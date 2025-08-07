Siêu máy tính dự đoán MU có nguy cơ xuống hạng cao hơn vô địch Ngoại hạng Anh

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Liverpool vs AFC Bournemouth
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Tottenham Hotspur vs Burnley
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Sunderland vs West Ham United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Nottingham Forest vs Brentford
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Brighton & Hove Albion vs Fulham
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester City
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Manchester United vs Arsenal
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

Siêu máy tính dự đoán MU có nguy cơ xuống hạng cao hơn vô địch Ngoại hạng Anh

Sự kiện: Premier League 2025-26 Chelsea Arsenal
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Liverpool được dự đoán sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch Ngoại hạng Anh sau mùa hè chi tiêu rầm rộ. Ngược lại, MU có nguy cơ… xuống hạng.

   

🖥️Siêu máy tính chọn Liverpool

Theo siêu máy tính của Opta, Liverpool có 28,5% cơ hội đăng quang mùa thứ hai liên tiếp dưới thời HLV Arne Slot. “Lữ đoàn đỏ” đã tận dụng kỳ chuyển nhượng mùa hè để tăng cường lực lượng đáng kể, với các tân binh đáng chú ý như Hugo Ekitike (79 triệu bảng), Florian Wirtz (116 triệu bảng) và Milos Kerkez (40 triệu bảng). Ngoài ra, Jeremie Frimpong (29,5 triệu bảng) và Giorgi Mamardashvili (29 triệu bảng) cũng đã cập bến Anfield. Nhà đương kim vô địch vẫn đang theo đuổi Alexander Isak, cầu thủ đã bày tỏ nguyện vọng rời Newcastle nhưng được định giá vượt quá 100 triệu bảng.

Liverpool tăng cường lực lượng đáng kê&nbsp;trong mùa hè 2025

Liverpool tăng cường lực lượng đáng kê trong mùa hè 2025

Đối thủ cạnh tranh sát sao nhất với Liverpool được cho là Arsenal, đội có 24,2% khả năng giành chức vô địch lần đầu tiên kể từ năm 2004. Nếu dự đoán của siêu máy tính thành hiện thực, bảng xếp hạng mùa tới sẽ không khác nhiều so với mùa trước. Man City được đánh giá có 18,8% cơ hội giành lại ngôi vương, đứng thứ ba về khả năng vô địch.

Xét tổng thể, Liverpool, Arsenal và Man City lần lượt có 72,7%, 68,5% và 62% cơ hội giành vé dự Champions League mùa tới. Nếu Ngoại hạng Anh tiếp tục có suất thứ 5 tham dự, xác suất với ba đội tăng thêm lần lượt 7,6%, 8,6% và 9,2%.

Chelsea được dự đoán sẽ cán đích thứ tư, cũng là vị trí mà họ đạt được mùa 2024/25. “The Blues” có 8,4% cơ hội vô địch, 10,4% cơ hội về nhì, 10,6% cơ hội đứng thứ ba và 10,9% khả năng giữ vững vị trí thứ tư.

Siêu máy tính của&nbsp;Opta dự đoán thứ hạng Premier League mùa tới

Siêu máy tính của Opta dự đoán thứ hạng Premier League mùa tới

Ở nhóm cuối bảng, ba đội tân binh mới là những cái tên sáng giá nhất cho suất rớt hạng. Burnley được dự đoán đứng thứ 18 với 45,9% khả năng chia tay Ngoại hạng Anh, là tỷ lệ thấp nhất trong số ba đội tân binh. Leeds United có 48% nguy cơ xuống hạng, trong khi Sunderland, ứng viên số 1 cho vị trí bét bảng (34,1%), bị đánh giá có đến 66,4% khả năng rớt hạng.

👹MU có nguy cơ xuống hạng cao hơn vô địch Ngoại hạng Anh

Hai đội gây thất vọng mùa trước là MU và Tottenham. “Quỷ đỏ” chỉ về đích ở vị trí thứ 15, còn “Gà trống” xếp thứ 17.

Siêu máy tính dự báo điều tương tự sẽ lặp lại. MU được dự đoán cán đích ở vị trí thứ 12, trong khi Tottenham dưới sự dẫn dắt của tân HLV Thomas Frank sẽ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 14.

MU có 10,7% khả năng lọt vào top 5, tăng lên 20,5% nếu xét đến khả năng vào top 7, và 40,3% khả năng góp mặt trong nhóm nửa trên bảng xếp hạng. Đáng chú ý, đội chủ sân Old Trafford vẫn có 11,1% nguy cơ… xuống hạng, cao hơn cả khả năng vô địch (0,6%).

Mùa hè này, “Quỷ đỏ” đã mang về hai tân binh đáng chú ý là Bryan Mbeumo (71 triệu bảng) và Matheus Cunha (62,5 triệu bảng). Đội chủ sân Old Trafford vẫn đang nỗ lực chiêu mộ tiền đạo Benjamin Sesko của Leipzig.

MU thêm&nbsp;lần nữa được dự đoán sẽ gặp khó khăn ở mùa tới

MU thêm lần nữa được dự đoán sẽ gặp khó khăn ở mùa tới

Với Tottenham, xác suất vào top 5 là 9,2%, vào top 7 là 18%, cơ hội cán đích trong top 10 là 35,9%, và nguy cơ xuống hạng là 13,7%.

Ở những vị trí còn lại, Aston Villa được dự đoán đứng thứ 5 với 38,1% khả năng vào top 5, vượt trên Newcastle (thứ 6) và Crystal Palace (thứ 7), đội được đánh giá cao hơn Brighton.

Siêu máy tính của Opta dự đoán Bournemouth và Brentford sẽ góp mặt trong nhóm nửa trên bảng xếp hạng, trong khi Nottingham Forest đứng thứ 11, xếp trên MU. Các vị trí tiếp theo lần lượt là Everton (13), Fulham (15) và West Ham (16), trong khi Wolves được dự đoán chiếm suất trụ hạng cuối cùng.

8

PSG - Tottenham Hotspur 14.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

PSG
Tottenham Hotspur
Gửi dự đoán
Trước 02:00 ngày 14/08
Thể lệ
Arsenal như "khẩu pháo không biết nạp đạn": Chờ Gyokeres giải bài toán khó
Arsenal như "khẩu pháo không biết nạp đạn": Chờ Gyokeres giải bài toán khó

Vấn đề của Arsenal không nằm ở khâu dứt điểm, mà là ở khả năng tạo ra cơ hội ghi bàn.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-07/08/2025 18:29 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN