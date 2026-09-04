Toàn thua 2 trận, U20 Việt Nam đi tiếp trong trường hợp nào?

U20 Việt Nam đi tiếp trong trường hợp nào?

Ở lượt trận thứ 2 bảng C vòng loại U20 châu Á 2027 diễn ra trên sân Việt Trì tối 3/9, U20 Việt Nam dù thi đấu lấn lướt vẫn phải nhận thất bại 1-2 trước U20 Palestine.

Đội bóng của HLV Yutaka Ikeuchi kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội, nhưng khả năng tận dụng không tốt khiến U20 Việt Nam phải trả giá. Laieth Tayem mở tỷ số cho U20 Palestine ở phút 34. Sang hiệp hai, Nguyễn Quốc Khánh ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho U20 Việt Nam ở phút 66, nhưng đến phút 82, Zakidomeland Hamade một lần nữa đưa đội bóng Trung Đông vượt lên.

U20 Việt Nam tiếp tục bại trận tại vòng loại U20 châu Á 2027. Ảnh: VFF.

Thất bại này khiến U20 Việt Nam trải qua 2 trận toàn thua và đứng cuối bảng C. U20 CHDCND Triều Tiên đang dẫn đầu với 6 điểm, trong khi U20 Iran và U20 Palestine cùng có 3 điểm.

Dù vậy, cơ hội giành vé dự VCK U20 châu Á 2027 vẫn chưa khép lại với U20 Việt Nam. Thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi cần thắng U20 Iran với cách biệt từ 2 bàn trở lên ở lượt trận cuối, đồng thời chờ U20 CHDCND Triều Tiên đánh bại U20 Palestine.

Nếu kịch bản này xảy ra, U20 Việt Nam, U20 Iran và U20 Palestine cùng có 3 điểm và thành tích đối đầu sẽ được xét đến. Khi đó, nhờ thắng U20 Iran với cách biệt từ 2 bàn, trong khi chỉ thua U20 Palestine 1 bàn, U20 Việt Nam sẽ có thành tích đối đầu tốt nhất trong nhóm 3 đội. U20 Iran đứng thứ ba, còn U20 Palestine xếp cuối do U20 Iran từng thắng U20 Palestine 2-1.

U20 Việt Nam khi ấy sẽ đứng nhì bảng C và tiếp tục được so sánh với 7 đội xếp thứ hai ở các bảng đấu khác để tranh vé đi tiếp. Do bảng A chỉ còn 3 đội sau khi U20 Philippines rút lui, kết quả trước đội đứng thứ tư không được tính. Vì vậy, thành tích của U20 Việt Nam khi so sánh sẽ là 3 điểm cùng hiệu số từ -1 trở lên, qua đó vẫn mở ra hy vọng lách qua khe cửa hẹp.