Top 5 cái tên sáng giá để MU nâng cấp hàng công

Sự kiện: Manchester United Premier League 2025-26 Chuyển nhượng mùa hè 2025

Tương lai của Marcus Rashford tại MU đang trở nên ngày càng mờ mịt sau quãng thời gian thi đấu theo dạng cho mượn ở Barcelona. Tiền đạo người Anh gần như đã tìm lại phong độ tại Tây Ban Nha, khiến khả năng anh quay lại Old Trafford ngày càng nhỏ.

Theo tờ Sport, Barcelona đang rất hài lòng với những gì Rashford thể hiện và nghiêm túc cân nhắc việc kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá khoảng 25 triệu bảng. Chân sút 27 tuổi đã ghi 10 bàn và đóng góp 9 pha kiến tạo trên mọi đấu trường mùa này, trở thành nhân tố quan trọng trong hàng công của đội bóng xứ Catalan. Điều đó khiến ban lãnh đạo MU phải chuẩn bị cho kịch bản chia tay tiền đạo này, bằng cách lập danh sách những ngôi sao có thể thay thế ở mùa tới:

1. Bradley Barcola

Cầu thủ chạy cánh 23 tuổi của PSG đang là mục tiêu nổi bật nhất trong danh sách này. Dưới thời HLV Luis Enrique, Barcola có phong độ rất ổn định với 10 bàn tại Ligue 1 mùa này cùng 4 kiến tạo trên mọi đấu trường. Tốc độ, khả năng đi bóng và sự bùng nổ ở biên giúp anh được xem là phương án thay Rashford giàu tiềm năng nhất.

Bradley Barcola cũng là cầu thủ mà Bayern Munich, Liverpool và Arsenal cùng theo đuổi.

Bradley Barcola

Bradley Barcola

2. Yan Diomande

Tài năng 19 tuổi của RB Leipzig đang gây ấn tượng mạnh tại Bundesliga. Diomande đã ghi 11 bàn và có 5 kiến tạo sau 21 trận đá chính mùa này. Tuyển thủ Bờ Biển Ngà nổi bật với tốc độ, khả năng rê bóng và lối chơi trực diện, rất phù hợp với triết lý tấn công biên mà MU đang xây dựng.

Yan Diomande

Yan Diomande

3. Jesus Rodríguez

Cầu thủ 20 tuổi thuộc biên chế Como 1907 đang tiến bộ nhanh chóng dưới sự dẫn dắt của HLV Cesc Fabregas. Rodríguez đã có 15 trận đá chính tại Serie A mùa này và đóng góp 7 kiến tạo. Trên mọi đấu trường, anh ghi 3 bàn và từng tỏa sáng với 1 bàn thắng cùng 1 kiến tạo trong chiến thắng 3-1 trước Lecce.

Jesus Rodríguez

Jesus Rodríguez

4. Martial Godo

Tiền đạo 22 tuổi của Strasbourg đang trải qua mùa giải khá hiệu quả với 11 bàn và 1 kiến tạo. Godo từng trưởng thành từ hệ thống đào tạo của Fulham trước khi chuyển sang Ligue 1 và hiện đã có lần ra sân cho đội tuyển Bờ Biển Ngà.

Martial Godo

Martial Godo

5. Iliman Ndiaye

Ngôi sao tấn công của Everton là lựa chọn giàu kinh nghiệm hơn trong danh sách. Mùa này, cầu thủ người Senegal ghi 6 bàn và có 3 kiến tạo. Ndiaye đã đá chính 23/29 trận Premier League dưới thời HLV David Moyes và được định giá khoảng 40 triệu bảng theo Transfermarkt.

Iliman Ndiaye

Iliman Ndiaye

-09/03/2026 11:34 AM (GMT+7)
