Tin mới nhất bóng đá sáng 7/6: ĐT Argentina mất trung vệ trụ cột trước thềm World Cup 2026

Argentina mất trung vệ trụ cột trước thềm World Cup

Đội tuyển Argentina vừa đón nhận tổn thất lớn khi trung vệ Leonardo Balerdi chính thức phải rút khỏi danh sách tham dự World Cup 2026 vì chấn thương cơ nghiêm trọng ở chân phải.

Leonardo Balerdi rời tuyển Argentina

Thông tin được Liên đoàn Bóng đá Argentina xác nhận ngay trước trận giao hữu với Honduras. Balerdi gặp vấn đề trong một buổi tập và các kết quả kiểm tra y tế cho thấy anh không đủ khả năng hồi phục kịp cho giải đấu tại Bắc Mỹ.

Sự vắng mặt của hậu vệ đang khoác áo Marseille khiến HLV Lionel Scaloni phải gấp rút tìm phương án thay thế. Theo truyền thông Argentina, Marcos Senesi của Bournemouth là ứng viên hàng đầu, dù nhà cầm quân 48 tuổi hiện vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Loftus-Cheek đánh giá cao tân binh Ederson của MU

Tiền vệ Ruben Loftus-Cheek tin rằng Manchester United đã thực hiện một thương vụ chất lượng khi chiêu mộ tiền vệ Ederson từ Atalanta với mức phí khoảng 45 triệu euro.

Chia sẻ với báo giới, cầu thủ thuộc biên chế AC Milan nhận xét Ederson sở hữu nền tảng thể chất ấn tượng, tốc độ tốt và khả năng xử lý bóng toàn diện. Theo Loftus-Cheek, những phẩm chất đó sẽ giúp tiền vệ người Brazil nhanh chóng thích nghi và thành công tại sân Old Trafford.

Bản thân Loftus-Cheek không có tên trong danh sách tuyển Anh dự World Cup 2026 do phong độ thiếu ổn định ở cấp CLB. Dù vậy, cựu cầu thủ Chelsea cho biết anh vẫn sẽ theo dõi và cổ vũ các đồng đội từ quê nhà, đồng thời kỳ vọng "Tam sư" sẽ có một kỳ World Cup thành công dưới sự dẫn dắt của HLV Thomas Tuchel.

Neymar hồi phục thần tốc, sáng cửa dự trận mở màn World Cup

Tin vui đã đến với đội tuyển Brazil khi Neymar đang hồi phục nhanh hơn dự kiến sau chấn thương cơ bắp chân phải gặp phải trước ngày hội quân chuẩn bị cho World Cup 2026. Trước đó, nhiều nguồn tin cho rằng tiền đạo 34 tuổi có thể phải nghỉ từ hai đến ba tuần và đứng trước nguy cơ lỡ trận ra quân gặp Morocco vào ngày 14/6.

Tuy nhiên, HLV Carlo Ancelotti xác nhận tình trạng của Neymar tiến triển rất tích cực. Ngôi sao thuộc biên chế Santos hiện tập riêng với cường độ cao và sẽ được kiểm tra bằng MRI trong những ngày tới.

Nếu kết quả khả quan, Neymar sẽ trở lại tập luyện cùng toàn đội vào đầu tuần sau. Điều đó đồng nghĩa anh vẫn còn khoảng một tuần để lấy lại thể lực và cảm giác bóng trước khi Brazil bước vào chiến dịch World Cup.

FIFA nới quy định mang nước uống vào sân sau làn sóng phản đối

FIFA đã điều chỉnh chính sách về nước uống dành cho khán giả tại World Cup 2026 sau khi vấp phải nhiều chỉ trích từ người hâm mộ.

Theo thông báo mới từ Giám đốc điều hành World Cup - ông Heimo Schirgi, mỗi cổ động viên được phép mang một chai nước nhựa mềm dung tích tối đa 590 ml còn nguyên niêm phong vào các sân vận động tại Mỹ và Canada. Quyết định này được đưa ra chỉ hai ngày sau khi FIFA khẳng định các loại bình nước tái sử dụng sẽ bị cấm hoàn toàn.

Trước đó, quy định cũ gây tranh cãi dữ dội bởi nhiều trận đấu diễn ra trong điều kiện thời tiết mùa hè khắc nghiệt. Người hâm mộ lo ngại họ sẽ buộc phải mua nước với giá cao bên trong sân. Sự điều chỉnh lần này được xem là động thái xoa dịu dư luận từ cơ quan quản lý bóng đá thế giới.

Lewis Hamilton không hoàn toàn cổ vũ tuyển Anh tại World Cup

Dù là người Anh và có tình yêu lớn dành cho bóng đá, tay đua Formula 1 Lewis Hamilton thừa nhận anh sẽ không đặt toàn bộ sự ủng hộ vào đội tuyển Anh tại World Cup 2026.

Trong cuộc trao đổi trước chặng đua Monaco Grand Prix, Hamilton tiết lộ sẽ cổ vũ hai đội tuyển tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Bên cạnh "Tam sư", nhà vô địch F1 bảy lần vẫn dành tình cảm đặc biệt cho Brazil. Từ nhỏ, Hamilton đã thần tượng huyền thoại đua xe người Brazil là Ayrton Senna, người có ảnh hưởng sâu sắc đến sự nghiệp của anh.

Tuyển Anh nằm ở bảng L cùng Croatia, Ghana và Panama, bắt đầu hành trình World Cup bằng trận gặp Croatia. Tuy nhiên, Hamilton cho thấy trái tim mình vẫn có một phần dành cho "Selecao".