Video bóng đá U17 Brazil - U17 Indonesia: 39 phút sụp đổ, đẳng cấp chênh lệch (World Cup U17)

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U17 Brazil đã áp đảo hoàn toàn U17 Indonesia. Thậm chí, đại diện Nam Mỹ chỉ mất 3 phút để ghi bàn mở tỷ số nhờ công của Luis Eduardo.

U17 Indonesia dễ dàng gục ngã trước U17 Brazil

Trong thế trận lép vế, hàng thủ U17 Indonesia không thể đứng vững trước sức tấn công mãnh liệt từ đối thủ và liên tiếp bộc lộ sai lầm. Phút 33, Putu Panji vô tình phản lưới nhà. Chưa dừng ở đó, đến phút 39, Felipe Morais đưa U17 Brazil vươn lên dẫn 3-0.

Bước sang hiệp 2, đại diện Nam Mỹ thi đấu thong dong, nhưng U17 Indonesia vẫn bất lực trong việc tìm bàn danh dự. Phút 75, Ruan Pablo khép lại cơn ác mộng của thầy trò HLV Nova Arianto với bàn ấn định tỷ số 4-0.

Như vậy, U17 Brazil củng cố vững chắc ngôi đầu bảng H (6 điểm/2 trận), qua đó dắt tay U17 Zambia (6 điểm) giành vé vào vòng knock-out U17 World Cup sớm 1 lượt trận. Trong khi đó, U17 Indonesia xếp thứ 3 với 2 trận toàn thua (hiệu số -6). Giờ đây, cơ hội để đại diện Đông Nam Á đi tiếp với tư cách 1 trong 8 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất cũng rất mong manh.

Chung cuộc: U17 Brazil 4-0 U17 Indonesia

Ghi bàn:

Luis Eduardo 3', Putu Panji 33' (phản lưới), Felipe Morais 39', Ruan Pablo 75'

Đội hình xuất phát:

U17 Brazil: Joao Lucio, Angelo Candido, Luis Eduardo, Vitor Hugo, Arthur Ryan, Ze Lucas, Ruan Pablo, Tiago, Felipe Morais, Kayke Ayrton, Dell

U17 Indonesia: Al Gasemi, Lee, Panji, Baker, Dwi, Florasta, Alfaro, Rasyiq, Tanjung, Adi, Alberto