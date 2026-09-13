“Sếp lớn” VFF tiết lộ nóng về HLV dẫn dắt U20 Việt Nam thay ông Yutaka Ikeuchi

Ai sẽ là HLV tiếp theo dẫn dắt U20 Việt Nam?

U20 Việt Nam đã khép lại vòng loại U20 châu Á 2027 với những kết quả đầy thất vọng. Tại bảng C, dù được chơi trên sân nhà, nhưng U20 Việt Nam đã lần lượt thua U20 CHDCND Triều Tiên 0-3, U20 Palestine 1-2 và U20 Iran 1-3.

Thành tích yếu kém này không chỉ khiến U20 Việt Nam do HLV Yutaka Ikeuchi dẫn dắt kết thúc vòng loại với vị trí cuối bảng mà còn ảnh hưởng đến lứa cầu thủ kế tiếp. Cụ thể, U20 Việt Nam sẽ phải thi đấu ở hạng phát triển chứ không được thi đấu tại hạng vòng loại của vòng loại U20 châu Á 2029. Đây là điều cực kỳ đáng tiếc với lứa cầu thủ U17 hiện tại khi họ chuẩn bị tham dự VCK FIFA U17 World Cup 2026.

HLV Yutaka Ikeuchi là người đã dẫn dắt U20 Việt Nam tại vòng loại U20 châu Á 2027. Ảnh: VFF.

Chia sẻ tại buổi trao đổi thông tin về các cấp độ ĐTQG chuẩn bị cho Asiad 2026 và các nhiệm vụ khác tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Phó Chủ tịch Trần Anh Tú cho biết, việc không giành quyền tham dự VCK U20 châu Á 2027 là lần thứ hai liên tiếp đội tuyển U20 Việt Nam không vượt qua vòng loại. Đây là kết quả đòi hỏi LĐBĐVN và các bộ phận chuyên môn tiếp tục nghiêm túc rút kinh nghiệm, đặc biệt trong công tác chuẩn bị lực lượng và phối hợp với các CLB.

Theo Phó chủ tịch Trần Anh Tú, LĐBĐVN đã có sự chuẩn bị tương đối kỹ lưỡng cho đội tuyển U20, song kế hoạch tập huấn ở giai đoạn cuối bị ảnh hưởng do thời điểm AFC tổ chức thi đấu vòng loại trùng với thời điểm các giải vô địch Bóng đá chuyên nghiệp quốc gia bắt đầu nên gặp khó khăn về lực lượng. Việc không có được lực lượng đầy đủ đã tác động đáng kể đến quá trình chuẩn bị và khả năng hoàn thiện đội hình của U20 Việt Nam. Bên cạnh đó cũng cần nhìn nhận việc các đối thủ U20 rất mạnh gồm U20 CHDCND Triều Tiên, U20 Iran và U20 Palestin là một thách thức lớn.

"Vòng loại U20 châu Á 2027 diễn ra đúng thời điểm giải VĐQG đang chuẩn bị khởi tranh, một số CLB vì vậy giữ quân. Điều này khiến HLV trưởng gặp khó khăn lực lượng. Như trường hợp Nguyễn Lê Phát chỉ đá 1 trận thì trở về Ninh Bình, lập tức ghi bàn ở trận đá với Hải Phòng” - ông Trần Anh Tú thông tin.

Ông Trần Anh Tú cũng nhấn mạnh, từ những bài học kể trên, LĐBĐVN đã xác định hướng chuẩn bị dài hạn đối với đội tuyển U20 Việt Nam, trong đó ưu tiên tiếp tục đào tạo, tuyển chọn lực lượng U19 làm nòng cốt cho U20 trong chu kỳ tiếp theo. Đồng thời, các cầu thủ thuộc lứa U17 cũng được định hướng phát triển, chuẩn bị cho các đội tuyển U19 và U20 trong năm 2028, qua đó tạo sự liên tục về lực lượng giữa các tuyến và hạn chế tình trạng bị động khi bước vào các giải đấu chính thức.

Trước câu hỏi của PV về mục tiêu cho lứa U20 Việt Nam vừa rồi cũng như tương lai của HLV Yutaka Ikeuchi, Phó Chủ tịch Trần Anh Tú thông tin: “Hiện nay chúng tôi chưa chốt danh tính HLV sẽ thay thế nên chưa thể thông báo ai là HLV của U19, U20 Việt Nam giai đoạn tiếp theo. Còn lứa U17 Việt Nam dự World Cup tới đây sẽ là nòng cốt đá U19, U20. Chúng ta cần chuẩn bị tốt để giành suất lên hạng và tham gia vòng loại châu Á 2030 và VCK U20 2031. Chúng tôi đã có kết hoạch như vậy”.