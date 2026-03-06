Tottenham thua 5 trận liên tiếp: Fan lũ lượt bỏ về ở hiệp 1, thảm họa 91 năm trước hiện về

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Tottenham thua 5 trận liên tiếp: Fan lũ lượt bỏ về ở hiệp 1, thảm họa 91 năm trước hiện về

Sự kiện: Premier League 2025-26 Tottenham Crystal Palace

Các CĐV của Tottenham không giấu nổi sự thất vọng khi Spurs thua tan nát trước Crystal Palace ngay trong hiệp một.

   

Fan Tottenham bỏ về từ hiệp một

Tottenham nhận thất bại thảm hại trước Crystal Palace với tỷ số 1-3. Đáng chú ý, kết quả này diễn ra ngay trong hiệp đấu thứ nhất. 

Cách Tottenham thua khiến các CĐV không khỏi thất vọng. Họ ghi bàn dẫn trước nhưng phải chơi thiếu người khi Van De Ven nhận thẻ đỏ. Do đó, Spurs dễ dàng bị Crystal Palace chọc thủng lưới tới 3 lần. 

Fan Tottenham bỏ về sớm khi hiệp 1 còn chưa kết thúc

Fan Tottenham bỏ về sớm khi hiệp 1 còn chưa kết thúc

Sau khi Tottenham nhận bàn thua thứ 3 ở phút 45+7, hàng nghìn CĐV Tottenham đã bỏ về. Trong khi đó, những người vẫn còn ở lại thì tỏ ra chán nản. Nhiều fan la ó liên tục khi không chịu đựng nổi cảnh đội bóng con cưng sa sút nghiêm trọng. 

Khi chuẩn bị bước vào hiệp hai, HLV Tudor cho các cầu thủ ra sân sớm. Nhưng họ phải đối diện với thực tại tàn nhẫn khi hàng loạt khán đài trên sân Tottenham Hotspur chỉ còn lại hàng ghế trống. 

Tottenham đối diện hàng loạt con số thảm họa

Trận thua trước Crystal Palace khiến Tottenham đối diện với thất bại thứ 5 liên tiếp. Họ còn ngày càng gần với nhóm có nguy cơ xuống hạng. Spurs xếp vị trí thứ 16 khi nắm trong tay 29 điểm, hơn vị trí thứ 18 của West Ham chỉ 1 điểm. 

Thất bại này khiến Tottenham đối diện với trận thua thứ 19 trên sân nhà tại Ngoại hạng Anh tính từ đầu mùa giải trước. Cũng trong quãng thời gian kể trên, chỉ có Wolves thua trên sân nhà nhiều hơn Spurs (20 trận).

Nỗi buồn của dàn sao Tottenham

Nỗi buồn của dàn sao Tottenham

Tính từ đầu năm 2026 tới hiện tại, Tottenham không thể thắng ở Ngoại hạng Anh. Họ trải qua 11 trận liên tiếp chỉ biết tới hòa và thua. Lần gần nhất "Gà trống" thành London đối diện với cột mốc tệ như vậy diễn ra cách đây 91 năm, cụ thể vào năm 1935 khi họ không thắng trong 15 trận đầu tiên trong năm đó.

Nếu tiếp tục thi đấu kém cỏi, Tottenham hoàn toàn có thể phá kỷ lục đáng quên cách đây 91 năm. Nhưng điều tệ hơn đang đợi Spurs, đó là tấm vé xuống hạng.

8

Real Madrid - Man City 12.03

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Real Madrid
Man City
Gửi dự đoán
Trước 03:00 ngày 12/03
Thể lệ
Video bóng đá Tottenham - Arsenal: Tưng bừng 5 bàn, Gyokeres - Eze tỏa sáng (Ngoại hạng Anh)
Video bóng đá Tottenham - Arsenal: Tưng bừng 5 bàn, Gyokeres - Eze tỏa sáng (Ngoại hạng Anh)

Trận đấu diễn ra tưng bừng với tổng cộng 5 bàn thắng trong đó Gyokeres và Eze mỗi người có một cú đúp.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/03/2026 05:41 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN