Lịch thi đấu vòng loại U20 châu Á 2027, lịch đội tuyển U20 Việt Nam mới nhất
Vòng loại U20 châu Á 2027 khởi tranh từ ngày 31/8, với U20 Việt Nam thi đấu trên sân nhà tại bảng C và đối đầu những thử thách lớn để hướng tới tấm vé dự VCK.
Lịch thi đấu vòng loại U20 châu Á 2027, lịch đội tuyển U20 Việt Nam
|
Thời gian
|
Bảng
|
Cặp đấu
|
Trực tiếp
|
Vòng loại chính (Qualification Phase) - Bảng A tới H
|
31/08
15:30
|
F
|
U20 Iraq
|
U20 Turkmenistan
|
31/08
16:00
|
C
|
U20 Iran
|
U20 Palestine
|
TV360
|
31/08
16:00
|
G
|
U20 Nhật Bản
|
U20 Kuwait
|
31/08
16:00
|
H
|
U20 Indonesia
|
U20 Malaysia
|
31/08
17:00
|
A
|
U20 Lebanon
|
U20 Hàn Quốc
|
31/08
18:00
|
B
|
U20 Syria
|
U20 Ấn Độ
|
31/08
19:00
|
C
|
U20 Việt Nam
|
U20 Triều Tiên
|
TV360
|
31/08
19:00
|
G
|
U20 Yemen
|
U20 Campuchia
|
31/08
19:00
|
H
|
U20 Australia
|
U20 Lào
|
31/08
19:30
|
F
|
U20 Thái Lan
|
U20 UAE
|
31/08
21:00
|
B
|
U20 Uzbekistan
|
U20 Bangladesh
|
31/08
21:00
|
D
|
U20 Jordan
|
U20 Afghanistan
|
31/08
23:00
|
E
|
U20 Qatar
|
U20 Oman
|
31/08
23:00
|
E
|
U20 Saudi Arabia
|
U20 Hong Kong (Trung Quốc)
|
01/09
00:30
|
D
|
U20 Tajikistan
|
U20 Bahrain
|
03/09
15:30
|
F
|
U20 UAE
|
U20 Iraq
|
03/09
16:00
|
C
|
U20 Triều Tiên
|
U20 Iran
|
TV360
|
03/09
16:00
|
G
|
U20 Kuwait
|
U20 Yemen
|
03/09
16:00
|
H
|
U20 Malaysia
|
U20 Australia
|
03/09
18:00
|
B
|
U20 Bangladesh
|
U20 Syria
|
03/09
19:00
|
C
|
U20 Palestine
|
U20 Việt Nam
|
TV360
|
03/09
19:00
|
G
|
U20 Campuchia
|
U20 Nhật Bản
|
03/09
19:00
|
H
|
U20 Lào
|
U20 Indonesia
|
03/09
19:30
|
F
|
U20 Turkmenistan
|
U20 Thái Lan
|
03/09
21:00
|
A
|
U20 Kyrgyzstan
|
U20 Lebanon
|
03/09
21:00
|
B
|
U20 Ấn Độ
|
U20 Uzbekistan
|
03/09
21:00
|
D
|
U20 Afghanistan
|
U20 Tajikistan
|
03/09
23:00
|
E
|
U20 Hong Kong (Trung Quốc)
|
U20 Qatar
|
03/09
23:00
|
E
|
U20 Oman
|
U20 Saudi Arabia
|
04/09
00:30
|
D
|
U20 Bahrain
|
U20 Jordan
|
06/09
15:30
|
F
|
U20 UAE
|
U20 Turkmenistan
|
06/09
16:00
|
C
|
U20 Triều Tiên
|
U20 Palestine
|
TV360
|
06/09
16:00
|
G
|
U20 Nhật Bản
|
U20 Yemen
|
06/09
16:00
|
H
|
U20 Australia
|
U20 Indonesia
|
06/09
18:00
|
B
|
U20 Ấn Độ
|
U20 Bangladesh
|
06/09
19:00
|
C
|
U20 Iran
|
U20 Việt Nam
|
TV360
|
06/09
19:00
|
G
|
U20 Campuchia
|
U20 Kuwait
|
06/09
19:00
|
H
|
U20 Malaysia
|
U20 Lào
|
06/09
19:30
|
F
|
U20 Iraq
|
U20 Thái Lan
|
06/09
21:00
|
A
|
U20 Hàn Quốc
|
U20 Kyrgyzstan
|
06/09
21:00
|
B
|
U20 Uzbekistan
|
U20 Syria
|
06/09
21:00
|
D
|
U20 Jordan
|
U20 Tajikistan
|
06/09
23:00
|
E
|
U20 Oman
|
U20 Hong Kong (Trung Quốc)
|
06/09
23:00
|
E
|
U20 Saudi Arabia
|
U20 Qatar
|
07/09
00:30
|
D
|
U20 Bahrain
|
U20 Afghanistan
Lịch thi đấu vòng loại cho nhóm đội phát triển (Development Phase)
|
Thời gian
|
Bảng
|
Cặp đấu
|
Trực tiếp
|
Vòng phát triển (Development Phase) - Bảng I tới K
|
31/08
12:00
|
I
|
U20 Quần đảo Bắc Mariana
|
U20 Mongolia
|
31/08
16:00
|
J
|
U20 Đài Loan (Trung Quốc)
|
U20 Macau (Trung Quốc)
|
31/08
16:30
|
K
|
U20 Myanmar
|
U20 Sri Lanka
|
31/08
18:00
|
J
|
U20 Singapore
|
U20 Bhutan
|
31/08
19:30
|
K
|
U20 Maldives
|
U20 Brunei
|
03/09
12:00
|
I
|
U20 Guam
|
U20 Quần đảo Bắc Mariana
|
03/09
16:00
|
J
|
U20 Macau (Trung Quốc)
|
U20 Singapore
|
03/09
16:30
|
K
|
U20 Brunei
|
U20 Myanmar
|
03/09
18:00
|
J
|
U20 Bhutan
|
U20 Đài Loan (Trung Quốc)
|
03/09
19:30
|
K
|
U20 Sri Lanka
|
U20 Maldives
|
06/09
12:00
|
I
|
U20 Mongolia
|
U20 Guam
|
06/09
16:00
|
J
|
U20 Đài Loan (Trung Quốc)
|
U20 Singapore
|
06/09
16:30
|
K
|
U20 Myanmar
|
U20 Maldives
|
06/09
18:00
|
J
|
U20 Bhutan
|
U20 Macau (Trung Quốc)
|
06/09
19:30
|
K
|
U20 Brunei
|
U20 Sri Lanka
Vòng loại U20 châu Á 2027 diễn ra từ ngày 31/8 đến 6/9/2026, đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình tìm kiếm những đội bóng góp mặt tại vòng chung kết U20 châu Á 2027 ở Trung Quốc.
Vòng loại U20 châu Á 2027 đánh dấu lần đầu AFC áp dụng mô hình thi đấu hai giai đoạn, nhằm tạo thêm cơ hội cọ xát cho các đội tuyển trẻ và hình thành cơ chế thăng hạng, xuống hạng giữa các nhóm. Tổng cộng 44 đội tham dự, được chia thành Qualification Phase với 32 đội và Development Phase với 12 đội.
Tại Qualification Phase, 32 đội được chia thành 8 bảng A-H, mỗi bảng 4 đội. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tại địa điểm tập trung, qua đó mỗi đội có 3 trận để cạnh tranh điểm số. 8 đội đứng đầu mỗi bảng cùng 7 đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền dự VCK U20 châu Á 2027 tại Trung Quốc.
U20 Việt Nam nằm ở bảng C cùng U20 Iran, U20 Triều Tiên và U20 Palestine. Việt Nam là một trong những quốc gia đăng cai các bảng đấu, qua đó được thi đấu trên sân nhà và hướng tới mục tiêu giành vé tới Trung Quốc.
Trong khi đó, Development Phase gồm 12 đội, chia thành 3 bảng I-K, mỗi bảng 4 đội. Sáu đội có thứ hạng cao nhất của giai đoạn này, gồm 3 đội nhất bảng và 3 đội nhì bảng, sẽ được thăng lên Qualification Phase của kỳ vòng loại tiếp theo.
Bảng xếp hạng vòng loại U20 châu Á 2027 sẽ quyết định cả suất dự VCK lẫn thứ hạng của các đội trong hệ thống mới, với cuộc đua đặc biệt căng thẳng ở...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-28/08/2026 16:14 PM (GMT+7)