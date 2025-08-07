Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

“Ramos mới” không còn chỗ dưới thời Alonso ở Real

Real Madrid đã sẵn sàng chia tay Raul Asencio - cầu thủ từng gây ấn tượng mạnh ở mùa giải 2024/25. Việc hậu vệ này bị đưa vào danh sách chuyển nhượng là bước đi rõ ràng cho thấy định hướng mới của HLV Xabi Alonso, người đang ưu tiên xây dựng lại hàng thủ theo cách riêng của mình.

🔁 Từ “phương án tình thế” thành “người thừa”

Raul Asencio từng có bước tiến thần tốc dưới thời HLV Carlo Ancelotti. Trong bối cảnh Eder Militao dính chấn thương dài hạn, cầu thủ trưởng thành từ lò Castilla đã tận dụng cơ hội và thi đấu nổi bật trong nhiều trận đấu lớn. Anh thậm chí còn được đá chính ở một số thời điểm quan trọng của mùa giải 2024/25, tạo dấu ấn như một “Sergio Ramos mới” tại Bernabeu ở hàng thủ Real Madrid.

Raul Asencio đánh mất phong độ khi không còn nằm trong kế hoạch của HLV Alonso

Tuy nhiên, mọi thứ đã đổi chiều chỉ sau vài tháng. Khi Militao bình phục hoàn toàn, đồng thời Antonio Rudiger và tân binh Dean Huijsen thể hiện phong độ vững vàng - đặc biệt tại FIFA Club World Cup - thì Asencio lập tức bị đẩy ra ngoài cuộc cạnh tranh vị trí.

❌ Không thể chinh phục được HLV Alonso

Dù HLV Alonso nổi tiếng là người trao cơ hội cho cầu thủ trẻ, Raul Asencio lại không tận dụng được điều đó. Những màn thể hiện tại Club World Cup thậm chí khiến anh mất điểm nghiêm trọng: từ pha phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền trong trận gặp Al Hilal, chiếc thẻ đỏ trước Pachuca, đến hàng loạt sai sót trong trận đấu với PSG.

Real Madrid sẵn sàng chia tay Raul Asencio nếu nhận được đề nghị phù hợp

Những cú vấp đó khiến ban huấn luyện đánh giá Asencio chưa sẵn sàng cho những trận cầu đỉnh cao. Giới chuyên môn nhận định, phong độ và tâm lý thi đấu của hậu vệ này đang bị đặt dấu hỏi lớn.

💼 Real Madrid sẵn sàng lắng nghe các lời đề nghị

Theo Fichajes, Real Madrid không còn xem Asencio là nhân tố "không thể đụng đến". Những lời đề nghị từ các CLB Trung Đông từng được gửi tới, và nay, đội bóng Hoàng gia đã sẵn sàng mở cửa cho các cuộc đàm phán.

Việc bán Raul Asencio không chỉ giúp giải phóng quỹ lương mà còn mở đường cho những bản hợp đồng phù hợp hơn với chiến lược dài hạn của Alonso. Với một cầu thủ được xem là "sản phẩm tạm thời" trong cơn khủng hoảng chấn thương, giờ đây Real Madrid không còn lý do gì để giữ lại khi anh không còn phù hợp.

Nếu nhận được lời đề nghị hợp lý, "Los Blancos" sẽ không cản trở con đường ra đi của Raul Asencio.

