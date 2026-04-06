Fernandes chọn đàn em kế tục mình ở MU, Giggs tiến cử sao trẻ cần mua

Giggs chọn Wharton

Mùa hè năm nay sẽ là thời điểm MU giải quyết dứt điểm vấn đề ở hàng tiền vệ. Bruno Fernandes và Casemiro đã gánh vác đội bóng trong 3 mùa giải qua trong khi Kobbie Mainoo mùa này đã chơi tốt lên từ lúc Michael Carrick dẫn dắt, nhưng Casemiro sẽ ra đi, tương lai của Fernandes chưa rõ ràng, và chiều sâu tuyến giữa cũng phải được tăng cường trước khả năng MU trở lại cúp châu Âu.

Ryan Giggs đưa ra đánh giá của mình về việc MU mua tiền vệ mới

Trong lúc có nhiều cầu thủ được xướng tên trên các mặt báo, cá nhân huyền thoại Ryan Giggs đã có những đánh giá về kiểu tiền vệ lý tưởng cho CLB cũ. Ông mới đây đã coi Adam Wharton của Crystal Palace là người xứng đáng được trông cậy nếu MU tìm một người thay thế trực tiếp cho Casemiro.

“Mùa hè tới tôi nghĩ chúng ta tất nhiên sẽ phải xử lý những cầu thủ bị cho mượn trước để giảm bớt chi phí, nhưng việc bổ sung tiền vệ phòng ngự cũng là cực kỳ quan trọng. Wharton, tôi cho rằng cậu ta rất hợp bởi đội sẽ cần một kèo trái ở giữa sân trong các tình huống xử lý khó. Qua kinh nghiệm thì tôi luôn thấy các đội mạnh có những cầu thủ thuận chân trái đá ở hàng tiền vệ”, Giggs nhận xét.

“Wharton có thể tranh chấp, tịnh tiến bóng, thậm chí dâng cao tấn công trong những tình huống cần sự mạo hiểm. Cậu ta đã có kinh nghiệm ở Premier League nên tôi thấy đây sẽ là sự lựa chọn lý tưởng”.

Anderson & Wharton

Elliot Anderson của Nottingham Forest cũng là một mục tiêu được chú ý và Giggs cũng đánh giá cao ngôi sao từng khoác áo Newcastle. “Anderson rất khỏe và có thể phát động từ xa tốt. Tôi đang hình dung ra những tình huống mà Wharton và Mainoo đá cặp, hoặc Wharton và Anderson. Tôi vẫn cho rằng Wharton hợp nhất vì cậu ta dâng cao hay lùi thấp đều được”, Giggs lý giải.

Fernandes chọn người kế tục

Cuộc phỏng vấn của Giggs không đề cập đến Bruno Fernandes vì Fernandes được mặc nhiên là số 10 chủ lực của đội ở mùa sau, nhưng điều đó thực ra không có gì bảo đảm. Fernandes đầu mùa này đã định ra đi nhưng được Ruben Amorim thuyết phục ở lại, tuy nhiên hợp đồng của anh sẽ hết hạn vào năm 2027 và MU vẫn đang dùng dằng giữa việc giữ anh hoặc bán lấy tiền, hay chấp nhận để Fernandes hết hợp đồng.

Nếu Bruno Fernandes ra đi thì ai sẽ thay thế ngôi sao người Bồ Đào Nha? Tờ The Mirror (Anh) cho biết chính Fernandes đã tiến cử một cầu thủ trẻ cho vị trí của anh, đó là một Fernandes khác: Mateus Fernandes của West Ham. Phải đá ở một đội hình West Ham khá yếu nhưng Fernandes mùa này đã ghi 4 bàn & 3 kiến tạo trên mọi đấu trường cho “The Hammers”.

Đàn em Mateus và đàn anh Bruno

Con số đó nghe có vẻ khiêm tốn, nhưng các thông số nâng cao về khả năng kiến thiết của Mateus Fernandes lại khác. Thống kê của Squawka cho biết anh đã tạo ra 29 cơ hội ghi bàn cho West Ham mùa này. Số cơ hội Mateus tạo ra không kém quá xa so với Rayan Cherki của Man City, người đang đứng thứ 2 về số kiến tạo ở Premier League với 8 lần, khi Cherki hiện đã tạo ra 42 cơ hội, nhưng Cherki chạm bóng nhiều gấp 1,5 lần so với ngôi sao của West Ham (2470 so với 1650).

Mateus Fernandes vừa lên tuyển Bồ Đào Nha trong đợt tập trung vừa qua và anh vào thay chính Bruno Fernandes ở trận giao hữu gặp Mỹ, lần đầu tiên ngôi sao này ra mắt ĐTQG. Không chừng Mateus sẽ là dự bị cho Bruno ở World Cup, và biết đâu một người Sporting sẽ được MU chọn để kế tục một cựu ngôi sao Sporting khác đã rực sáng ở Old Trafford nhiều mùa qua.