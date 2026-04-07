Đội bóng châu Phi đe dọa ĐT Bồ Đào Nha: "Ronaldo sẽ phải khóc ở World Cup 2026"

Đội tuyển CHDC Congo không hề e sợ khi phải chung bảng với đội tuyển Bồ Đào Nha ở World Cup 2026.

Bộ trưởng thể thao CHDC Congo, ông Didier Bodimbo gần đây đưa ra tuyên bố bất ngờ khi ĐTQG nước này sẽ gặp Bồ Đào Nha ở vòng bảng World Cup 2026: "Việc giành vé dự World Cup không hề dễ dàng. Chúng tôi đã chiến đấu hết mình. Trong trận đấu đầu tiên của chúng ta tại World Cup 2026, Cristiano Ronaldo sẽ phải rơi nước mắt".

Những lời này được ông Didier Bodimbo phát biểu trong ngày lễ mừng CHDC Congo có vé dự World Cup 2026 sau 52 năm vắng bóng. Buổi lễ được tổ chức tại Quảng trường cung điện nhân dân, trước sự chứng kiến của rất nhiều người hâm mộ. 

Ông&nbsp;Didier Bodimbo muốn đội tuyển CHDC Congo gieo sầu tới Ronaldo

Ông Didier Bodimbo muốn đội tuyển CHDC Congo gieo sầu tới Ronaldo

Ông Didier Bodimbo nhấn mạnh sự cần thiết trong việc toàn dân ủng hộ đội tuyển quốc gia ở World Cup 2026, chứ không chỉ hài lòng với việc tham gia World Cup đơn thuần. Phát biểu có phần thách thức đội bóng của Ronaldo kể trên đã làm người hâm mộ CHDC Congo phấn khích.

CHDC Congo là 1 trong những đội cuối cùng giành vé đến World Cup 2026. Đội bóng châu Phi giành thắng lợi với tỷ số 1-0 trước Jamaica ở trận play-off liên lục địa diễn ra vào ngày 31/3.

Cơ hội vượt qua vòng bảng World Cup 2026 của CHDC Congo không hề dễ dàng dù họ duy trì sự tự tin cao độ. Ngoài gặp Bồ Đào Nha, CHDC Congo còn chạm trán Uzbekistan và Colombia ở bảng K. 

Sức hút của ĐT Bồ Đào Nha tại World Cup 2026 rất lớn. Hiện vé của tất cả vé ở các trận đấu có mặt đội bóng của Ronaldo đều đã cháy vé. 

Tuchel chờ Kane gánh ĐT Anh giống Messi & Ronaldo: Chỉ là giấc mơ hão huyền?
Tuchel chờ Kane gánh ĐT Anh giống Messi & Ronaldo: Chỉ là giấc mơ hão huyền?

Nếu Thomas Tuchel đang trông chờ Harry Kane đóng vai Messi hay Ronaldo tại tuyển Anh ở World Cup 2026, có lẽ ông đã lầm to.

Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-07/04/2026 11:55 AM (GMT+7)
