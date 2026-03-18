Vinicius ăn mừng "khóc nhè" đáp trả Man City, người cũ Liverpool tiết lộ bí kíp thắng Pep

Vinicius lý giải về màn ăn mừng "khóc nhè"

Ghi 2 bàn và đoạt giải thưởng chính thức cho Cầu thủ hay nhất trên, Vinicius cho biết anh rất vui vì màn trình diễn này đã tốt hơn màn trình diễn trước của anh. "Chúng tôi không cảm thấy áp lực, ai cũng biết còn rất nhiều việc phải làm nên điều quan trọng nhất là tập trung vào trận kế tiếp. Ví như tuần trước, tôi rất thất vọng vì không ghi được bàn nên đã đặt mục tiêu ghi được 1 bàn ở trận này", Vinicius cho biết.

Vinicius với thủ môn Donnarumma

Sau khi ghi cú đúp trước Man City, Vinicius đã đầy khiêu khích đứng trước các khán đài Etihad và thực hiện màn ăn mừng kiểu "khóc nhè". Vinicius giải thích: "Lần trước đó tôi đến Etihad là khi họ đã biết tôi không được Quả bóng Vàng nên muốn giễu cợt tôi. Đây là một cách để tôi đáp lại họ".

Doku: "Man City đã đá tốt"

Jeremy Doku là một trong những cầu thủ chơi tốt nhất trận bên phía Man City và anh không giấu được sự thất vọng của mình. "Dù 10-đá-11 nhưng chúng tôi vẫn tạo khá nhiều cơ hội. Chúng tôi đã chơi tốt trong tình thế đó", Doku chia sẻ.

"Tôi không tin nổi vào tỷ số chung cuộc, đó là một thực tế khó chấp nhận nhưng chúng tôi vẫn phải chấp nhận. Tôi không nghĩ Real Madrid đá tốt hơn chúng tôi trong trận này, nhưng khác với trận vòng bảng, lần này họ có điều kiện để chơi phòng ngự phản công. Chúng tôi rất tiếc khi không thể ghi nhiều bàn hơn nữa, nhưng thua đậm là điều có thể hiện được khi nhìn vào trình độ cầu thủ bên phía họ".

Arbeloa khen Courtois số 1 thế giới, hy vọng Alexander-Arnold trở lại tuyển Anh

Trả lời phỏng vấn sau trận, HLV Alvaro Arbeloa nói thủ môn Thibaut Courtois đã nhiều năm xứng đáng ngôi vị thủ môn hay nhất thế giới. "Chấn thương của cậu ấy hôm nay không nặng nhưng tôi vẫn rút cậu ấy ra sớm để đề phòng. Cậu ấy có thể là thủ môn hay nhất trong lịch sử và chúng tôi cần Courtois để có chiến thắng", Arbeloa nói.

Courtois bị thay ra sau hiệp 1 do có dấu hiệu bị đau

Cựu hậu vệ một thời từng đá cho Liverpool cũng cho rằng Alexander-Arnold xứng đáng trở lại đội tuyển Anh. "Trent đang từng ngày đá tốt hơn, góp phần vào lối chơi của tập thể. Tôi rất hài lòng và tự hào về cậu ấy, hy vọng Trent sẽ được trở lại ĐTQG", Arbeloa nói.

Alexander-Arnold: "Đấu pháp của chúng tôi là hứng chịu sức ép và chờ thời cơ"

Trent Alexander-Arnold đã không xa lạ gì với Man City. Sau trận thắng, hậu vệ phải người Anh cho biết đấu pháp đặt ra để đối phó với đội bóng mạnh nào luôn là sẵn sàng chịu đòn để chờ thời cơ xuất hiện.

"Man City chắc chắn sẽ luôn kiểm soát nhiều bóng hơn và tạo nhiều cơ hội hơn. Chúng tôi phải chấp nhận sức ép đó, nhưng cũng luôn làm giảm sự hưng phấn, không cho họ vào đà khi tổ chức thế trận. Không thể đến đây mà hy vọng tử thủ sẽ là phương án số 1, chúng tôi cũng phải phản công khi thấy được thời cơ", Alexander-Arnold chia sẻ.

"Được thắng tại đây, tôi rất vui. Man City đã giật mấy nhiều danh hiệu Premier League khi tôi còn ở Liverpool, nên giành được thắng lơi ngay trên sân của họ là một cảm giác tuyệt vời".