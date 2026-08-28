Lịch thi đấu vòng loại U20 châu Á 2027, lịch đội tuyển U20 Việt Nam mới nhất

Lịch thi đấu vòng loại U20 châu Á 2027, lịch đội tuyển U20 Việt Nam

Thời gian Bảng Cặp đấu Trực tiếp Vòng loại chính (Qualification Phase) - Bảng A tới H 31/08 15:30 F U20 Iraq U20 Turkmenistan 31/08 16:00 C U20 Iran U20 Palestine TV360 31/08 16:00 G U20 Nhật Bản U20 Kuwait 31/08 16:00 H U20 Indonesia U20 Malaysia 31/08 17:00 A U20 Lebanon U20 Hàn Quốc 31/08 18:00 B U20 Syria U20 Ấn Độ 31/08 19:00 C U20 Việt Nam U20 Triều Tiên TV360 31/08 19:00 G U20 Yemen U20 Campuchia 31/08 19:00 H U20 Australia U20 Lào 31/08 19:30 F U20 Thái Lan U20 UAE 31/08 21:00 B U20 Uzbekistan U20 Bangladesh 31/08 21:00 D U20 Jordan U20 Afghanistan 31/08 23:00 E U20 Qatar U20 Oman 31/08 23:00 E U20 Saudi Arabia U20 Hong Kong (Trung Quốc) 01/09 00:30 D U20 Tajikistan U20 Bahrain 03/09 15:30 F U20 UAE U20 Iraq 03/09 16:00 C U20 Triều Tiên U20 Iran TV360 03/09 16:00 G U20 Kuwait U20 Yemen 03/09 16:00 H U20 Malaysia U20 Australia 03/09 18:00 B U20 Bangladesh U20 Syria 03/09 19:00 C U20 Palestine U20 Việt Nam TV360 03/09 19:00 G U20 Campuchia U20 Nhật Bản 03/09 19:00 H U20 Lào U20 Indonesia 03/09 19:30 F U20 Turkmenistan U20 Thái Lan 03/09 21:00 A U20 Kyrgyzstan U20 Lebanon 03/09 21:00 B U20 Ấn Độ U20 Uzbekistan 03/09 21:00 D U20 Afghanistan U20 Tajikistan 03/09 23:00 E U20 Hong Kong (Trung Quốc) U20 Qatar 03/09 23:00 E U20 Oman U20 Saudi Arabia 04/09 00:30 D U20 Bahrain U20 Jordan 06/09 15:30 F U20 UAE U20 Turkmenistan 06/09 16:00 C U20 Triều Tiên U20 Palestine TV360 06/09 16:00 G U20 Nhật Bản U20 Yemen 06/09 16:00 H U20 Australia U20 Indonesia 06/09 18:00 B U20 Ấn Độ U20 Bangladesh 06/09 19:00 C U20 Iran U20 Việt Nam TV360 06/09 19:00 G U20 Campuchia U20 Kuwait 06/09 19:00 H U20 Malaysia U20 Lào 06/09 19:30 F U20 Iraq U20 Thái Lan 06/09 21:00 A U20 Hàn Quốc U20 Kyrgyzstan 06/09 21:00 B U20 Uzbekistan U20 Syria 06/09 21:00 D U20 Jordan U20 Tajikistan 06/09 23:00 E U20 Oman U20 Hong Kong (Trung Quốc) 06/09 23:00 E U20 Saudi Arabia U20 Qatar 07/09 00:30 D U20 Bahrain U20 Afghanistan

Lịch thi đấu vòng loại cho nhóm đội phát triển (Development Phase)

Thời gian Bảng Cặp đấu Trực tiếp Vòng phát triển (Development Phase) - Bảng I tới K 31/08 12:00 I U20 Quần đảo Bắc Mariana U20 Mongolia 31/08 16:00 J U20 Đài Loan (Trung Quốc) U20 Macau (Trung Quốc) 31/08 16:30 K U20 Myanmar U20 Sri Lanka 31/08 18:00 J U20 Singapore U20 Bhutan 31/08 19:30 K U20 Maldives U20 Brunei 03/09 12:00 I U20 Guam U20 Quần đảo Bắc Mariana 03/09 16:00 J U20 Macau (Trung Quốc) U20 Singapore 03/09 16:30 K U20 Brunei U20 Myanmar 03/09 18:00 J U20 Bhutan U20 Đài Loan (Trung Quốc) 03/09 19:30 K U20 Sri Lanka U20 Maldives 06/09 12:00 I U20 Mongolia U20 Guam 06/09 16:00 J U20 Đài Loan (Trung Quốc) U20 Singapore 06/09 16:30 K U20 Myanmar U20 Maldives 06/09 18:00 J U20 Bhutan U20 Macau (Trung Quốc) 06/09 19:30 K U20 Brunei U20 Sri Lanka

Vòng loại U20 châu Á 2027 diễn ra từ ngày 31/8 đến 6/9/2026, đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình tìm kiếm những đội bóng góp mặt tại vòng chung kết U20 châu Á 2027 ở Trung Quốc.

Vòng loại U20 châu Á 2027 đánh dấu lần đầu AFC áp dụng mô hình thi đấu hai giai đoạn, nhằm tạo thêm cơ hội cọ xát cho các đội tuyển trẻ và hình thành cơ chế thăng hạng, xuống hạng giữa các nhóm. Tổng cộng 44 đội tham dự, được chia thành Qualification Phase với 32 đội và Development Phase với 12 đội.

Tại Qualification Phase, 32 đội được chia thành 8 bảng A-H, mỗi bảng 4 đội. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tại địa điểm tập trung, qua đó mỗi đội có 3 trận để cạnh tranh điểm số. 8 đội đứng đầu mỗi bảng cùng 7 đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền dự VCK U20 châu Á 2027 tại Trung Quốc.

U20 Việt Nam nằm ở bảng C cùng U20 Iran, U20 Triều Tiên và U20 Palestine. Việt Nam là một trong những quốc gia đăng cai các bảng đấu, qua đó được thi đấu trên sân nhà và hướng tới mục tiêu giành vé tới Trung Quốc.

Trong khi đó, Development Phase gồm 12 đội, chia thành 3 bảng I-K, mỗi bảng 4 đội. Sáu đội có thứ hạng cao nhất của giai đoạn này, gồm 3 đội nhất bảng và 3 đội nhì bảng, sẽ được thăng lên Qualification Phase của kỳ vòng loại tiếp theo.