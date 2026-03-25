Real Madrid phản ứng gây xì xào sau sự cố Mbappe, bận nhắm sao Tottenham

Sai sót y tế gây bão, Real Madrid vẫn “án binh bất động”

Thông tin về sai sót nghiêm trọng của đội ngũ y tế Real Madrid trong quá trình chẩn đoán chấn thương của Kylian Mbappe đã khiến dư luận bóng đá dậy sóng. Với một CLB hàng đầu thế giới, việc mắc lỗi chuyên môn cơ bản đến mức xác định sai vị trí chấn thương bị xem là điều khó chấp nhận.

Không chỉ dừng lại ở việc chẩn đoán sai, mức độ nghiêm trọng của vụ việc còn nằm ở tính hệ thống, khi đây là lỗi xảy ra trong một tập thể các chuyên gia y tế được đào tạo bài bản. Điều này làm dấy lên nghi ngờ về năng lực vận hành nội bộ tại sân Santiago Bernabeu.

Dẫu vậy, theo tiết lộ từ truyền thông Tây Ban Nha, Real Madrid lại không đưa ra bất kỳ hình thức kỷ luật nào. Quyết định này gây bất ngờ lớn, bởi thông thường những sai sót ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cầu thủ sẽ kéo theo các biện pháp xử lý mạnh tay.

Thay vì tiến hành thanh lọc đội ngũ, Real Madrid lại lựa chọn một hướng đi khác, đưa bác sĩ Niko Mihic trở lại giữ vai trò trưởng bộ phận y tế. Đáng chú ý, ông từng bị sa thải vào năm 2023 sau giai đoạn CLB liên tục đối mặt với khủng hoảng chấn thương.

Quyết định này cho thấy ban lãnh đạo đội bóng “Hoàng gia” có xu hướng ưu tiên sự ổn định nội bộ hơn là những thay đổi mang tính “trừng phạt”. Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc họ chấp nhận đối mặt với làn sóng chỉ trích từ dư luận.

Ở chiều tích cực, Mbappe đã được chẩn đoán lại chính xác và kịp thời hồi phục trước đợt tập trung đội tuyển quốc gia Pháp. Ngôi sao người Pháp được kỳ vọng sẽ trở lại với vai trò trụ cột trong giai đoạn then chốt của mùa giải.

Real Madrid tăng tốc chuyển nhượng, Romero vào tầm ngắm

Song song với những lùm xùm hậu trường, Real Madrid vẫn triển khai kế hoạch tăng cường lực lượng cho mùa giải 2026–2027. Ưu tiên hàng đầu của đội bóng là bổ sung một trung vệ chất lượng.

Theo nhiều nguồn tin, Cristian Romero của Tottenham đang nổi lên là mục tiêu hàng đầu. Trung vệ người Argentina được định giá khoảng 60 triệu euro và được đánh giá cao nhờ lối chơi mạnh mẽ, giàu tính chiến đấu.

Trong bối cảnh hàng thủ Real Madrid đối mặt nhiều biến động David Alaba có thể ra đi, Antonio Rudiger chưa chắc tương lai còn Eder Militao liên tục gặp vấn đề thể lực, việc chiêu mộ Romero được xem là bước đi cần thiết. Khi Nico Schlotterbeck gần như không còn khả năng rời Dortmund, đội bóng “Hoàng gia” có thể sẽ dồn toàn lực cho thương vụ này trong thời gian tới.