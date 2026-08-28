Kết quả thi đấu vòng loại U20 châu Á 2027, kết quả U20 Việt Nam mới nhất
Kết quả từng trận đấu tại vòng loại U20 châu Á 2027 sẽ quyết định trực tiếp cơ hội đi tiếp của các đội, trong đó mọi màn trình diễn của U20 Việt Nam đều được đặc biệt chú ý.
Kết quả thi đấu vòng loại U20 châu Á 2027, kết quả đội tuyển U20 Việt Nam
|
Thời gian
|
Bảng
|
Cặp đấu / Kết quả
|
Trực tiếp
|
Vòng loại chính (Qualification Phase) - Bảng A tới H
|
31/08
15:30
|
F
|
U20 Iraq
|
U20 Turkmenistan
|
31/08
16:00
|
C
|
U20 Iran
|
U20 Palestine
|
TV360
|
31/08
16:00
|
G
|
U20 Nhật Bản
|
U20 Kuwait
|
31/08
16:00
|
H
|
U20 Indonesia
|
U20 Malaysia
|
31/08
17:00
|
A
|
U20 Lebanon
|
U20 Hàn Quốc
|
31/08
18:00
|
B
|
U20 Syria
|
U20 Ấn Độ
|
31/08
19:00
|
C
|
U20 Việt Nam
|
U20 Triều Tiên
|
TV360
|
31/08
19:00
|
G
|
U20 Yemen
|
U20 Campuchia
|
31/08
19:00
|
H
|
U20 Australia
|
U20 Lào
|
31/08
19:30
|
F
|
U20 Thái Lan
|
U20 UAE
|
31/08
21:00
|
B
|
U20 Uzbekistan
|
U20 Bangladesh
|
31/08
21:00
|
D
|
U20 Jordan
|
U20 Afghanistan
|
31/08
23:00
|
E
|
U20 Qatar
|
U20 Oman
|
31/08
23:00
|
E
|
U20 Saudi Arabia
|
U20 Hong Kong (Trung Quốc)
|
01/09
00:30
|
D
|
U20 Tajikistan
|
U20 Bahrain
|
03/09
15:30
|
F
|
U20 UAE
|
U20 Iraq
|
03/09
16:00
|
C
|
U20 Triều Tiên
|
U20 Iran
|
TV360
|
03/09
16:00
|
G
|
U20 Kuwait
|
U20 Yemen
|
03/09
16:00
|
H
|
U20 Malaysia
|
U20 Australia
|
03/09
18:00
|
B
|
U20 Bangladesh
|
U20 Syria
|
03/09
19:00
|
C
|
U20 Palestine
|
U20 Việt Nam
|
TV360
|
03/09
19:00
|
G
|
U20 Campuchia
|
U20 Nhật Bản
|
03/09
19:00
|
H
|
U20 Lào
|
U20 Indonesia
|
03/09
19:30
|
F
|
U20 Turkmenistan
|
U20 Thái Lan
|
03/09
21:00
|
A
|
U20 Kyrgyzstan
|
U20 Lebanon
|
03/09
21:00
|
B
|
U20 Ấn Độ
|
U20 Uzbekistan
|
03/09
21:00
|
D
|
U20 Afghanistan
|
U20 Tajikistan
|
03/09
23:00
|
E
|
U20 Hong Kong (Trung Quốc)
|
U20 Qatar
|
03/09
23:00
|
E
|
U20 Oman
|
U20 Saudi Arabia
|
04/09
00:30
|
D
|
U20 Bahrain
|
U20 Jordan
|
06/09
15:30
|
F
|
U20 UAE
|
U20 Turkmenistan
|
06/09
16:00
|
C
|
U20 Triều Tiên
|
U20 Palestine
|
TV360
|
06/09
16:00
|
G
|
U20 Nhật Bản
|
U20 Yemen
|
06/09
16:00
|
H
|
U20 Australia
|
U20 Indonesia
|
06/09
18:00
|
B
|
U20 Ấn Độ
|
U20 Bangladesh
|
06/09
19:00
|
C
|
U20 Iran
|
U20 Việt Nam
|
TV360
|
06/09
19:00
|
G
|
U20 Campuchia
|
U20 Kuwait
|
06/09
19:00
|
H
|
U20 Malaysia
|
U20 Lào
|
06/09
19:30
|
F
|
U20 Iraq
|
U20 Thái Lan
|
06/09
21:00
|
A
|
U20 Hàn Quốc
|
U20 Kyrgyzstan
|
06/09
21:00
|
B
|
U20 Uzbekistan
|
U20 Syria
|
06/09
21:00
|
D
|
U20 Jordan
|
U20 Tajikistan
|
06/09
23:00
|
E
|
U20 Oman
|
U20 Hong Kong (Trung Quốc)
|
06/09
23:00
|
E
|
U20 Saudi Arabia
|
U20 Qatar
|
07/09
00:30
|
D
|
U20 Bahrain
|
U20 Afghanistan
Kết quả thi đấu vòng loại cho nhóm đội phát triển (Development Phase)
|
Thời gian
|
Bảng
|
Cặp đấu / Kết quả
|
Trực tiếp
|
Vòng phát triển (Development Phase) - Bảng I tới K
|
31/08
12:00
|
I
|
U20 Quần đảo Bắc Mariana
|
U20 Mongolia
|
31/08
16:00
|
J
|
U20 Đài Loan (Trung Quốc)
|
U20 Macau (Trung Quốc)
|
31/08
16:30
|
K
|
U20 Myanmar
|
U20 Sri Lanka
|
31/08
18:00
|
J
|
U20 Singapore
|
U20 Bhutan
|
31/08
19:30
|
K
|
U20 Maldives
|
U20 Brunei
|
03/09
12:00
|
I
|
U20 Guam
|
U20 Quần đảo Bắc Mariana
|
03/09
16:00
|
J
|
U20 Macau (Trung Quốc)
|
U20 Singapore
|
03/09
16:30
|
K
|
U20 Brunei
|
U20 Myanmar
|
03/09
18:00
|
J
|
U20 Bhutan
|
U20 Đài Loan (Trung Quốc)
|
03/09
19:30
|
K
|
U20 Sri Lanka
|
U20 Maldives
|
06/09
12:00
|
I
|
U20 Mongolia
|
U20 Guam
|
06/09
16:00
|
J
|
U20 Đài Loan (Trung Quốc)
|
U20 Singapore
|
06/09
16:30
|
K
|
U20 Myanmar
|
U20 Maldives
|
06/09
18:00
|
J
|
U20 Bhutan
|
U20 Macau (Trung Quốc)
|
06/09
19:30
|
K
|
U20 Brunei
|
U20 Sri Lanka
Kết quả thi đấu là yếu tố quyết định cục diện vòng loại U20 châu Á 2027 (31/8 - 6/9), đặc biệt trong một giải đấu có lịch thi đấu tập trung và mỗi đội chỉ chơi 3 trận ở Qualification Phase. Chỉ một cú sảy chân cũng có thể khiến cục diện bảng đấu thay đổi đáng kể, nhất là khi các đội cạnh tranh trực tiếp cho vị trí nhất và nhì bảng.
Vòng loại chính quy tụ 32 đội thuộc nhóm có thứ hạng cao hơn của bóng đá trẻ châu Á, được chia thành 8 bảng A-H. Mỗi bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tại một địa điểm tập trung. Sau 3 lượt trận, 8 đội nhất bảng cùng 7 đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành vé dự VCK U20 châu Á 2027.
U20 Việt Nam nằm ở bảng C và có lợi thế lớn khi được đăng cai các trận đấu tại sân Việt Trì. Đội tuyển sẽ lần lượt gặp U20 Triều Tiên, U20 Palestine và U20 Iran. Đây là bảng đấu được đánh giá nhiều thử thách, bởi cả ba đối thủ đều có khả năng cạnh tranh vị trí dẫn đầu.
Điểm đáng chú ý của vòng loại năm nay là sự xuất hiện của hệ thống hai giai đoạn. Ngoài 32 đội tại Qualification Phase, 12 đội còn lại tham dự Development Phase gồm 3 bảng, qua đó tạo thêm cơ hội thi đấu và cơ chế phân tầng cho các đội tuyển trẻ. AFC cho biết mô hình mới hướng tới việc tạo ra những trận đấu có tính cạnh tranh phù hợp hơn với năng lực của từng đội.
Trang kết quả sẽ cập nhật diễn biến sau từng trận đấu, giúp độc giả nhanh chóng nắm được tỷ số, kết quả U20 Việt Nam, cục diện các bảng và những đội đang tiến gần tấm vé tới VCK tại Trung Quốc.
Vòng loại U20 châu Á 2027 khởi tranh từ ngày 31/8, với U20 Việt Nam thi đấu trên sân nhà tại bảng C và đối đầu những thử thách lớn để hướng tới tấm vé...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-28/08/2026 16:14 PM (GMT+7)