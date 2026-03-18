Barcelona vs Newcastle United
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Tottenham Hotspur vs Atlético de Madrid
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Liverpool vs Galatasaray
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Bayern Munich vs Atalanta
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Midtjylland vs Nottingham Forest
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Porto vs Stuttgart
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Aston Villa vs Lille
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Real Betis vs Panathinaikos
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Vinicius ăn mừng "khóc nhè" đáp trả Man City, người cũ Liverpool tiết lộ bí kíp thắng Pep

Sự kiện: Real Madrid - Man City: 2 "ông trùm" quyết đấu Manchester City Cup C1 - Champions League 2025/26

Vinicius ăn mừng kiểu "khóc nhè" và cho biết đây là hành động trả đũa Man City đã giễu cợt anh mùa trước.

  

Vinicius lý giải về màn ăn mừng "khóc nhè"

Ghi 2 bàn và đoạt giải thưởng chính thức cho Cầu thủ hay nhất trên, Vinicius cho biết anh rất vui vì màn trình diễn này đã tốt hơn màn trình diễn trước của anh. "Chúng tôi không cảm thấy áp lực, ai cũng biết còn rất nhiều việc phải làm nên điều quan trọng nhất là tập trung vào trận kế tiếp. Ví như tuần trước, tôi rất thất vọng vì không ghi được bàn nên đã đặt mục tiêu ghi được 1 bàn ở trận này", Vinicius cho biết.

Vinicius với thủ môn Donnarumma

Vinicius với thủ môn Donnarumma

Sau khi ghi cú đúp trước Man City, Vinicius đã đầy khiêu khích đứng trước các khán đài Etihad và thực hiện màn ăn mừng kiểu "khóc nhè". Vinicius giải thích: "Lần trước đó tôi đến Etihad là khi họ đã biết tôi không được Quả bóng Vàng nên muốn giễu cợt tôi. Đây là một cách để tôi đáp lại họ".

Doku: "Man City đã đá tốt"

Jeremy Doku là một trong những cầu thủ chơi tốt nhất trận bên phía Man City và anh không giấu được sự thất vọng của mình. "Dù 10-đá-11 nhưng chúng tôi vẫn tạo khá nhiều cơ hội. Chúng tôi đã chơi tốt trong tình thế đó", Doku chia sẻ.

"Tôi không tin nổi vào tỷ số chung cuộc, đó là một thực tế khó chấp nhận nhưng chúng tôi vẫn phải chấp nhận. Tôi không nghĩ Real Madrid đá tốt hơn chúng tôi trong trận này, nhưng khác với trận vòng bảng, lần này họ có điều kiện để chơi phòng ngự phản công. Chúng tôi rất tiếc khi không thể ghi nhiều bàn hơn nữa, nhưng thua đậm là điều có thể hiện được khi nhìn vào trình độ cầu thủ bên phía họ".

Arbeloa khen Courtois số 1 thế giới, hy vọng Alexander-Arnold trở lại tuyển Anh

Trả lời phỏng vấn sau trận, HLV Alvaro Arbeloa nói thủ môn Thibaut Courtois đã nhiều năm xứng đáng ngôi vị thủ môn hay nhất thế giới. "Chấn thương của cậu ấy hôm nay không nặng nhưng tôi vẫn rút cậu ấy ra sớm để đề phòng. Cậu ấy có thể là thủ môn hay nhất trong lịch sử và chúng tôi cần Courtois để có chiến thắng", Arbeloa nói.

Courtois bị thay ra sau hiệp 1 do có dấu hiệu bị đau

Courtois bị thay ra sau hiệp 1 do có dấu hiệu bị đau

Cựu hậu vệ một thời từng đá cho Liverpool cũng cho rằng Alexander-Arnold xứng đáng trở lại đội tuyển Anh. "Trent đang từng ngày đá tốt hơn, góp phần vào lối chơi của tập thể. Tôi rất hài lòng và tự hào về cậu ấy, hy vọng Trent sẽ được trở lại ĐTQG", Arbeloa nói.

Alexander-Arnold: "Đấu pháp của chúng tôi là hứng chịu sức ép và chờ thời cơ"

Trent Alexander-Arnold đã không xa lạ gì với Man City. Sau trận thắng, hậu vệ phải người Anh cho biết đấu pháp đặt ra để đối phó với đội bóng mạnh nào luôn là sẵn sàng chịu đòn để chờ thời cơ xuất hiện.

"Man City chắc chắn sẽ luôn kiểm soát nhiều bóng hơn và tạo nhiều cơ hội hơn. Chúng tôi phải chấp nhận sức ép đó, nhưng cũng luôn làm giảm sự hưng phấn, không cho họ vào đà khi tổ chức thế trận. Không thể đến đây mà hy vọng tử thủ sẽ là phương án số 1, chúng tôi cũng phải phản công khi thấy được thời cơ", Alexander-Arnold chia sẻ.

"Được thắng tại đây, tôi rất vui. Man City đã giật mấy nhiều danh hiệu Premier League khi tôi còn ở Liverpool, nên giành được thắng lơi ngay trên sân của họ là một cảm giác tuyệt vời".

Video bóng đá Man City - Real Madrid: Thẻ đỏ xui xẻo, ôm thêm hận mới (Cúp C1)
Video bóng đá Man City - Real Madrid: Thẻ đỏ xui xẻo, ôm thêm hận mới (Cúp C1)

(Lượt về vòng 1/8 Champions League) Man City phải cố sức ngược dòng trước Real Madrid đã thắng 3-0 ở lượt đi.

