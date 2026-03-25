Real Madrid phản ứng gây xì xào sau sự cố Mbappe, bận nhắm sao Tottenham

Việt Nam vs Bangladesh
Việt Nam
Bangladesh
Thổ Nhĩ Kỳ vs Romania
Thổ Nhĩ Kỳ
Romania
Italy vs Northern Ireland
Italy
Northern Ireland
Ukraine vs Thụy Điển
Ukraine
Thụy Điển
Đan Mạch vs Bắc Macedonia
Đan Mạch
Bắc Macedonia
Wales vs Bosnia-Herzegovina
Wales
Bosnia-Herzegovina
Ba Lan vs Albania
Ba Lan
Albania
Slovakia vs Kosovo
Slovakia
Kosovo
Cộng Hòa Séc vs Republic of Ireland
Cộng Hòa Séc
Republic of Ireland
Brazil vs Pháp
Brazil
Pháp
Colombia vs Croatia
Colombia
Croatia
Chile vs Cabo Verde
Chile
Cabo Verde
Trung Quốc vs Curaçao
Trung Quốc
Curaçao
Indonesia vs St. Kitts and Nevis
Indonesia
St. Kitts and Nevis
Iran vs Nigeria
Iran
Nigeria
Nga vs Nicaragua
Nga
Nicaragua
Saudi Arabia vs Egypt
Saudi Arabia
Egypt
Hà Lan vs Na Uy
Hà Lan
Na Uy
Anh vs Uruguay
Anh
Uruguay
Thụy Sĩ vs Đức
Thụy Sĩ
Đức
Tây Ban Nha vs Serbia
Tây Ban Nha
Serbia
Hàn Quốc vs Côte d'Ivoire
Hàn Quốc
Côte d'Ivoire
Scotland vs Nhật Bản
Scotland
Nhật Bản
Mỹ vs Bỉ
Mỹ
Bỉ
Mexico vs Bồ Đào Nha
Mexico
Bồ Đào Nha
Colombia vs Pháp
Colombia
Pháp
New Zealand vs Chile
New Zealand
Chile
Đức vs Ghana
Đức
Ghana
Cameroon vs Trung Quốc
Cameroon
Trung Quốc
Australia vs Curaçao
Australia
Curaçao
Iran vs Costa Rica
Iran
Costa Rica
Na Uy vs Thụy Sĩ
Na Uy
Thụy Sĩ
Serbia vs Saudi Arabia
Serbia
Saudi Arabia
Morocco vs Paraguay
Morocco
Paraguay
Scotland vs Côte d'Ivoire
Scotland
Côte d'Ivoire
Algeria vs Uruguay
Algeria
Uruguay
Hà Lan vs Ecuador
Hà Lan
Ecuador
Anh vs Nhật Bản
Anh
Nhật Bản
Áo vs Hàn Quốc
Áo
Hàn Quốc
Mỹ vs Bồ Đào Nha
Mỹ
Bồ Đào Nha
Brazil vs Croatia
Brazil
Croatia
Mexico vs Bỉ
Mexico
Bỉ
Hải Phòng vs Hà Nội
Hải Phòng
Hà Nội
PVF-CAND vs Becamex TP Hồ Chí Minh
PVF-CAND
Becamex TP Hồ Chí Minh
Manchester City vs Liverpool
Manchester City
Liverpool
Công An Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Công An Hà Nội
SHB Đà Nẵng
Chelsea vs Port Vale
Chelsea
Port Vale
Southampton vs Arsenal
Southampton
Arsenal
Hoàng Anh Gia Lai vs Ninh Bình
Hoàng Anh Gia Lai
Ninh Bình
Sông Lam Nghệ An vs Thể Công - Viettel
Sông Lam Nghệ An
Thể Công - Viettel
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thép Xanh Nam Định
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Thép Xanh Nam Định
Đông Á Thanh Hóa vs Công An TP Hồ Chí Minh
Đông Á Thanh Hóa
Công An TP Hồ Chí Minh
West Ham United vs Leeds United
West Ham United
Leeds United
Real Madrid phản ứng gây xì xào sau sự cố Mbappe, bận nhắm sao Tottenham

Vừa lên kế hoạch chiêu mộ trung vệ 60 triệu euro, Real Madrid lại gây tranh cãi khi không có động thái xử lý rõ ràng sau sự cố chẩn đoán chấn thương của Kylian Mbappe.

  

Sai sót y tế gây bão, Real Madrid vẫn “án binh bất động”

Thông tin về sai sót nghiêm trọng của đội ngũ y tế Real Madrid trong quá trình chẩn đoán chấn thương của Kylian Mbappe đã khiến dư luận bóng đá dậy sóng. Với một CLB hàng đầu thế giới, việc mắc lỗi chuyên môn cơ bản đến mức xác định sai vị trí chấn thương bị xem là điều khó chấp nhận.

Real Madrid lại không đưa ra bất kỳ hình thức kỷ luật với đội ngũ y tế

Không chỉ dừng lại ở việc chẩn đoán sai, mức độ nghiêm trọng của vụ việc còn nằm ở tính hệ thống, khi đây là lỗi xảy ra trong một tập thể các chuyên gia y tế được đào tạo bài bản. Điều này làm dấy lên nghi ngờ về năng lực vận hành nội bộ tại sân Santiago Bernabeu.

Dẫu vậy, theo tiết lộ từ truyền thông Tây Ban Nha, Real Madrid lại không đưa ra bất kỳ hình thức kỷ luật nào. Quyết định này gây bất ngờ lớn, bởi thông thường những sai sót ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cầu thủ sẽ kéo theo các biện pháp xử lý mạnh tay.

Bất ngờ với động thái đưa bác sĩ cũ trở lại

Thay vì tiến hành thanh lọc đội ngũ, Real Madrid lại lựa chọn một hướng đi khác, đưa bác sĩ Niko Mihic trở lại giữ vai trò trưởng bộ phận y tế. Đáng chú ý, ông từng bị sa thải vào năm 2023 sau giai đoạn CLB liên tục đối mặt với khủng hoảng chấn thương.

Quyết định này cho thấy ban lãnh đạo đội bóng “Hoàng gia” có xu hướng ưu tiên sự ổn định nội bộ hơn là những thay đổi mang tính “trừng phạt”. Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc họ chấp nhận đối mặt với làn sóng chỉ trích từ dư luận.

Ở chiều tích cực, Mbappe đã được chẩn đoán lại chính xác và kịp thời hồi phục trước đợt tập trung đội tuyển quốc gia Pháp. Ngôi sao người Pháp được kỳ vọng sẽ trở lại với vai trò trụ cột trong giai đoạn then chốt của mùa giải.

Real Madrid tăng tốc chuyển nhượng, Romero vào tầm ngắm

Song song với những lùm xùm hậu trường, Real Madrid vẫn triển khai kế hoạch tăng cường lực lượng cho mùa giải 2026–2027. Ưu tiên hàng đầu của đội bóng là bổ sung một trung vệ chất lượng.

Theo nhiều nguồn tin, Cristian Romero của Tottenham đang nổi lên là mục tiêu hàng đầu. Trung vệ người Argentina được định giá khoảng 60 triệu euro và được đánh giá cao nhờ lối chơi mạnh mẽ, giàu tính chiến đấu.

Trong bối cảnh hàng thủ Real Madrid đối mặt nhiều biến động David Alaba có thể ra đi, Antonio Rudiger chưa chắc tương lai còn Eder Militao liên tục gặp vấn đề thể lực, việc chiêu mộ Romero được xem là bước đi cần thiết. Khi Nico Schlotterbeck gần như không còn khả năng rời Dortmund, đội bóng “Hoàng gia” có thể sẽ dồn toàn lực cho thương vụ này trong thời gian tới.

Real Madrid tính chuyện bán Camavinga, MU – Liverpool lao vào cuộc đua

