Tottenham thiệt hại hơn 250 triệu bảng nếu xuống hạng, hiểm họa lụn bại cận kề

Hơn 50 năm mới lại thảm đến vậy

Đã dẫn bàn trước ở phút 34, nhưng chỉ trong vòng ít phút cuối hiệp 1, Tottenham đã “tự hủy” và nhận thất bại ngược 1-3 trước Crystal Palace. Đầu tiên Micky Van de Ven bị thẻ đỏ dẫn tới quả penalty gỡ hòa 1-1, và sau đó Palace ghi thêm tới 2 bàn chỉ trong thời gian bù giờ của hiệp đầu.

Tottenham đang ngày một đến gần tới thảm họa xuống hạng

Trận thua này khiến Tottenham chỉ hơn nhóm xuống hạng 1 điểm và tình thế đã thực sự nguy ngập cho nhà vô địch Europa League. Trên các khán đài, những tiếng la ó dữ dội vang lên và kéo dài cho tới hết trận, còn bên ngoài sân, nhiều fan đã bỏ ra về ngay từ lúc hiệp 1 còn chưa khép lại.

Đã 11 trận qua không thắng, Tottenham có lần đầu tiên phong độ bết bát đến vậy trong hơn 50 năm qua. Hơn 50 năm tức là giai đoạn Spurs sa sút sau khi chia tay HLV huyền thoại Bill Nicholson vào năm 1974, Nicholson là HLV gần nhất vô địch Anh cùng Tottenham và CLB sau khi không còn ông chỉ đạo đã thụt lùi cho tới khi xuống hạng ở mùa 1976/77.

Xuống hạng là một nguy cơ có thật, nếu chỉ tính 24 vòng đấu gần nhất thì kết quả của Tottenham sẽ chỉ đủ đứng thứ 18 trên BXH. Tottenham đá cực kỳ tệ trong hiệp 2, như thế càng về cuối trận họ càng rã đám, tới mức khi chỉ tính tỷ số hiệp 2 các trận đấu, Spurs đứng bét bảng cả giải với chỉ 3 điểm (và 3 điểm đó cũng không phải do thắng, mà là 3 trận hòa).

Còn 9 vòng nữa để Tottenham trụ lại Premier League, nhưng lịch thi đấu của họ sẽ khiến tất cả các fan CLB này nhăn mặt: 3 trận gặp các đối thủ trong cuộc đua trụ hạng, và 3 trận gặp các đội đang đua vé dự Cúp C1.

Thiệt hại khổng lồ

Tất nhiên chúng ta biết Tottenham xuống hạng sẽ là một thảm họa thế nào cho CLB này. Nhưng con số cụ thể cho mức độ thiệt hại? BBC cho biết hơn 250 triệu bảng sẽ là số tiền Tottenham bị mất nếu rớt xuống Championship.

Mùa trước Tottenham đã thu về 690 triệu bảng doanh thu và nếu xuống hạng, con số dự kiến sẽ giảm 261 triệu bảng. Trong doanh thu của đội bóng này, tiền vé chiếm đến gần 1/5 khi mùa trước họ kiếm được 130 triệu bảng từ bán vé (cao thứ 5 châu Âu).

Các khán đài đã lác đác trong hiệp 2 trận Tottenham - Palace, và sẽ còn thưa thớt hơn nữa nếu Spurs tụt xuống Championship

Nhưng cả lượng khán giả đến sân lẫn giá vé sẽ bị tụt mạnh nếu Spurs chuyển sang đá với những đội làng nhàng như Middlesbrough hay Queens Park Rangers. Đó là chưa nói đến việc phải đá lịch Championship nhiều trận hơn sẽ khiến sân nhà của Tottenham khó tổ chức các sự kiện khác (biểu diễn ca nhạc, thi đấu boxing, v.v…).

Rơi khỏi Premier League tất nhiên đồng nghĩa không còn doanh thu từ bản quyền truyền hình, mà con số này béo bở tới mức năm ngoái Ipswich Town thu tiền về từ mảng này còn nhiều hơn cả… Barcelona. Và tất nhiên cũng không có được doanh thu từ các giải cúp châu Âu, dù khả năng cao Spurs có trụ hạng cũng khó có được nguồn này mùa sau.

Kèm theo đó là điều khoản xuống hạng trong các bản hợp đồng tài trợ của Nike và AIA với Tottenham, hiện mỗi năm thu về 70 triệu bảng nhưng sẽ bị cắt bớt. Doanh thu thương mại của Tottenham mùa trước là khoảng 279 triệu bảng nhưng con số này được bảo đảm sẽ bị cắt bớt 50 triệu bảng từ điều khoản xuống hạng của các hợp đồng tài trợ, chưa nói đến lượng người mua hàng hóa giảm.

Tottenham thực sự là đang rắc rối to, nhưng có một điều vừa thú vị, vừa… giật mình khi nhìn vào lịch sử của CLB này. 2 cuộc đại chiến thế giới gần nhất đều đã nổ ra trong lúc Tottenham đang phải đá ở giải hạng Hai, mà giờ họ lại đang có nguy cơ tụt hạng giữa lúc chiến sự căng thẳng đang nổ ra ở một loạt điểm nóng địa chính trị trên hành tinh.