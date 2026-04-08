"Máy quét" Elliot Anderson từ chối MU, Man City dẫn đầu cuộc đua chiêu mộ

Ban lãnh đạo Man City đã chọn Elliot Anderson trở thành 1 trong những mục tiêu chuyển nhượng quan trọng nhất trong mùa hè này. Các lãnh đạo ở sân Etihad đang rất tự tin sẽ hoàn tất thương vụ chiêu mộ ngôi sao của Nottingham Forest với mức giá 65 triệu bảng.

Hiện Anderson được nhiều ông lớn theo đuổi. Không chỉ có Man City, còn MU, Chelsea và Tottenham cũng quan tâm tiền vệ sinh năm 2002. Nhưng anh chỉ nhận lời thi đấu cho Man City. Tờ The Mirror khẳng định hiện nửa xanh thành Manchester dẫn đầu trong cuộc đua chiêu mộ Anderson.

Anderson tiến gần tới việc gia nhập Man City vào mùa giải tới

Đây là tin không hề vui đối với ban lãnh đạo cũng như ban huấn luyện của MU. Họ coi Anderson là mục tiêu chiêu mộ quan trọng để khỏa lấp vị trí mà Casemiro để lại sau mùa giải 2025/26.

Anderson đã cho thấy rõ mong muốn được khoác áo Man City. Tiền vệ 23 tuổi này dự kiến sẽ rời Nottingham Forest bất kể đội bóng này có trụ hạng thành công hay không.

Man City muốn đẩy nhanh việc hoàn tất thương vụ chiêu mộ Anderson ngay từ đầu kỳ chuyển nhượng hè 2026. Đay cũng là thời điểm trước khi Anderson lên đường cùng đội tuyển Anh tham dự World Cup 2026 tại Bắc Mỹ. Việc này nhằm tránh rủi ro giá trị chuyển nhượng của Anderson tăng vọt nếu anh có màn trình diễn ấn tượng tại giải đấu đó.

Mùa giải này, Anderson đã khẳng định mình là một trong những tiền vệ trẻ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh. Anh gia nhập Nottingham Forest từ Newcastle năm 2024 với mức phí khoảng 20 triệu bảng.