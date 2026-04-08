Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Sporting Braga vs Real Betis
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Paris Saint-Germain vs Liverpool
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Barcelona vs Atlético de Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Freiburg vs Celta de Vigo
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Porto vs Nottingham Forest
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Bologna vs Aston Villa
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-

"Máy quét" Elliot Anderson từ chối MU, Man City dẫn đầu cuộc đua chiêu mộ

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa hè Manchester City Manchester United

Man City rất tự tin trong việc lôi kéo tiền vệ Elliot Anderson về với sân Etihad ở kỳ chuyển nhượng hè 2026.

   

Ban lãnh đạo Man City đã chọn Elliot Anderson trở thành 1 trong những mục tiêu chuyển nhượng quan trọng nhất trong mùa hè này. Các lãnh đạo ở sân Etihad đang rất tự tin sẽ hoàn tất thương vụ chiêu mộ ngôi sao của Nottingham Forest với mức giá 65 triệu bảng.

Hiện Anderson được nhiều ông lớn theo đuổi. Không chỉ có Man City, còn MU, Chelsea và Tottenham cũng quan tâm tiền vệ sinh năm 2002. Nhưng anh chỉ nhận lời thi đấu cho Man City. Tờ The Mirror khẳng định hiện nửa xanh thành Manchester dẫn đầu trong cuộc đua chiêu mộ Anderson. 

Anderson tiến gần tới việc gia nhập Man City vào mùa giải tới

Đây là tin không hề vui đối với ban lãnh đạo cũng như ban huấn luyện của MU. Họ coi Anderson là mục tiêu chiêu mộ quan trọng để khỏa lấp vị trí mà Casemiro để lại sau mùa giải 2025/26.

Anderson đã cho thấy rõ mong muốn được khoác áo Man City. Tiền vệ 23 tuổi này dự kiến sẽ rời Nottingham Forest bất kể đội bóng này có trụ hạng thành công hay không.

Man City muốn đẩy nhanh việc hoàn tất thương vụ chiêu mộ Anderson ngay từ đầu kỳ chuyển nhượng hè 2026. Đay cũng là thời điểm trước khi Anderson lên đường cùng đội tuyển Anh tham dự World Cup 2026 tại Bắc Mỹ. Việc này nhằm tránh rủi ro giá trị chuyển nhượng của Anderson tăng vọt nếu anh có màn trình diễn ấn tượng tại giải đấu đó.

Mùa giải này, Anderson đã khẳng định mình là một trong những tiền vệ trẻ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh. Anh gia nhập Nottingham Forest từ Newcastle năm 2024 với mức phí khoảng 20 triệu bảng.

HLV Carrick “lột xác” MU: Hé lộ 5 tuyệt chiêu chiến thuật giúp "Quỷ đỏ" bay cao

Dưới bàn tay của HLV tạm quyền Michael Carrick, Manchester United đang trải qua một trong những giai đoạn ấn tượng nhất mùa giải.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

08/04/2026 11:50 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Chuyển nhượng mùa hè Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN