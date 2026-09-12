Vẻ đẹp "bốc lửa" của trọng tài Hà Thị Phượng làm nhiệm vụ tại World Cup U20 nữ 2026

Tại Giải vô địch bóng đá nữ U20 thế giới 2026 (FIFA U-20 Women’s World Cup 2026™), nữ Trợ lý trọng tài Hà Thị Phượng đã vinh dự được FIFA triệu tập làm nhiệm vụ (giải diễn ra từ ngày 5/9 đến 27/9/2026).

Đáng chú ý, ngày 9/9 vừa qua, trợ lý trọng tài Hà Thị Phượng đã được FIFA phân công làm nhiệm vụ trong trận đấu giữa Pháp và Ecuador, qua đó chính thức có trận đấu đầu tiên tại FIFA U-20 Women’s World Cup 2026™ với vai trò Trợ lý trọng tài 1. Đây là dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của nữ trọng tài Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Để chuẩn bị tốt nhất cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh cấp độ trẻ, các trọng tài và trợ lý trọng tài được triệu tập đã có mặt tại thành phố Katowice (Ba Lan) từ cuối tháng 8 để hoàn thành chương trình tập huấn tiền giải đấu do FIFA tổ chức từ ngày 30/8 đến 3/9.

Nhằm đảm bảo chất lượng chuyên môn cho World Cup, FIFA áp dụng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về sức khỏe và thể lực. Trợ lý trọng tài Hà Thị Phượng đã trải qua đợt kiểm tra thể lực bắt buộc dưới sự giám sát của VFF, với toàn bộ quá trình được ghi hình và gửi trực tiếp tới FIFA để thẩm định theo đúng quy định.

Việc được FIFA lựa chọn làm nhiệm vụ tại FIFA U-20 Women’s World Cup 2026™ là phần thưởng xứng đáng ghi nhận những nỗ lực và năng lực chuyên môn của trợ lý trọng tài Hà Thị Phượng. Không chỉ là niềm tự hào cá nhân, dấu mốc này còn góp phần khẳng định uy tín, năng lực và sự hiện diện ngày càng sâu rộng của lực lượng trọng tài nữ Việt Nam nói riêng và trọng tài Việt Nam nói chung tại các đấu trường quốc tế.

Hà Phượng sinh năm 1986. Cô theo học đại học TDTT Từ Sơn Bắc Ninh trước khi chuyển sang làm trọng tài cho VFF.

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