Video bóng đá Coventry - Newcastle: Đội Lampard vùi dập "Chích chòe" (Ngoại hạng Anh)
(Vòng 6) Chạm trán đối thủ "trên cơ" Newcastle, tuy nhiên Coventry vẫn cống hiến cho người hâm mộ trận đấu ấn tượng.
Sau khi giành chiến thắng đầu tiên ở mùa giải này ở vòng trước, Coventry City tràn đầy hưng phấn tiếp đón Newcastle trên sân nhà. Thậm chí ngay phút thứ 6, thầy trò HLV Frank Lampard đã ăn mừng bàn mở tỷ số của Rudoni trên chấm phạt đền.
Coventry giành chiến thắng thứ 2 liên tiếp
Khoảng thời gian tiếp theo, Newcastle dồn ép nghẹt thở, dù vậy những pha tấn công của "Chích chòe" đều không thể xuyên phá hàng thủ kiên cường của Coventry.
Phút 48, đội khách nhận "gáo nước lạnh" thứ 2 sau khi Sidiki Cherif nhân đôi cách biệt cho Coventry. Nỗ lực của Newcastle cuối cùng cũng giúp họ có bàn rút ngắn tỷ số ở phút 70 của Sven Botman.
Phía đối diện, Coventry vẫn chưa muốn dừng lại. Từ phút 81 đến 86, Ellis Simms và Mfuni chấm dứt mọi hy vọng có điểm của Newcastle với những pha lập công ấn định chiến thắng tưng bừng 4-1 cho Coventry City.
Chung cuộc: Coventry 4-1 Newcastle
Ghi bàn:
Conventry:
Newcastle:
Đội hình xuất phát:
Coventry: Rushworth, Van Ewijk, Thomas, Pinnock, Dasilva, Yirenkyi, Grimes, Thomas-Asante, Rudoni, Mason-Clark, Cherif
Newcastle: Hornicek, Miley, Thiaw, Botman, Hall, Nico, Willock, Murphy, Wissa, Barnes, Fernandez-Pardo
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-13/10/2026 03:11 AM (GMT+7)