Siêu máy tính dự đoán MU có nguy cơ xuống hạng cao hơn vô địch Ngoại hạng Anh

🖥️Siêu máy tính chọn Liverpool

Theo siêu máy tính của Opta, Liverpool có 28,5% cơ hội đăng quang mùa thứ hai liên tiếp dưới thời HLV Arne Slot. “Lữ đoàn đỏ” đã tận dụng kỳ chuyển nhượng mùa hè để tăng cường lực lượng đáng kể, với các tân binh đáng chú ý như Hugo Ekitike (79 triệu bảng), Florian Wirtz (116 triệu bảng) và Milos Kerkez (40 triệu bảng). Ngoài ra, Jeremie Frimpong (29,5 triệu bảng) và Giorgi Mamardashvili (29 triệu bảng) cũng đã cập bến Anfield. Nhà đương kim vô địch vẫn đang theo đuổi Alexander Isak, cầu thủ đã bày tỏ nguyện vọng rời Newcastle nhưng được định giá vượt quá 100 triệu bảng.

Liverpool tăng cường lực lượng đáng kê trong mùa hè 2025

Đối thủ cạnh tranh sát sao nhất với Liverpool được cho là Arsenal, đội có 24,2% khả năng giành chức vô địch lần đầu tiên kể từ năm 2004. Nếu dự đoán của siêu máy tính thành hiện thực, bảng xếp hạng mùa tới sẽ không khác nhiều so với mùa trước. Man City được đánh giá có 18,8% cơ hội giành lại ngôi vương, đứng thứ ba về khả năng vô địch.

Xét tổng thể, Liverpool, Arsenal và Man City lần lượt có 72,7%, 68,5% và 62% cơ hội giành vé dự Champions League mùa tới. Nếu Ngoại hạng Anh tiếp tục có suất thứ 5 tham dự, xác suất với ba đội tăng thêm lần lượt 7,6%, 8,6% và 9,2%.

Chelsea được dự đoán sẽ cán đích thứ tư, cũng là vị trí mà họ đạt được mùa 2024/25. “The Blues” có 8,4% cơ hội vô địch, 10,4% cơ hội về nhì, 10,6% cơ hội đứng thứ ba và 10,9% khả năng giữ vững vị trí thứ tư.

Siêu máy tính của Opta dự đoán thứ hạng Premier League mùa tới

Ở nhóm cuối bảng, ba đội tân binh mới là những cái tên sáng giá nhất cho suất rớt hạng. Burnley được dự đoán đứng thứ 18 với 45,9% khả năng chia tay Ngoại hạng Anh, là tỷ lệ thấp nhất trong số ba đội tân binh. Leeds United có 48% nguy cơ xuống hạng, trong khi Sunderland, ứng viên số 1 cho vị trí bét bảng (34,1%), bị đánh giá có đến 66,4% khả năng rớt hạng.

👹MU có nguy cơ xuống hạng cao hơn vô địch Ngoại hạng Anh

Hai đội gây thất vọng mùa trước là MU và Tottenham. “Quỷ đỏ” chỉ về đích ở vị trí thứ 15, còn “Gà trống” xếp thứ 17.

Siêu máy tính dự báo điều tương tự sẽ lặp lại. MU được dự đoán cán đích ở vị trí thứ 12, trong khi Tottenham dưới sự dẫn dắt của tân HLV Thomas Frank sẽ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 14.

MU có 10,7% khả năng lọt vào top 5, tăng lên 20,5% nếu xét đến khả năng vào top 7, và 40,3% khả năng góp mặt trong nhóm nửa trên bảng xếp hạng. Đáng chú ý, đội chủ sân Old Trafford vẫn có 11,1% nguy cơ… xuống hạng, cao hơn cả khả năng vô địch (0,6%).

Mùa hè này, “Quỷ đỏ” đã mang về hai tân binh đáng chú ý là Bryan Mbeumo (71 triệu bảng) và Matheus Cunha (62,5 triệu bảng). Đội chủ sân Old Trafford vẫn đang nỗ lực chiêu mộ tiền đạo Benjamin Sesko của Leipzig.

MU thêm lần nữa được dự đoán sẽ gặp khó khăn ở mùa tới

Với Tottenham, xác suất vào top 5 là 9,2%, vào top 7 là 18%, cơ hội cán đích trong top 10 là 35,9%, và nguy cơ xuống hạng là 13,7%.

Ở những vị trí còn lại, Aston Villa được dự đoán đứng thứ 5 với 38,1% khả năng vào top 5, vượt trên Newcastle (thứ 6) và Crystal Palace (thứ 7), đội được đánh giá cao hơn Brighton.

Siêu máy tính của Opta dự đoán Bournemouth và Brentford sẽ góp mặt trong nhóm nửa trên bảng xếp hạng, trong khi Nottingham Forest đứng thứ 11, xếp trên MU. Các vị trí tiếp theo lần lượt là Everton (13), Fulham (15) và West Ham (16), trong khi Wolves được dự đoán chiếm suất trụ hạng cuối cùng.