Brazil vs Croatia 01/04/26 - Trực tiếp
1
0
Mexico vs Bỉ 01/04/26 - Trực tiếp
1
0
Hải Phòng vs Hà Nội
-
-
PVF-CAND vs Becamex TP Hồ Chí Minh
-
-
Manchester City vs Liverpool
-
-
Công An Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
-
-
Chelsea vs Port Vale
-
-
Southampton vs Arsenal
-
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Ninh Bình
-
-
Sông Lam Nghệ An vs Thể Công - Viettel
-
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thép Xanh Nam Định
-
-
Đông Á Thanh Hóa vs Công An TP Hồ Chí Minh
-
-
West Ham United vs Leeds United
-
-

Tottenham chính thức ký hợp đồng với De Zerbi, quyết trụ hạng Ngoại hạng Anh

Premier League 2025-26 Tottenham

Tottenham sẽ được dẫn dắt bởi HLV Roberto De Zerbi vào cuối mùa giải 2025/26 với mục tiêu quyết trụ hạng.

   

De Zerbi đã đồng ý ký hợp đồng 5 năm với Tottenham, đội bóng hiện đứng cao hơn nhóm 3 đội cuối bảng Ngoại hạng Anh đúng 1 điểm. Hợp đồng không có điều khoản giải phóng nếu đội xuống hạng.

De Zerbi sẽ giữ lại Bruno Saltor, trợ lý của người tiền nhiệm Igor Tudor trong ban huấn luyện tại Spurs. Tudor đã rời "Gà trống" thành London sau 44 ngày cầm quân thất bại nặng nề, trong đó ông không thắng trận nào tại Ngoại hạng Anh.

Truyền thông Anh cho biết De Zerbi được toàn bộ đội ngũ trong ban lãnh đạo Tottenham ủng hộ. Ban điều hành Spurs tin rằng chiến lược gia người Italia có đủ năng lực để tạo ra tác động ngay lập tức đến đội bóng.

HLV&nbsp;De Zerbi được Tottenham công bố trở thành thuyền trưởng mới

HLV De Zerbi được Tottenham công bố trở thành thuyền trưởng mới

Một số nhóm cổ động viên Tottenham đã kêu gọi CLB cân nhắc lại việc bổ nhiệm De Zerbi vì lập trường của ông ủng hộ Mason Greenwood khi còn là HLV của Marseille. Nhưng đội bóng thành London không quan tâm chuyện đó. 

Truyền thông Anh cho hay Tottenham sẵn sàng trả 12 triệu - 15 triệu bảng tiền lương cho De Zerbi. Việc đó giúp ông trở thành chiến lược gia nhận lương cao thứ 3 tại Ngoại hạng Anh, sau Pep Guardiola (20 triệu bảng) và Mikel Arteta (15 triệu bảng).

Trong ngày nhậm chức, HLV De Zerbi cho biết: "Tôi rất vui mừng khi được gia nhập đội bóng này. Đây là 1 trong những CLB danh giá nhất thế giới. 

Trong tất cả các cuộc thảo luận của tôi với ban lãnh đạo câu lạc bộ, tham vọng của họ cho tương lai rất rõ ràng, đó là xây dựng một đội bóng có khả năng đạt được những thành tựu lớn, và làm được điều đó bằng lối chơi bóng đá khiến người hâm mộ phấn khích và cảm thấy được truyền cảm hứng. Tôi ở đây vì tôi tin tưởng vào tham vọng đó và đã ký hợp đồng dài hạn để cống hiến hết mình nhằm hiện thực hóa nó. 

Ưu tiên ngắn hạn của chúng tôi là leo lên vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Tôi rất mong được ra sân tập luyện và làm việc với các cầu thủ để đạt được mục tiêu đó".

Video bóng đá Tottenham - Nottingham Forest: Thảm họa sân nhà, áp sát nhóm "cầm đèn đỏ" (Ngoại hạng Anh)
Video bóng đá Tottenham - Nottingham Forest: Thảm họa sân nhà, áp sát nhóm "cầm đèn đỏ" (Ngoại hạng Anh)

Tottenham có ngày thi đấu thảm họa và họ đã rất gần với nhóm phải xuống hạng.

01/04/2026 00:20 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
