về tấm vé dự U17 World Cup 2026 lịch sử cho bóng đá Việt Nam. Trên hết, đây là sự khẳng định của một thế hệ cầu thủ mới, rằng họ đã đủ bản lĩnh để gánh vác giấc mơ xa hơn – World Cup 2034.

Lứa U17 Việt Nam là nóng cốt để hướng tới tham vọng ở World Cup 2034

Từ U17 World Cup tới "giấc mơ lớn" World Cup 2034

Sau trận thắng U17 UAE, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã hết lời khen ngợi, động viên toàn đội U17 Việt Nam. Đáng chú ý, ông Tuấn cũng khẳng định, những trải nghiệm tại giải U17 châu Á hay FIFA U17 World Cup là hành trang quý giá để 5-6 năm nữa, lứa cầu thủ hiện tại có thể tự tin bước ra sân chơi vòng loại World Cup cùng đội tuyển quốc gia.

Không chỉ vậy, VFF còn chỉ đạo các bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch tập huấn quốc tế chất lượng cao để chuẩn bị cho hành trình dự FIFA U17 World Cup 2026, đồng thời tạo nền tảng lực lượng cho chiến dịch vòng loại FIFA World Cup 2034.

Lựa chọn lứa U17 hiện tại làm nòng cốt cho năm 2034 là nước đi táo bạo nhưng đầy khoa học. Đến thời điểm đó, những Chu Ngọc Nguyễn Lực, Mạnh Cường hay Sỹ Bách sẽ bước vào độ tuổi 25-26, giai đoạn sung sức và chín muồi nhất sự nghiệp (22/23 cầu thủ U17 Việt Nam sinh năm 2009, người duy nhất sinh năm 2010 là tiền đạo Trần Mạnh Quân). Việc VFF cam kết xây dựng lộ trình "dài hơi" cho thấy bóng đá Việt Nam vẫn kiên định với giấc mơ World Cup bằng chiến lược xây dựng từ gốc rễ.

Tại sao nên đặt kỳ vọng vào lứa U17 Việt Nam?

Có nhiều lý do để VFF, người hâm mộ tin rằng thế hệ 2009-2010 có thể làm nên chuyện. Thứ nhất là bản lĩnh và tư duy. Dưới bàn tay của HLV Cristiano Roland, U17 Việt Nam trình diễn lối chơi hiện đại, tinh thần tự tin, không còn tâm lý e sợ các đối thủ hàng đầu châu lục. Cách các cầu thủ lội ngược dòng trước UAE, hay dẫn bàn trước Hàn Quốc tới tận phút 83 cho thấy tinh thần thép và khả năng chịu áp lực cực tốt.

U17 Việt Nam sẽ có cơ hội cọ xát với các nền bóng đá lớn ở U17 World Cup

Thứ hai là trải nghiệm World Cup sớm. Việc được cọ xát tại sân chơi U17 World Cup 2026 là đặc quyền vô giá. Những trận đấu với các cường quốc bóng đá từ châu Âu, Nam Mỹ, châu Phi ở độ tuổi "bẻ gãy sừng trâu" sẽ giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm trận mạc - điều mà không giáo án nào có thể thay thế.

Quan trọng hơn cả, cánh cửa World Cup đang mở rộng với bóng đá Việt Nam. FIFA đang nghiêm túc xem xét việc mở rộng World Cup lên 64 đội. Nếu kịch bản này xảy ra vào năm 2030 hay 2034, cơ hội cho các nền bóng đá tầm trung như Việt Nam tăng lên đáng kể khi số suất của châu Á chắc chắn nhiều hơn 8,5 suất ở kỳ World Cup 2026.

Chặng đường dài để chinh phục "giấc mơ lớn"

Tất nhiên, từ cầu thủ tiềm năng ở tuổi 17 đến ngôi sao thực thụ ở tuổi 25 là khoảng cách rất lớn. Lịch sử bóng đá Việt Nam từng chứng kiến nhiều lứa cầu thủ trẻ vô cùng hứa hẹn, nhưng lại "sớm nở tối tàn" do thiếu môi trường thi đấu chuyên nghiệp hoặc tác động ngoài sân cỏ.

Để lứa U17 này thực sự trở thành nòng cốt cho đội tuyển quốc gia vào năm 2034, VFF và các câu lạc bộ cần đảm bảo các cầu thủ trẻ được ra sân thường xuyên tại V.League hoặc được gửi đi tu nghiệp tại các nền bóng đá phát triển.

Đoạt vé U17 World Cup không đồng nghĩa các cầu thủ trẻ đã trở thành "sao"

Bên cạnh đó, công tác đầu tư chuyên sâu về thể chất để thu hẹp khoảng cách hình thể với các đối thủ hàng đầu châu lục. Trên hết, người hâm mộ cần dành sự kiên nhẫn cho các cầu thủ. Một thế hệ vàng không thể hình thành sau một giải đấu, mà cần sự vun đắp liên tục trong suốt nhiều năm.

Tấm vé dự U17 World Cup 2026 là "phát súng lệnh" cho cuộc hành trình mới. Nếu được đầu tư đúng hướng và giữ vững phong độ, khát khao như hành trình U17 châu Á, lứa cầu thủ của HLV Roland hoàn toàn có thể là những người viết nên trang sử mới, đưa lá cờ đỏ sao vàng tung bay tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm 2034.

Hành trình 8 năm bắt đầu từ chính hôm nay. Bóng đá Việt Nam có quyền mơ, vì chúng ta đang sở hữu một thế hệ dám biến giấc mơ thành sự thật.