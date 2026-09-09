U20 Việt Nam thất bại và suy ngẫm từ cú trượt dài của Trọng Đại

1. U20 Việt Nam không thể giành quyền tham dự VCK U20 châu Á 2027 sau khi để thua cả 3 trận vòng loại, dù được đá trên sân nhà khiến người hâm mộ nổi sóng.

Thất bại này của thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi còn khiến lứa U20 kế tiếp của bóng đá Việt Nam phải xuống chơi ở vòng phát triển của kỳ giải tiếp theo.

Nhưng, xét cho cùng, ở bất kỳ nền bóng đá nào cũng vậy, việc một lứa cầu thủ không thành công ở một giải đấu chẳng đồng nghĩa như một cú sốc nặng nề thái quá, nhất là khi lứa U20 vẫn còn rất trẻ.

U20 Việt Nam thất bại ở vòng loại U20 châu Á

Những Quốc Khánh, Hoa Xuân Tín, Duy Khang, Gia Bảo và các đồng đội còn cả một chặng đường dài phía trước, tất cả có thể chưa đủ tốt ở hiện tại, nhưng chẳng ai dám khẳng định tương lai đã kết thúc sau 1 vòng loại ở giải đấu trẻ.

2. Thất bại của U20 Việt Nam tại vòng loại U20 châu Á 2027 có buồn, nhưng rõ ràng không khiến người hâm mộ, giới chuyên môn chua xót bằng khi nói về Trọng Đại, cựu đội trưởng U20 Việt Nam tham dự U20 World Cup 2017.

Ở tuổi 29, thay vì tung hoành trên sân cỏ như nhiều đồng đội cùng lứa gồm những Quang Hải, Tiến Linh, Đức Chinh, Hồ Tấn Tài, Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng, cái tên từng được đánh giá cao nhất trong thế hệ tài năng ấy giờ phải lên mạng xã hội để… xin việc.

Điều đáng nói, câu chuyện này không hoàn toàn có thể giải thích bằng hai chữ “tiếc nuối”. Sau khi rời Viettel năm 2022, Trọng Đại lần lượt khoác áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Nam Định, Hải Phòng, rồi xuống chơi ở giải hạng Nhất, hạng Nhì… và con đường đi xuống ấy không diễn ra trong một ngày.

Trọng Đại từng nhận những lời cảnh báo về thái độ, cách chơi bóng và sự chuyên nghiệp từ các HLV, người thầy hay chính đồng đội của mình, nhưng cuối cùng là vô nghĩa.

3. Nhìn từ câu chuyện của Trọng Đại, có lẽ những cầu thủ U20 Việt Nam lúc này không cần phải quá ám ảnh bởi thất bại ở riêng giải đấu vừa qua. Điều cần lo hơn là sau thất bại ấy, họ sẽ làm gì để tiếp tục tiến lên.

Câu chuyện của Trọng Đại (hàng đầu, bên phải) mới đáng để nói

Các cầu thủ U20 Việt Nam không cần phải chịu áp lực rằng mình phải trở thành một Quang Hải hay Hoàng Đức thì mới được xem là thành công. Nếu làm được, tất nhiên là điều đáng mừng.

Còn không, nếu vẫn giữ được nghề, vẫn có thể chơi bóng chuyên nghiệp và tiếp tục tìm kiếm cơ hội, đó đã không phải một kết cục tồi. Bóng đá không phải câu chuyện mà cứ khoác áo U20 rồi vài năm sau chắc chắn sẽ có một suất ở ĐTQG.

Hành trình ở vòng loại U20 châu Á đối với U20 Việt Nam sẽ được nhìn nhận như một vấp ngã để rút ra kinh nghiệm và bước về phía trước, tránh đi vào con đường mà người đàn anh Trọng Đại đã đi qua.

Ở đấy là sự chuyên nghiệp, thái độ và cách ứng xử với nghề không đủ để ngăn một tài năng từng được kỳ vọng rất lớn trượt khỏi quỹ đạo, trượt khỏi vinh quang, điều tưởng như rất gần.