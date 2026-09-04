U20 Việt Nam thua đau Palestine, HLV Ikeuchi xin lỗi người hâm mộ & nói gì về cơ hội đi tiếp?

U20 Việt Nam lỡ cơ hội, HLV chỉ ra nguyên nhân thất bại

U20 Việt Nam bước vào trận đấu với U20 Palestine trong thế buộc phải thắng sau thất bại 0-3 trước U20 Triều Tiên ở lượt mở màn bảng C Vòng loại U20 châu Á 2027. Dù thi đấu đầy quyết tâm và có thời điểm đưa trận đấu trở lại thế cân bằng, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi vẫn phải nhận thất bại 1-2 ngay trên sân Việt Trì.

U20 Việt Nam nhận thất bại thứ hai liên tiếp ở vòng loại bảng C của U20 châu Á 2027.

Chia sẻ sau trận đấu, chiến lược gia người Nhật Bản nhận trách nhiệm về kết quả không như mong đợi. Ông đánh giá các học trò đã có một màn trình diễn tích cực, đặc biệt trong hiệp hai, nhưng sự khác biệt nằm ở khả năng tận dụng cơ hội.

“Màn trình diễn nhìn chung là khá ổn. Điều quan trọng nhất là phải ghi bàn khi có cơ hội. Chúng tôi đã tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm trong hiệp hai, nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng và đó là nguyên nhân dẫn đến thất bại", HLV Yutaka Ikeuchi nói.

Bên cạnh hàng công, HLV Yutaka Ikeuchi cũng thẳng thắn thừa nhận U20 Việt Nam còn nhiều hạn chế trong khâu phòng ngự: “Mấu chốt là khả năng phòng ngự vững chắc ở những thời điểm quyết định. Tôi cảm thấy chúng ta vẫn còn thiếu sót ở điểm này, dù các cầu thủ đã nỗ lực hết mình".

“Cơ hội không còn nhiều”

Khi được hỏi về khả năng giành vé đi tiếp sau hai trận toàn thua, HLV Yutaka Ikeuchi không né tránh thực tế. HLV người Nhật Bản cho rằng cơ hội của U20 Việt Nam lúc này là rất mong manh bởi hiệu số bàn thắng bại đang là bất lợi lớn.

HLV người Nhật Bản thừa nhận cơ hội không còn nhiều với U20 Việt Nam.

“Tôi không nghĩ cơ hội là quá lớn. Dù sao thì hiệu số bàn thắng bại cũng là một yếu tố rất quan trọng". Nhà cầm quân 49 tuổi cũng gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ đã đến sân cổ vũ đội tuyển và cảm ơn sự đồng hành của khán giả trong suốt trận đấu.

U20 Palestine tự hào với chiến thắng bản lĩnh

Ở phía đối diện, HLV Sajed Karakra không giấu được niềm vui khi U20 Palestine giành chiến thắng đầu tiên tại vòng loại. Ông đánh giá đây là trận đấu rất khó khăn bởi cả hai đội đều không còn đường lùi sau lượt mở màn: “Chúng tôi biết sẽ phải đối đầu với một đội bóng mạnh, đồng đều và có lợi thế sân nhà.

Các cầu thủ đã giữ được sự tập trung suốt 90 phút để giành chiến thắng". Theo chiến lược gia của U20 Palestine, các học trò của ông đã vượt qua áp lực sau bàn gỡ hòa của U20 Việt Nam để ghi bàn quyết định, qua đó dành trọn 3 điểm như một món quà gửi tới người dân quê nhà.

Khe cửa hẹp cho U20 Việt Nam

Sau hai lượt trận, U20 Việt Nam vẫn chưa giành được điểm nào và đứng cuối bảng C với hiệu số -4. Trong khi đó, U20 Triều Tiên dẫn đầu với 6 điểm tuyệt đối sau chiến thắng 2-1 trước U20 Iran, còn U20 Iran và U20 Palestine cùng có 3 điểm.

Ở lượt đấu cuối cùng ngày 6/9, U20 Việt Nam sẽ gặp U20 Iran, còn U20 Triều Tiên đối đầu U20 Palestine. Muốn nuôi hy vọng giành vé đi tiếp, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi không chỉ phải thắng đậm U20 Iran mà còn chờ U20 Triều Tiên đánh bại U20 Palestine với tỷ số đủ có lợi về hiệu số, một kịch bản được chính vị HLV người Nhật đánh giá là vô cùng khó xảy ra.