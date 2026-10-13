Kipchoge phá kỷ lục đường chạy Melbourne Marathon ở tuổi 41

Eliud Kipchoge ăn mừng khi giành chiến thắng. Ảnh: Getty Images.

Nhà vô địch Olympic hai lần Eliud Kipchoge khẳng định cơ thể vẫn đạt phong độ cao nhất sau khi đăng quang tại Melbourne Marathon ở tuổi 41. Chân chạy người Kenya cán đích với thời gian 2 giờ 9 phút 10 giây, nhanh hơn 2 giây so với cột mốc cũ 2 giờ 9 phút 12 giây do đồng hương Kenya Timothy Kiplagat Ronoh thiết lập năm 2022.

Đây là chiến thắng marathon thứ 17 trong sự nghiệp của Kipchoge và cũng là lần đầu tiên anh vô địch kể từ Berlin Marathon năm 2023.

“Tôi tin cơ thể mình vẫn đang ở đỉnh cao phong độ và có thể cạnh tranh với thế hệ kế tiếp”, Kipchoge nói. “Tôi là VĐV lớn tuổi nhất còn thi đấu, nhưng rất vui khi được chạy cùng thế hệ Gen Z".

Một phần cung đường Melbourne Marathon đi qua trường đua Công thức 1 tại Công viên Albert, trước khi kết thúc bên trong sân vận động Melbourne Cricket Ground (MCG). Kipchoge cho biết anh yêu thích bầu không khí trên đường chạy, nơi người hâm mộ đứng hai bên cổ vũ và hô vang tên mình. Khi vào sân MCG, anh giảm tốc độ để vẫy chào khán giả.

“Đó thực sự là trải nghiệm khác biệt: được chạy trên một cung đường tuyệt đẹp, đi qua trường đua Công thức 1 và trên hết, cán đích tại một sân cricket”, Kipchoge chia sẻ. “Tôi tự hào khi được chạy cùng thế hệ trẻ hơn và truyền cảm hứng cho cộng đồng chạy bộ ở Melbourne".

Thomas do Canto của Australia về nhì với thành tích 2 giờ 10 phút 35 giây, còn đồng hương Reece Edwards đứng thứ ba.

Ở nội dung nữ, Camille French (New Zealand) giành chiến thắng với thời gian 2 giờ 28 phút 25 giây. Sinead Diver của Australia về nhì, trong khi Nichola Sheridan (Ireland) xếp thứ ba.

Melbourne là chặng thứ ba trong hành trình vòng quanh thế giới của Kipchoge. Anh đặt mục tiêu hoàn thành một cuộc đua marathon trên cả bảy châu lục trong vòng hai năm. Mỗi cuộc đua sẽ gây quỹ cho Quỹ Eliud Kipchoge, tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục, phát triển bền vững môi trường và y tế.

Sau chặng Melbourne, Kipchoge sẽ tiếp tục hành trình chạy marathon trên cả bảy châu lục với các điểm đến tại châu Âu, Bắc Mỹ, châu Á và Nam Cực. Bốn chặng còn lại dự kiến diễn ra trong năm 2027, nhưng địa điểm và thời gian cụ thể chưa được công bố.

Kipchoge được xem là một trong những VĐV chạy đường dài vĩ đại nhất mọi thời đại. Anh từng giành hai HCV Olympic marathon, một HCB và một HCĐ ở cự ly 5.000m. Bảng thành tích của tay chạy người Kenya còn có một chức vô địch thế giới, 12 lần đăng quang tại các giải thuộc hệ thống World Marathon Majors và hai lần lập kỷ lục thế giới chính thức.

Năm 2019, tại Vienna, Kipchoge trở thành người đầu tiên hoàn thành cự ly marathon trong chưa đầy hai giờ. Thành tích 1 giờ 59 phút 40 giây được thiết lập trong điều kiện đặc biệt và không được công nhận là kỷ lục chính thức.