Tottenham thua 5 trận liên tiếp: Fan lũ lượt bỏ về ở hiệp 1, thảm họa 91 năm trước hiện về

Fan Tottenham bỏ về từ hiệp một

Tottenham nhận thất bại thảm hại trước Crystal Palace với tỷ số 1-3. Đáng chú ý, kết quả này diễn ra ngay trong hiệp đấu thứ nhất.

Cách Tottenham thua khiến các CĐV không khỏi thất vọng. Họ ghi bàn dẫn trước nhưng phải chơi thiếu người khi Van De Ven nhận thẻ đỏ. Do đó, Spurs dễ dàng bị Crystal Palace chọc thủng lưới tới 3 lần.

Fan Tottenham bỏ về sớm khi hiệp 1 còn chưa kết thúc

Sau khi Tottenham nhận bàn thua thứ 3 ở phút 45+7, hàng nghìn CĐV Tottenham đã bỏ về. Trong khi đó, những người vẫn còn ở lại thì tỏ ra chán nản. Nhiều fan la ó liên tục khi không chịu đựng nổi cảnh đội bóng con cưng sa sút nghiêm trọng.

Khi chuẩn bị bước vào hiệp hai, HLV Tudor cho các cầu thủ ra sân sớm. Nhưng họ phải đối diện với thực tại tàn nhẫn khi hàng loạt khán đài trên sân Tottenham Hotspur chỉ còn lại hàng ghế trống.

Tottenham đối diện hàng loạt con số thảm họa

Trận thua trước Crystal Palace khiến Tottenham đối diện với thất bại thứ 5 liên tiếp. Họ còn ngày càng gần với nhóm có nguy cơ xuống hạng. Spurs xếp vị trí thứ 16 khi nắm trong tay 29 điểm, hơn vị trí thứ 18 của West Ham chỉ 1 điểm.

Thất bại này khiến Tottenham đối diện với trận thua thứ 19 trên sân nhà tại Ngoại hạng Anh tính từ đầu mùa giải trước. Cũng trong quãng thời gian kể trên, chỉ có Wolves thua trên sân nhà nhiều hơn Spurs (20 trận).

Nỗi buồn của dàn sao Tottenham

Tính từ đầu năm 2026 tới hiện tại, Tottenham không thể thắng ở Ngoại hạng Anh. Họ trải qua 11 trận liên tiếp chỉ biết tới hòa và thua. Lần gần nhất "Gà trống" thành London đối diện với cột mốc tệ như vậy diễn ra cách đây 91 năm, cụ thể vào năm 1935 khi họ không thắng trong 15 trận đầu tiên trong năm đó.

Nếu tiếp tục thi đấu kém cỏi, Tottenham hoàn toàn có thể phá kỷ lục đáng quên cách đây 91 năm. Nhưng điều tệ hơn đang đợi Spurs, đó là tấm vé xuống hạng.