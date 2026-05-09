Công An Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định 10/05/26 - Trực tiếp
3
2
Burnley vs Aston Villa 10/05/26 - Trực tiếp
1
1
Crystal Palace vs Everton 10/05/26 - Trực tiếp
1
2
Nottingham Forest vs Newcastle United 10/05/26 - Trực tiếp
0
0
West Ham United vs Arsenal
-
-
Mainz 05 vs Union Berlin
-
-
Milan vs Atalanta
-
-
Barcelona vs Real Madrid
-
-
Paris Saint-Germain vs Brest
-
-
Le Havre vs Olympique Marseille
-
-
Monaco vs Lille
-
-
Tottenham Hotspur vs Leeds United
-
-

Real Madrid bắt đầu đàm phán với Mourinho, về chấn chỉnh dàn sao bất trị

Sự kiện: Real Madrid HLV Mourinho Barca - Real: Hận thù trăm năm

Real Madrid đã bắt đầu cuộc đàm phán mời HLV Jose Mourinho trở lại cho nhiệm kỳ dẫn dắt thứ 2.

  

Thay tướng mới giữa sự hỗn loạn

Real Madrid đang trong tình trạng rất tệ hại, các vụ choảng nhau nội bộ đã bị lộ ra ngoài và mới đây họ phải phạt 500.000 euro mỗi người cho vụ đánh nhau giữa Aurelien Tchouameni và Federico Valverde. Valverde cũng là một trong nhiều cầu thủ Real sẽ vắng mặt ở trận gặp Barcelona cuối tuần này, bao gồm Rodrygo, Militao, Mendy, Ceballos, Guler và Carvajal.

Valverde &amp; Tchouameni đã bị phạt 500.000 euro/người, nhưng vấn đề lục đục nội bộ ở Real Madrid vẫn chưa thể được giải quyết

Barcelona có thể vô địch La Liga với màn đón tiếp Real Madrid sắp tới và đó sẽ là sự chấm hết cho một mùa giải thực sự vứt đi của đội bóng “Hoàng gia”. Họ sa thải Xabi Alonso để rồi Alvaro Arbeloa không làm cho tình hình khá hơn, nên việc thay tướng lần nữa trở thành lựa chọn bất đắc dĩ cho chủ tịch Florentino Perez.

Trong tháng qua đã có nhiều thông tin về việc Jurgen Klopp, Didier Deschamps hay Jose Mourinho sẽ là người được chọn. Klopp một mực bác bỏ thông tin ông được Real tiếp cận, Deschamps thì im tiếng và tập trung vào World Cup, giờ chỉ còn Mourinho và mới đây một nguồn tin thân cận với “Người đặc biệt” đã công bố tin “sốt dẻo”.

Lựa chọn quen thuộc

Nhà báo Henrique Mateus của CNN Portugal đã xác nhận Real Madrid đang đàm phán với Mourinho để ông tiếp quản CLB lần thứ 2. Mateus thân với Mourinho tới mức Mourinho đã từng làm một số cuộc đối thoại truyền hình với Mateus, nên xem ra sẽ chỉ là vấn đề Mourinho có đồng ý trở lại hay không, chứ không phải chuyện Real Madrid có quan tâm.

Mateus cho biết việc Real Madrid lại tìm tới Mourinho là bởi chủ tịch Florentino Perez, một người không thực sự hiểu biết về xu hướng phát triển của chiến thuật bóng đá và sự nổi lên của các HLV trẻ, vẫn thoải mái hơn khi tìm đến những nhà cầm quân mà ông đã từng quen biết. Cả Ancelotti và Zidane đều đã có 2 nhiệm kỳ khác nhau tại Bernabeu và giờ đến lượt Mourinho.

Mourinho sẽ là HLV thứ 3 có 2 nhiệm kỳ dẫn dắt Real Madrid dưới thời chủ tịch Florentino Perez

Tất nhiên một yếu tố không thể bỏ qua là việc các cầu thủ Real Madrid đã được nuông chiều quá nhiều. Sự xuống cấp về mặt thái độ làm việc ở Real khiến Perez nghĩ đội bóng cần một HLV có cá tính mạnh để trị được, và Mourinho vẫn luôn được lòng ông chủ tịch khi còn làm việc ở đây gần 15 năm trước.

Nếu quá trình đàm phán thuận lợi trong những ngày tới thì Benfica hẳn đã “bật đèn xanh” cho Mourinho, như tờ Record đưa tin cách đây 1 tuần. Dù Benfica bất bại ở giải VĐQG Bồ Đào Nha mùa này nhưng họ vẫn thua Porto trong cuộc đua vô địch, và Mourinho có vẻ vẫn chưa toàn tâm toàn ý với đội chủ sân Estadio Da Luz.

