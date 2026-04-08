Amad ca ngợi Carrick mang "DNA của MU", ủng hộ làm HLV chính thức

Amad ủng hộ Carrick trở thành HLV chính thức của MU

Phát biểu trong chuyến tập huấn 4 ngày tại Dublin (Cộng hòa Ireland), Amad cho biết: “Ở góc nhìn cá nhân tôi, ông ấy là người phù hợp. Ông ấy có nhiều kinh nghiệm, hiểu rõ CLB và mang DNA của đội bóng. Mối quan hệ của ông ấy với các cầu thủ rất tốt. Đôi khi, chính mẫu HLV như vậy sẽ đưa CLB trở lại vị thế vốn có. Dù cầu thủ không phải người quyết định, nhưng tôi thực sự hài lòng khi có Michael Carrick làm HLV”.

Amad tin rằng Carrick là “người phù hợp” để đảm nhận vai trò HLV trưởng lâu dài của MU

Không chỉ riêng Amad, những màn trình diễn trên sân cũng cho thấy mối quan hệ giữa Carrick và các học trò vượt xa những lời nói xã giao. Tiền đạo Bryan Mbeumo chia sẻ: “Chúng tôi có trải nghiệm rất tốt khi làm việc cùng ông ấy. Ông ấy biết cách giao tiếp và chúng tôi cố gắng học hỏi tối đa. Mọi thứ trở nên dễ dàng hơn vì ông ấy hiểu rõ môi trường tại đây. Thật tuyệt khi được làm việc dưới trướng ông ấy”.

HLV Michael Carrick được bổ nhiệm tạm quyền dẫn dắt MU đến hết mùa giải hồi tháng 1, sau khi CLB sa thải Ruben Amorim. Kể từ đó, cựu tiền vệ người Anh đã tạo dấu ấn rõ nét khi giúp “Quỷ đỏ” giành 7 chiến thắng và chỉ thua 1 trong 10 trận dẫn dắt. Đội chủ sân Old Trafford hiện cần thêm 4 chiến thắng và 1 trận hòa trong 7 vòng còn lại để giành vé trở lại Champions League sau hai năm vắng bóng.

Đội hình MU hiện đang có chuyến tập huấn 4 ngày tại CH Ireland nhằm chuẩn bị cho màn tiếp đón Leeds United trên sân Old Trafford vào ngày 14/4 tới. Đoàn quân của HLV Daniel Farke là thử thách quan trọng với “Quỷ đỏ” trong cuộc đua top 4.

Đang đứng thứ ba trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, một chiến thắng trước Leeds United sẽ giúp MU củng cố vững chắc vị trí trong nhóm dự Champions League. Đây cũng là yếu tố có thể gia tăng đáng kể cơ hội để Carrick được bổ nhiệm chính thức.

Ban lãnh đạo MU khẳng định sẽ không vội vàng đưa ra quyết định, nhiều khả năng chờ đến hết mùa giải mới chốt tương lai băng ghế huấn luyện. Dù vậy, “Quỷ đỏ” vẫn chưa tiếp cận bất kỳ ứng viên thay thế nào, trong bối cảnh các lựa chọn tiềm năng dần thu hẹp, với việc Thomas Tuchel đã cam kết với ĐT Anh, còn Roberto De Zerbi gia nhập Tottenham.

Quyết định cuối cùng về HLV trưởng dài hạn dự kiến sẽ do giám đốc điều hành (CEO) Omar Berrada và giám đốc bóng đá Jason Wilcox của MU đưa ra sau khi mùa giải khép lại.

Amad nhấn mạnh: “Tôi nghĩ CLB sẽ quyết định vào cuối mùa. Quan điểm cá nhân của tôi là chúng tôi rất hài lòng với ông ấy và ông ấy đang làm rất tốt. Ngay từ khi đến, ông ấy đã rất rõ ràng: muốn chiến thắng và đưa đội bóng trở lại Champions League mùa tới. Ông ấy đang làm rất tốt và chúng tôi thực sự vui khi có ông ấy dẫn dắt”.