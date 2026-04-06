Xuân Son - Hoàng Hên được đánh giá hay nhất loạt trận cuối vòng loại Asian Cup 2027

Trên hàng công, Xuân Son trở thành cái tên nổi bật nhất của tuyển Việt Nam. Tiền đạo sinh năm 1997 lập cú đúp vào lưới Malaysia và được chuyên trang thống kê Sofascore chấm 8,7 điểm, mức cao nhất trong số các tiền đạo ra sân ở lượt đấu này. Màn tỏa sáng ấy cũng được xem là câu trả lời đanh thép của chân sút gốc Brazil trước những lời bình luận liên quan đến thể trạng trước đó.

Thực ra ở lượt cuối vòng loại, Ali Mustafa cũng xuất sắc, ghi 2 bàn trong trận Syria hạ Afghanistan 5-1. Ngoài ra anh còn đóng góp 1 pha kiến tạo. Nhưng tính chất trận đấu không căng thẳng như màn đối đầu giữa Việt Nam và Malaysia. Vậy nên tiền đạo của Syria không được chấm điểm cao bằng Xuân Son.

Nếu Xuân Son đem tới khác biệt ở khâu dứt điểm, thì Hoàng Hên lại ghi dấu ấn đậm nét trong vai trò tổ chức lối chơi. Dù mới có hai lần ra sân cho tuyển Việt Nam ở các trận gặp Bangladesh và Malaysia, tiền vệ sinh năm 1994 cho thấy sự hòa nhập rất nhanh.

Ở trận đấu với Malaysia, Hoàng Hên đảm nhiệm tốt vai trò điều phối, đồng thời thực hiện đường kiến tạo để Xuân Son ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Nhờ màn trình diễn đó, anh được chấm 7,8 điểm và góp mặt trong đội hình tiêu biểu.

Người còn lại của tuyển Việt Nam được vinh danh là trung vệ Duy Mạnh. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngự, cầu thủ của CLB Hà Nội còn trực tiếp ghi bàn mở tỷ số bằng một pha đánh đầu, mở ra thế trận thuận lợi cho đội chủ nhà.

Với 3 cái tên góp mặt, tuyển Việt Nam trở thành đội có nhiều đại diện nhất trong đội hình tiêu biểu lượt trận cuối. Chiến thắng của Việt Nam không phải là thắng lợi áp đảo nhất ở loạt trận ngày 31/3 vừa qua, nhưng có lẽ những màn trình diễn của tuyển thủ Việt Nam được đánh giá cao hơn hẳn vì tính chất kình địch giữa 2 đội.

Vì vậy mà đội tuyển Việt Nam có tới 3 gương mặt tiêu biểu. Trong khi đó, Malaysia chỉ có Faisal Halim được xướng tên, còn Thái Lan và Lào mỗi đội đóng góp một cầu thủ.

Đội hình tiêu biểu lượt trận cuối cùng vòng loại Cúp châu Á của Sofa score