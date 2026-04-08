Tin mới nhất bóng đá sáng 8/4: PSG mất mũi nhọn nguy hiểm ở đại chiến Liverpool

PSG mất mũi nhọn nguy hiểm ở đại chiến Liverpool

Theo nguồn tin từ RMC Sport (Pháp), Bradley Barcola đã trở lại tập luyện cùng PSG sau chấn thương mắt cá, nhưng vẫn bị “gạch tên” khỏi trận gặp Liverpool ở lượt đi vòng tứ kết Champions League. Quá trình hồi phục của cầu thủ chạy cánh người Pháp diễn ra nhanh hơn dự kiến, song anh chưa đạt thể trạng tốt nhất để kịp góp mặt tại Parc Des Princes.

Barcola sẽ không thể ra sân ở lượt đi vòng tứ kết Champions League

Đội ngũ y tế PSG sẽ tiếp tục theo dõi sát sao Barcola với mục tiêu giúp anh sẵn sàng cho trận lượt về tại Anfield vào tuần tới. Việc Barcola vắng mặt ở lượt đi rõ ràng là cú hích lớn dành cho HLV Arne Slot và Liverpool. Tuyển thủ Pháp đang có phong độ cực cao khi ghi tới 5 bàn trong 5 trận gần nhất tại Champions League và Ligue 1.

Liverpool điền Isak vào danh sách đấu PSG

Liverpool đã chính thức công bố danh sách 21 cầu thủ hành quân tới Paris cho trận tứ kết Champions League gặp PSG. Đáng chú ý, tiền đạo Alexander Isak cũng góp mặt trong chuyến đi. Chân sút trị giá 125 triệu bảng đã trở lại tập luyện bình thường sau khi bình phục chấn thương nặng ở chân và mắt cá, gặp phải trong chiến thắng trước Tottenham tại Premier League hồi tháng 12 năm ngoái.

Brazil “trói chân” Ancelotti đến năm 2030

Theo cập nhật mới nhất từ ESPN Brazil, HLV Carlo Ancelotti đã đạt được thỏa thuận miệng để gia hạn với ĐT Brazil thêm 4 năm, kéo dài đến mùa hè 2030. Nguồn tin này cho biết chiến lược gia người Italia có thể chính thức đặt bút ký hợp đồng mới trong vài ngày tới. Liên đoàn bóng đá Brazil đã hoàn tất các điều khoản từ đầu tuần, và hiện chỉ còn chờ chữ ký của nhà cầm quân 66 tuổi cùng các thủ tục pháp lý cuối cùng.

Mọi chi tiết gần như đã được thống nhất, và phía Brazil tin rằng khâu rà soát từ đội ngũ luật sư của Ancelotti chỉ mang tính hình thức. Đáng chú ý, Ancelotti sẽ tiếp tục giữ nguyên mức lương hiện tại, qua đó duy trì vị thế HLV hưởng đãi ngộ cao nhất trong lịch sử đội tuyển Brazil, với thu nhập khoảng 10 triệu euro mỗi mùa (chưa bao gồm thưởng).

Casado muốn rời Barcelona

Nguồn tin từ Cadena SER (Tây Ban Nha) cho biết Marc Casado đã quyết định sẽ lắng nghe các lời đề nghị trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới. Casado hiện vẫn còn hợp đồng với Barcelona đến năm 2028. Trong bối cảnh Pedri, Eric Garcia, Marc Bernal và Frenkie De Jong đều đang xếp trên anh trong thứ tự ưu tiên, Casado hiểu rằng cơ hội ra sân thường xuyên là rất hạn chế. Chính vì vậy, tiền vệ trẻ 22 tuổi đang cân nhắc nghiêm túc khả năng ra đi để tìm kiếm nhiều thời gian thi đấu hơn.

FIFA kỷ luật Tây Ban Nha sau sự cố ở trận gặp Ai Cập

FIFA thông báo: “FIFA đã chính thức mở thủ tục kỷ luật đối với Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha liên quan đến các sự kiện xảy ra trong trận giao hữu với Ai Cập”. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0, nhưng bầu không khí trên khán đài trở nên căng thẳng khi một bộ phận khán giả la ó trong lúc quốc ca Ai Cập được cử hành, đồng thời hô vang những lời lẽ xúc phạm Hồi giáo.

Theo tờ AS (Tây Ban Nha), các án phạt dành cho Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha có thể dao động từ tiền phạt đến việc buộc phải triển khai các thông điệp chống phân biệt chủng tộc trong những trận đấu tiếp theo. Khả năng đóng cửa sân thi đấu hiện không được đánh giá cao.