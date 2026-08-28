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Lịch thi đấu vòng loại U20 châu Á 2027, lịch đội tuyển U20 Việt Nam mới nhất

Sự kiện: U20 Việt Nam Lịch thi đấu bóng đá

Vòng loại U20 châu Á 2027 khởi tranh từ ngày 31/8, với U20 Việt Nam thi đấu trên sân nhà tại bảng C và đối đầu những thử thách lớn để hướng tới tấm vé dự VCK.

Lịch thi đấu vòng loại U20 châu Á 2027, lịch đội tuyển U20 Việt Nam 

Thời gian

Bảng

Cặp đấu

Trực tiếp

Vòng loại chính (Qualification Phase) - Bảng A tới H

31/08

15:30

F

U20 Iraq

U20 Turkmenistan

31/08

16:00

C

U20 Iran

U20 Palestine

TV360

31/08

16:00

G

U20 Nhật Bản

U20 Kuwait

31/08

16:00

H

U20 Indonesia

U20 Malaysia

31/08

17:00

A

U20 Lebanon

U20 Hàn Quốc

31/08

18:00

B

U20 Syria

U20 Ấn Độ

31/08

19:00

C

U20 Việt Nam

U20 Triều Tiên

TV360

31/08

19:00

G

U20 Yemen

U20 Campuchia

31/08

19:00

H

U20 Australia

U20 Lào

31/08

19:30

F

U20 Thái Lan

U20 UAE

31/08

21:00

B

U20 Uzbekistan

U20 Bangladesh

31/08

21:00

D

U20 Jordan

U20 Afghanistan

31/08

23:00

E

U20 Qatar

U20 Oman

31/08

23:00

E

U20 Saudi Arabia

U20 Hong Kong (Trung Quốc)

01/09

00:30

D

U20 Tajikistan

U20 Bahrain

03/09

15:30

F

U20 UAE

U20 Iraq

03/09

16:00

C

U20 Triều Tiên

U20 Iran

TV360

03/09

16:00

G

U20 Kuwait

U20 Yemen

03/09

16:00

H

U20 Malaysia

U20 Australia

03/09

18:00

B

U20 Bangladesh

U20 Syria

03/09

19:00

C

U20 Palestine

U20 Việt Nam

TV360

03/09

19:00

G

U20 Campuchia

U20 Nhật Bản

03/09

19:00

H

U20 Lào

U20 Indonesia

03/09

19:30

F

U20 Turkmenistan

U20 Thái Lan

03/09

21:00

A

U20 Kyrgyzstan

U20 Lebanon

03/09

21:00

B

U20 Ấn Độ

U20 Uzbekistan

03/09

21:00

D

U20 Afghanistan

U20 Tajikistan

03/09

23:00

E

U20 Hong Kong (Trung Quốc)

U20 Qatar

03/09

23:00

E

U20 Oman

U20 Saudi Arabia

04/09

00:30

D

U20 Bahrain

U20 Jordan

06/09

15:30

F

U20 UAE

U20 Turkmenistan

06/09

16:00

C

U20 Triều Tiên

U20 Palestine

TV360

06/09

16:00

G

U20 Nhật Bản

U20 Yemen

06/09

16:00

H

U20 Australia

U20 Indonesia

06/09

18:00

B

U20 Ấn Độ

U20 Bangladesh

06/09

19:00

C

U20 Iran

U20 Việt Nam

TV360

06/09

19:00

G

U20 Campuchia

U20 Kuwait

06/09

19:00

H

U20 Malaysia

U20 Lào

06/09

19:30

F

U20 Iraq

U20 Thái Lan

06/09

21:00

A

U20 Hàn Quốc

U20 Kyrgyzstan

06/09

21:00

B

U20 Uzbekistan

U20 Syria

06/09

21:00

D

U20 Jordan

U20 Tajikistan

06/09

23:00

E

U20 Oman

U20 Hong Kong (Trung Quốc)

06/09

23:00

E

U20 Saudi Arabia

U20 Qatar

07/09

00:30

D

U20 Bahrain

U20 Afghanistan

Lịch thi đấu vòng loại cho nhóm đội phát triển (Development Phase)

Thời gian

Bảng

Cặp đấu

Trực tiếp

Vòng phát triển (Development Phase) - Bảng I tới K

31/08

12:00

I

U20 Quần đảo Bắc Mariana

U20 Mongolia

31/08

16:00

J

U20 Đài Loan (Trung Quốc)

U20 Macau (Trung Quốc)

31/08

16:30

K

U20 Myanmar

U20 Sri Lanka

31/08

18:00

J

U20 Singapore

U20 Bhutan

31/08

19:30

K

U20 Maldives

U20 Brunei

03/09

12:00

I

U20 Guam

U20 Quần đảo Bắc Mariana

03/09

16:00

J

U20 Macau (Trung Quốc)

U20 Singapore

03/09

16:30

K

U20 Brunei

U20 Myanmar

03/09

18:00

J

U20 Bhutan

U20 Đài Loan (Trung Quốc)

03/09

19:30

K

U20 Sri Lanka

U20 Maldives

06/09

12:00

I

U20 Mongolia

U20 Guam

06/09

16:00

J

U20 Đài Loan (Trung Quốc)

U20 Singapore

06/09

16:30

K

U20 Myanmar

U20 Maldives

06/09

18:00

J

U20 Bhutan

U20 Macau (Trung Quốc)

06/09

19:30

K

U20 Brunei

U20 Sri Lanka

Vòng loại U20 châu Á 2027 diễn ra từ ngày 31/8 đến 6/9/2026, đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình tìm kiếm những đội bóng góp mặt tại vòng chung kết U20 châu Á 2027 ở Trung Quốc.

Vòng loại U20 châu Á 2027 đánh dấu lần đầu AFC áp dụng mô hình thi đấu hai giai đoạn, nhằm tạo thêm cơ hội cọ xát cho các đội tuyển trẻ và hình thành cơ chế thăng hạng, xuống hạng giữa các nhóm. Tổng cộng 44 đội tham dự, được chia thành Qualification Phase với 32 đội và Development Phase với 12 đội.

Tại Qualification Phase, 32 đội được chia thành 8 bảng A-H, mỗi bảng 4 đội. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tại địa điểm tập trung, qua đó mỗi đội có 3 trận để cạnh tranh điểm số. 8 đội đứng đầu mỗi bảng cùng 7 đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền dự VCK U20 châu Á 2027 tại Trung Quốc.

U20 Việt Nam nằm ở bảng C cùng U20 Iran, U20 Triều Tiên và U20 Palestine. Việt Nam là một trong những quốc gia đăng cai các bảng đấu, qua đó được thi đấu trên sân nhà và hướng tới mục tiêu giành vé tới Trung Quốc.

Trong khi đó, Development Phase gồm 12 đội, chia thành 3 bảng I-K, mỗi bảng 4 đội. Sáu đội có thứ hạng cao nhất của giai đoạn này, gồm 3 đội nhất bảng và 3 đội nhì bảng, sẽ được thăng lên Qualification Phase của kỳ vòng loại tiếp theo.

Bảng xếp hạng vòng loại U20 châu Á 2027, bảng xếp hạng U20 Việt Nam mới nhất
Bảng xếp hạng vòng loại U20 châu Á 2027, bảng xếp hạng U20 Việt Nam mới nhất

Bảng xếp hạng vòng loại U20 châu Á 2027 sẽ quyết định cả suất dự VCK lẫn thứ hạng của các đội trong hệ thống mới, với cuộc đua đặc biệt căng thẳng ở...

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Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/08/2026 16:14 PM (GMT+7)
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