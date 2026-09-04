Toàn thua 2 trận, U20 Việt Nam đi tiếp trong trường hợp nào?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Trường Tươi Đồng Nai vs Thể Công - Viettel
Logo Trường Tươi Đồng Nai - TDN Trường Tươi Đồng Nai
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Olympique Lyonnais vs Auxerre
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Auxerre - AJA Auxerre
-
Ipswich Town vs Liverpool
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Real Betis vs Real Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Monaco
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Hải Phòng vs Ninh Bình
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Hà Nội
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Newcastle United vs Bournemouth
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Công An Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Hoffenheim vs Borussia Dortmund
Logo Hoffenheim - TSG Hoffenheim
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Brentford vs Sunderland
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Manchester City vs Coventry City
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Nottingham Forest vs Tottenham Hotspur
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brighton & Hove Albion vs Leeds United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Athletic Club vs Atlético de Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Inter Milan vs Napoli
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Hull City vs Aston Villa
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Schalke 04 vs Bayern Munich
Logo Schalke 04 - S04 Schalke 04
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Roma vs Atalanta
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Nice vs Le Mans
Logo Nice - NIC Nice
-
Logo Le Mans - LEM Le Mans
-
Đông Á Thanh Hóa vs SHB Đà Nẵng
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Sông Lam Nghệ An vs Bắc Ninh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Bắc Ninh - BNI Bắc Ninh
-
Thép Xanh Nam Định vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Everton vs Manchester United
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Valencia vs Barcelona
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Arsenal vs Chelsea
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Juventus vs Milan
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Olympique Marseille vs Paris FC
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-

Toàn thua 2 trận, U20 Việt Nam đi tiếp trong trường hợp nào?

Sự kiện: U20 Việt Nam

Cơ hội giành vé dự VCK U20 châu Á 2027 vẫn chưa khép lại với U20 Việt Nam. Thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi cần thắng U20 Iran với cách biệt từ 2 bàn trở lên ở lượt trận cuối, đồng thời chờ U20 CHDCND Triều Tiên đánh bại U20 Palestine.

U20 Việt Nam đi tiếp trong trường hợp nào?

Ở lượt trận thứ 2 bảng C vòng loại U20 châu Á 2027 diễn ra trên sân Việt Trì tối 3/9, U20 Việt Nam dù thi đấu lấn lướt vẫn phải nhận thất bại 1-2 trước U20 Palestine.

Đội bóng của HLV Yutaka Ikeuchi kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội, nhưng khả năng tận dụng không tốt khiến U20 Việt Nam phải trả giá. Laieth Tayem mở tỷ số cho U20 Palestine ở phút 34. Sang hiệp hai, Nguyễn Quốc Khánh ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho U20 Việt Nam ở phút 66, nhưng đến phút 82, Zakidomeland Hamade một lần nữa đưa đội bóng Trung Đông vượt lên.

U20 Việt Nam tiếp tục bại trận tại vòng loại U20 châu Á 2027. Ảnh: VFF.

U20 Việt Nam tiếp tục bại trận tại vòng loại U20 châu Á 2027. Ảnh: VFF.

Thất bại này khiến U20 Việt Nam trải qua 2 trận toàn thua và đứng cuối bảng C. U20 CHDCND Triều Tiên đang dẫn đầu với 6 điểm, trong khi U20 Iran và U20 Palestine cùng có 3 điểm.

Dù vậy, cơ hội giành vé dự VCK U20 châu Á 2027 vẫn chưa khép lại với U20 Việt Nam. Thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi cần thắng U20 Iran với cách biệt từ 2 bàn trở lên ở lượt trận cuối, đồng thời chờ U20 CHDCND Triều Tiên đánh bại U20 Palestine.

Nếu kịch bản này xảy ra, U20 Việt Nam, U20 Iran và U20 Palestine cùng có 3 điểm và thành tích đối đầu sẽ được xét đến. Khi đó, nhờ thắng U20 Iran với cách biệt từ 2 bàn, trong khi chỉ thua U20 Palestine 1 bàn, U20 Việt Nam sẽ có thành tích đối đầu tốt nhất trong nhóm 3 đội. U20 Iran đứng thứ ba, còn U20 Palestine xếp cuối do U20 Iran từng thắng U20 Palestine 2-1.

U20 Việt Nam khi ấy sẽ đứng nhì bảng C và tiếp tục được so sánh với 7 đội xếp thứ hai ở các bảng đấu khác để tranh vé đi tiếp. Do bảng A chỉ còn 3 đội sau khi U20 Philippines rút lui, kết quả trước đội đứng thứ tư không được tính. Vì vậy, thành tích của U20 Việt Nam khi so sánh sẽ là 3 điểm cùng hiệu số từ -1 trở lên, qua đó vẫn mở ra hy vọng lách qua khe cửa hẹp.

Bảng xếp hạng vòng loại U20 châu Á 2027, bảng xếp hạng U20 Việt Nam mới nhất
Bảng xếp hạng vòng loại U20 châu Á 2027, bảng xếp hạng U20 Việt Nam mới nhất

Bảng xếp hạng vòng loại U20 châu Á 2027 sẽ quyết định cả suất dự VCK lẫn thứ hạng của các đội trong hệ thống mới, với cuộc đua đặc biệt căng thẳng ở...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tùng Lâm ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/09/2026 08:10 AM (GMT+7)
Tin liên quan
U20 Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN