Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Tottenham thua thảm, gần kề nhóm xuống hạng

Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Tottenham thua thảm, gần kề nhóm xuống hạng

Sự kiện: Premier League 2025-26 Crystal Palace Tottenham

Tottenham không thể cải thiện vị trí của họ trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau vòng 29.

   

Tottenham có cơ hội cải thiện vị trí thứ 16 của họ trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Lý do bởi đội xếp thứ 15 là Leeds United nhận thất bại. Nhưng cuối cùng, đoàn quân HLV Tudor lại gây ra thất vọng lớn tại vòng 29. 

Spurs dẫn trước Crystal Palace ở phút 35, nhưng việc Van De Ven nhận thẻ đỏ chỉ 3 phút sau đó khiến mọi thứ sup đổ quá nhanh. "The Eagles" tận dụng rất tốt cơ hội đó để ghi liền 3 bàn vào lưới Tottenham trong hiệp một nhờ công của Sarr (2 bàn) và Larsen.

Nỗi buồn lớn của Tottenham

Nỗi buồn lớn của Tottenham

Crystal Palace dẫn 3-1 Tottenham ngay trong hiệp một và duy trì kết quả đó đến hết trận. Việc thắng trận này đưa Crystal Palace lên vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Đoàn quân HLV Glasner nắm trong tay 38 điểm. Cột mốc 40 điểm để đảm bảo trụ hạng đang rất gần với "The Eagles".

Còn với Tottenham, họ chôn chân ở vị trí thứ 16 khi có 29 điểm trong tay. Spurs đã thua 5 trận liên tiếp ở Ngoại hạng Anh. "Gà trống" thành London hiện cách nhóm "cầm đèn đỏ" chỉ 1 điểm, bởi đội xếp hạng 18 là West Ham ở vòng đấu này đánh bại Fulham với tỷ số 1-0. 

Nguy cơ xuống hạng đang hiện rõ hơn bao giờ hết trước mắt Tottenham. Sắp tới, họ còn gặp các đội thủ khó chơi ở Ngoại hạng Anh như Liverpool hay Nottingham Forest. Liverpool đang nỗ lực giành vé dự Cúp C1 mùa tới, trong khi Nottingham Forest cần điểm để trụ hạng. 

Nửa dưới bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh

Nửa dưới bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh

Theo Phong Đức

Nguồn: [Link nguồn]

06/03/2026 04:40 AM (GMT+7)
