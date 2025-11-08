Video bóng đá U17 Brazil - U17 Indonesia: 39 phút sụp đổ, đẳng cấp chênh lệch (World Cup U17)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Werder Bremen vs Wolfsburg 08/11/25 - Trực tiếp
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
0
Logo Wolfsburg - WOB Wolfsburg
0
Paris FC vs Rennes 08/11/25 - Trực tiếp
Logo Paris FC - PAR Paris FC
0
Logo Rennes - REN Rennes
0
Hoàng Anh Gia Lai vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
PVF-CAND vs Thể Công - Viettel
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Tottenham Hotspur vs Manchester United
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Hamburger SV vs Borussia Dortmund
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Union Berlin vs Bayern Munich
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Bayer Leverkusen vs Heidenheim
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
West Ham United vs Burnley
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Fulham
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Olympique Marseille vs Brest
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Juventus vs Torino
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Torino - TOR Torino
-
Sunderland vs Arsenal
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Atlético de Madrid vs Levante
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Parma vs Milan
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Chelsea vs Wolverhampton Wanderers
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Monaco vs Lens
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Hải Phòng vs SHB Đà Nẵng
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Sông Lam Nghệ An vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Bologna vs Napoli
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Nottingham Forest vs Leeds United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Brighton & Hove Albion
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Brentford vs Newcastle United
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Aston Villa vs AFC Bournemouth
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Rayo Vallecano vs Real Madrid
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Manchester City vs Liverpool
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Valencia vs Real Betis
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Eintracht Frankfurt vs Mainz 05
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Inter Milan vs Lazio
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Olympique Lyonnais vs Paris Saint-Germain
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Celta de Vigo vs Barcelona
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-

Video bóng đá U17 Brazil - U17 Indonesia: 39 phút sụp đổ, đẳng cấp chênh lệch (World Cup U17)

Sự kiện: Bóng đá Indonesia World Cup 2026
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(Lượt trận thứ 2 vòng bảng U17 World Cup) Đại diện Đông Nam Á, Indonesia không thể làm nên bất ngờ trước "ông lớn" Nam Mỹ.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U17 Brazil đã áp đảo hoàn toàn U17 Indonesia. Thậm chí, đại diện Nam Mỹ chỉ mất 3 phút để ghi bàn mở tỷ số nhờ công của Luis Eduardo.

U17 Indonesia dễ dàng gục ngã trước U17 Brazil

U17 Indonesia dễ dàng gục ngã trước U17 Brazil

Trong thế trận lép vế, hàng thủ U17 Indonesia không thể đứng vững trước sức tấn công mãnh liệt từ đối thủ và liên tiếp bộc lộ sai lầm. Phút 33, Putu Panji vô tình phản lưới nhà. Chưa dừng ở đó, đến phút 39, Felipe Morais đưa U17 Brazil vươn lên dẫn 3-0.

Bước sang hiệp 2, đại diện Nam Mỹ thi đấu thong dong, nhưng U17 Indonesia vẫn bất lực trong việc tìm bàn danh dự. Phút 75, Ruan Pablo khép lại cơn ác mộng của thầy trò HLV Nova Arianto với bàn ấn định tỷ số 4-0. 

Như vậy, U17 Brazil củng cố vững chắc ngôi đầu bảng H (6 điểm/2 trận), qua đó dắt tay U17 Zambia (6 điểm) giành vé vào vòng knock-out U17 World Cup sớm 1 lượt trận. Trong khi đó, U17 Indonesia xếp thứ 3 với 2 trận toàn thua (hiệu số -6). Giờ đây, cơ hội để đại diện Đông Nam Á đi tiếp với tư cách 1 trong 8 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất cũng rất mong manh.

Chung cuộc: U17 Brazil 4-0 U17 Indonesia

Ghi bàn:

Luis Eduardo 3', Putu Panji 33' (phản lưới), Felipe Morais 39', Ruan Pablo 75'

Đội hình xuất phát:

U17 Brazil: Joao Lucio, Angelo Candido, Luis Eduardo, Vitor Hugo, Arthur Ryan, Ze Lucas, Ruan Pablo, Tiago, Felipe Morais, Kayke Ayrton, Dell

U17 Indonesia: Al Gasemi, Lee, Panji, Baker, Dwi, Florasta, Alfaro, Rasyiq, Tanjung, Adi, Alberto

8

Man City - Liverpool 09.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Man City
Liverpool
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 09/11
Thể lệ
Video bóng đá Aston Villa - Maccabi Tel Aviv: Chiến thắng nhẹ nhàng (Europa League)
Video bóng đá Aston Villa - Maccabi Tel Aviv: Chiến thắng nhẹ nhàng (Europa League)

(Lượt 4 vòng bảng) Aston Villa đã đánh bại Maccabi Tel Aviv của Israel trên sân nhà Villa Park, qua đó vươn lên vị trí thứ sáu tại bảng xếp hạng...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh - Tân Thành ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-08/11/2025 01:36 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Bóng đá Indonesia Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN