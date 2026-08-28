Bảng xếp hạng vòng loại U20 châu Á 2027, bảng xếp hạng U20 Việt Nam mới nhất

Bảng xếp hạng vòng loại chính U20 châu Á 2027

Bảng A TT Đội bóng ST T H B BT BB HS Đ 1 U20 Hàn Quốc 0 0 0 0 0 0 0 0 2 U20 Kyrgyzstan 0 0 0 0 0 0 0 0 3 U20 Lebanon 0 0 0 0 0 0 0 0 4 U20 Philippines 0 0 0 0 0 0 0 0 Bảng B TT Đội bóng ST T H B BT BB HS Đ 1 U20 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 2 U20 Syria 0 0 0 0 0 0 0 0 3 U20 Ấn Độ 0 0 0 0 0 0 0 0 4 U20 Bangladesh 0 0 0 0 0 0 0 0 Bảng C TT Đội bóng ST T H B BT BB HS Đ 1 U20 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0 2 U20 Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 3 U20 Triều Tiên 0 0 0 0 0 0 0 0 4 U20 Palestine 0 0 0 0 0 0 0 0 Bảng D TT Đội bóng ST T H B BT BB HS Đ 1 U20 Jordan 0 0 0 0 0 0 0 0 2 U20 Tajikistan 0 0 0 0 0 0 0 0 3 U20 Bahrain 0 0 0 0 0 0 0 0 4 U20 Afghanistan 0 0 0 0 0 0 0 0 Bảng E TT Đội bóng ST T H B BT BB HS Đ 1 U20 Saudi Arabia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 U20 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 3 U20 Oman 0 0 0 0 0 0 0 0 4 U20 Hong Kong (Trung Quốc) 0 0 0 0 0 0 0 0 Bảng F TT Đội bóng ST T H B BT BB HS Đ 1 U20 Iraq 0 0 0 0 0 0 0 0 2 U20 Thái Lan 0 0 0 0 0 0 0 0 3 U20 UAE 0 0 0 0 0 0 0 0 4 U20 Turkmenistan 0 0 0 0 0 0 0 0 Bảng G TT Đội bóng ST T H B BT BB HS Đ 1 U20 Nhật Bản 0 0 0 0 0 0 0 0 2 U20 Yemen 0 0 0 0 0 0 0 0 3 U20 Campuchia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 U20 Kuwait 0 0 0 0 0 0 0 0 Bảng H TT Đội bóng ST T H B BT BB HS Đ 1 U20 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 U20 Indonesia 0 0 0 0 0 0 0 0 3 U20 Malaysia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 U20 Lào 0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng xếp hạng cho nhóm các đội đang phát triển ở vòng loại U20 châu Á 2027

Bảng I TT Đội bóng ST T H B BT BB HS Đ 1 U20 Mongolia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 U20 Guam 0 0 0 0 0 0 0 0 3 U20 Quần đảo Bắc Mariana 0 0 0 0 0 0 0 0 4 U20 Nepal Nepal bỏ tham dự Bảng J TT Đội bóng ST T H B BT BB HS Đ 1 U20 Đài Loan (Trung Quốc) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 U20 Singapore 0 0 0 0 0 0 0 0 3 U20 Bhutan 0 0 0 0 0 0 0 0 4 U20 Macau (Trung Quốc) 0 0 0 0 0 0 0 0 Bảng K TT Đội bóng ST T H B BT BB HS Đ 1 U20 Myanmar 0 0 0 0 0 0 0 0 2 U20 Maldives 0 0 0 0 0 0 0 0 3 U20 Brunei 0 0 0 0 0 0 0 0 4 U20 Sri Lanka 0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng xếp hạng vòng loại U20 châu Á 2027 (từ 31/8 - 6/9) có ý nghĩa lớn hơn những kỳ trước khi kết quả không chỉ quyết định đội nào giành vé tới VCK mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến vị trí của các đội trong hệ thống vòng loại ở những kỳ tiếp theo.

Ở Qualification Phase, 32 đội được chia thành 8 bảng, mỗi bảng 4 đội. Các đội lần lượt gặp nhau một lần tại địa điểm tập trung. 8 đội nhất bảng cùng 7 đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền dự VCK U20 châu Á 2027.

Điều đáng chú ý nằm ở nhóm cuối bảng. 6 đội đứng thứ tư có thành tích thấp nhất trong 8 bảng sẽ bị xuống Development Phase ở kỳ vòng loại tiếp theo. Như vậy, các trận đấu tại Qualification Phase không chỉ là cuộc đua giành vé mà còn là cuộc chiến tránh rơi xuống nhóm thấp hơn.

Ở chiều ngược lại, Development Phase gồm 12 đội chia thành 3 bảng. Ba đội nhất bảng và ba đội nhì bảng sẽ được thăng lên Qualification Phase của kỳ tiếp theo. Cơ chế này giúp những đội chưa đủ sức cạnh tranh ở nhóm trên vẫn có mục tiêu rõ ràng và cơ hội trở lại sân chơi chính.

U20 Việt Nam nằm tại bảng C cùng U20 Iran, U20 Triều Tiên và U20 Palestine. Vì vậy, từng điểm số, hiệu số và vị trí sau mỗi lượt trận đều có thể ảnh hưởng lớn tới cơ hội đi tiếp.

Bảng xếp hạng sẽ được cập nhật liên tục sau mỗi trận, bao gồm số trận, thắng, hòa, thua, bàn thắng, bàn thua, hiệu số và điểm số của từng đội.