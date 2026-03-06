Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Tottenham thua thảm, gần kề nhóm xuống hạng

Tottenham có cơ hội cải thiện vị trí thứ 16 của họ trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Lý do bởi đội xếp thứ 15 là Leeds United nhận thất bại. Nhưng cuối cùng, đoàn quân HLV Tudor lại gây ra thất vọng lớn tại vòng 29.

Spurs dẫn trước Crystal Palace ở phút 35, nhưng việc Van De Ven nhận thẻ đỏ chỉ 3 phút sau đó khiến mọi thứ sup đổ quá nhanh. "The Eagles" tận dụng rất tốt cơ hội đó để ghi liền 3 bàn vào lưới Tottenham trong hiệp một nhờ công của Sarr (2 bàn) và Larsen.

Nỗi buồn lớn của Tottenham

Crystal Palace dẫn 3-1 Tottenham ngay trong hiệp một và duy trì kết quả đó đến hết trận. Việc thắng trận này đưa Crystal Palace lên vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Đoàn quân HLV Glasner nắm trong tay 38 điểm. Cột mốc 40 điểm để đảm bảo trụ hạng đang rất gần với "The Eagles".

Còn với Tottenham, họ chôn chân ở vị trí thứ 16 khi có 29 điểm trong tay. Spurs đã thua 5 trận liên tiếp ở Ngoại hạng Anh. "Gà trống" thành London hiện cách nhóm "cầm đèn đỏ" chỉ 1 điểm, bởi đội xếp hạng 18 là West Ham ở vòng đấu này đánh bại Fulham với tỷ số 1-0.

Nguy cơ xuống hạng đang hiện rõ hơn bao giờ hết trước mắt Tottenham. Sắp tới, họ còn gặp các đội thủ khó chơi ở Ngoại hạng Anh như Liverpool hay Nottingham Forest. Liverpool đang nỗ lực giành vé dự Cúp C1 mùa tới, trong khi Nottingham Forest cần điểm để trụ hạng.

Nửa dưới bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh