Maguire chính thức gia hạn với MU đến năm 2027, chấp nhận giảm nửa lương?

Gia hạn thêm 1 năm, giữ vai trò trụ cột

Theo xác nhận từ CLB, Maguire đã đồng ý gia hạn hợp đồng thêm một năm, kéo dài đến tháng 6/2027. Thỏa thuận đi kèm điều khoản gia hạn thêm 12 tháng.

Maguire gia hạn với MU thêm 1 năm

Chia sẻ sau khi ký kết, trung vệ 33 tuổi khẳng định việc khoác áo Man United là vinh dự lớn nhất sự nghiệp. Anh bày tỏ niềm tự hào khi tiếp tục cống hiến và hướng tới cột mốc 8 mùa giải cùng đội bóng.

Chia sẻ trên trang chủ "Quỷ đỏ", Maguire cho biết: “Được khoác áo Manchester United là vinh dự lớn. Đó là trách nhiệm khiến tôi và gia đình tự hào mỗi ngày.

Tôi rất vui khi tiếp tục hành trình tại CLB tuyệt vời này, ít nhất là tròn 8 mùa giải, và được thi đấu trước những CĐV đặc biệt để cùng tạo nên thêm nhiều khoảnh khắc đáng nhớ.

Bạn có thể cảm nhận được tham vọng và tiềm năng của tập thể hiện tại. Quyết tâm chinh phục các danh hiệu lớn là điều ai cũng thấy rõ, và tôi tin những điều tốt đẹp nhất vẫn ở phía trước".

Khẳng định tham vọng và niềm tin vào tương lai

Maguire nhấn mạnh tham vọng của tập thể hiện tại là rất rõ ràng. Anh tin đội bóng đang sở hữu tiềm năng lớn và có thể chinh phục các danh hiệu trong thời gian tới.

Trong khi đó, Giám đốc bóng đá Jason Wilcox đánh giá cao trung vệ người Anh. Ông cho rằng Maguire là hình mẫu về tinh thần, kinh nghiệm và năng lực lãnh đạo, đóng vai trò quan trọng trong đội hình trẻ trung của CLB.

Maguire có vai trò quan trọng tại MU lúc này

Giám đốc bóng đá Jason Wilcox đánh giá cao vai trò của trung vệ 33 tuổi: “Harry Maguire là hiện thân của tinh thần và bản lĩnh cần có để thi đấu cho Manchester United. Cậu ấy là một chuyên gia thực thụ, mang đến kinh nghiệm và khả năng lãnh đạo quý giá cho đội hình trẻ trung, giàu khát vọng của đội bóng".

Chấp nhận giảm lương sâu

Chưa có con số chính thức về mức lương mới mà Maguire nhận được, nhưng theo báo chí Anh, trung vệ này sẽ phải giảm lương đáng kể. Vào cuối tháng 3, tờ Manchester Evening News tiết lộ mức lương trong bản hợp đồng mới của Maguire sẽ giảm từ 190.000 bảng/tuần xuống còn khoảng 100.000 bảng/tuần.

Nếu thông tin kể trên là chính xác thì Maguire sẽ giảm gần một nửa thu nhập so với giai đoạn trước đó. Chi tiết này cũng cho thấy, cựu thủ quân "Quỷ đỏ" tha thiết gắn bó, cống hiến cho đội bóng ra sao.

Hành trình tại Old Trafford và sự trở lại tuyển Anh

Gia nhập Man United từ Leicester City năm 2019 với giá 80 triệu bảng, Maguire đã có 266 lần ra sân và ghi 17 bàn.

Phong độ ổn định từ tháng 1 dưới thời HLV Michael Carrick giúp anh được triệu tập trở lại tuyển Anh. Maguire góp mặt trong loạt trận quốc tế tháng 3 gặp Uruguay và Nhật Bản.