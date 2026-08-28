Kết quả thi đấu vòng loại U20 châu Á 2027, kết quả U20 Việt Nam mới nhất

Kết quả thi đấu vòng loại U20 châu Á 2027, kết quả đội tuyển U20 Việt Nam

Thời gian Bảng Cặp đấu / Kết quả Trực tiếp Vòng loại chính (Qualification Phase) - Bảng A tới H 31/08 15:30 F U20 Iraq U20 Turkmenistan 31/08 16:00 C U20 Iran U20 Palestine TV360 31/08 16:00 G U20 Nhật Bản U20 Kuwait 31/08 16:00 H U20 Indonesia U20 Malaysia 31/08 17:00 A U20 Lebanon U20 Hàn Quốc 31/08 18:00 B U20 Syria U20 Ấn Độ 31/08 19:00 C U20 Việt Nam U20 Triều Tiên TV360 31/08 19:00 G U20 Yemen U20 Campuchia 31/08 19:00 H U20 Australia U20 Lào 31/08 19:30 F U20 Thái Lan U20 UAE 31/08 21:00 B U20 Uzbekistan U20 Bangladesh 31/08 21:00 D U20 Jordan U20 Afghanistan 31/08 23:00 E U20 Qatar U20 Oman 31/08 23:00 E U20 Saudi Arabia U20 Hong Kong (Trung Quốc) 01/09 00:30 D U20 Tajikistan U20 Bahrain 03/09 15:30 F U20 UAE U20 Iraq 03/09 16:00 C U20 Triều Tiên U20 Iran TV360 03/09 16:00 G U20 Kuwait U20 Yemen 03/09 16:00 H U20 Malaysia U20 Australia 03/09 18:00 B U20 Bangladesh U20 Syria 03/09 19:00 C U20 Palestine U20 Việt Nam TV360 03/09 19:00 G U20 Campuchia U20 Nhật Bản 03/09 19:00 H U20 Lào U20 Indonesia 03/09 19:30 F U20 Turkmenistan U20 Thái Lan 03/09 21:00 A U20 Kyrgyzstan U20 Lebanon 03/09 21:00 B U20 Ấn Độ U20 Uzbekistan 03/09 21:00 D U20 Afghanistan U20 Tajikistan 03/09 23:00 E U20 Hong Kong (Trung Quốc) U20 Qatar 03/09 23:00 E U20 Oman U20 Saudi Arabia 04/09 00:30 D U20 Bahrain U20 Jordan 06/09 15:30 F U20 UAE U20 Turkmenistan 06/09 16:00 C U20 Triều Tiên U20 Palestine TV360 06/09 16:00 G U20 Nhật Bản U20 Yemen 06/09 16:00 H U20 Australia U20 Indonesia 06/09 18:00 B U20 Ấn Độ U20 Bangladesh 06/09 19:00 C U20 Iran U20 Việt Nam TV360 06/09 19:00 G U20 Campuchia U20 Kuwait 06/09 19:00 H U20 Malaysia U20 Lào 06/09 19:30 F U20 Iraq U20 Thái Lan 06/09 21:00 A U20 Hàn Quốc U20 Kyrgyzstan 06/09 21:00 B U20 Uzbekistan U20 Syria 06/09 21:00 D U20 Jordan U20 Tajikistan 06/09 23:00 E U20 Oman U20 Hong Kong (Trung Quốc) 06/09 23:00 E U20 Saudi Arabia U20 Qatar 07/09 00:30 D U20 Bahrain U20 Afghanistan

Kết quả thi đấu vòng loại cho nhóm đội phát triển (Development Phase)

Thời gian Bảng Cặp đấu / Kết quả Trực tiếp Vòng phát triển (Development Phase) - Bảng I tới K 31/08 12:00 I U20 Quần đảo Bắc Mariana U20 Mongolia 31/08 16:00 J U20 Đài Loan (Trung Quốc) U20 Macau (Trung Quốc) 31/08 16:30 K U20 Myanmar U20 Sri Lanka 31/08 18:00 J U20 Singapore U20 Bhutan 31/08 19:30 K U20 Maldives U20 Brunei 03/09 12:00 I U20 Guam U20 Quần đảo Bắc Mariana 03/09 16:00 J U20 Macau (Trung Quốc) U20 Singapore 03/09 16:30 K U20 Brunei U20 Myanmar 03/09 18:00 J U20 Bhutan U20 Đài Loan (Trung Quốc) 03/09 19:30 K U20 Sri Lanka U20 Maldives 06/09 12:00 I U20 Mongolia U20 Guam 06/09 16:00 J U20 Đài Loan (Trung Quốc) U20 Singapore 06/09 16:30 K U20 Myanmar U20 Maldives 06/09 18:00 J U20 Bhutan U20 Macau (Trung Quốc) 06/09 19:30 K U20 Brunei U20 Sri Lanka

Kết quả thi đấu là yếu tố quyết định cục diện vòng loại U20 châu Á 2027 (31/8 - 6/9), đặc biệt trong một giải đấu có lịch thi đấu tập trung và mỗi đội chỉ chơi 3 trận ở Qualification Phase. Chỉ một cú sảy chân cũng có thể khiến cục diện bảng đấu thay đổi đáng kể, nhất là khi các đội cạnh tranh trực tiếp cho vị trí nhất và nhì bảng.

Vòng loại chính quy tụ 32 đội thuộc nhóm có thứ hạng cao hơn của bóng đá trẻ châu Á, được chia thành 8 bảng A-H. Mỗi bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tại một địa điểm tập trung. Sau 3 lượt trận, 8 đội nhất bảng cùng 7 đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành vé dự VCK U20 châu Á 2027.

U20 Việt Nam nằm ở bảng C và có lợi thế lớn khi được đăng cai các trận đấu tại sân Việt Trì. Đội tuyển sẽ lần lượt gặp U20 Triều Tiên, U20 Palestine và U20 Iran. Đây là bảng đấu được đánh giá nhiều thử thách, bởi cả ba đối thủ đều có khả năng cạnh tranh vị trí dẫn đầu.

Điểm đáng chú ý của vòng loại năm nay là sự xuất hiện của hệ thống hai giai đoạn. Ngoài 32 đội tại Qualification Phase, 12 đội còn lại tham dự Development Phase gồm 3 bảng, qua đó tạo thêm cơ hội thi đấu và cơ chế phân tầng cho các đội tuyển trẻ. AFC cho biết mô hình mới hướng tới việc tạo ra những trận đấu có tính cạnh tranh phù hợp hơn với năng lực của từng đội.

Trang kết quả sẽ cập nhật diễn biến sau từng trận đấu, giúp độc giả nhanh chóng nắm được tỷ số, kết quả U20 Việt Nam, cục diện các bảng và những đội đang tiến gần tấm vé tới VCK tại Trung Quốc.