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Trực tiếp bóng đá Campuchia - Singapore: Mơ khởi đầu thuận lợi (AFF Cup 2026)

Sự kiện: AFF Cup 2026 Trực tiếp bóng đá hôm nay

(19h, 24/7, bảng A) Cả 2 đội đều quyết tâm tìm kiếm 3 điểm ở trận ra quân để tạo đà thuận lợi cho chặng đường sắp tới.

   

AFF Cup | 19h, 24/7, bảng A |

Campuchia
Trực tiếp bóng đá Campuchia - Singapore: Mơ khởi đầu thuận lợi (AFF Cup 2026) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Campuchia - Singapore: Mơ khởi đầu thuận lợi (AFF Cup 2026) - 1
Singapore
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Campuchia - Singapore: Mơ khởi đầu thuận lợi (AFF Cup 2026) - 1
Hul Kimhuy, Ouk Sovann, Sophal Dimong, Chea Sokmeng, Phat Sokha, Sos Suhana, Yudai Ogawa, Sovannmakara, Iago Bento, Coulibaly, Chanthea
Trực tiếp bóng đá Campuchia - Singapore: Mơ khởi đầu thuận lợi (AFF Cup 2026) - 1
Mahbud, Stewart, Lionel Tan, Irfan Fandi, Abdullah, Hariss Harun, Nakamura, Song Ui-young, Shawal Anuar, Ilhan Fandi, Nathan Mao

Trong 5 trận quốc tế gần nhất, Campuchia thắng 2, hòa 1 và thua 2. Đáng chú ý, đội bóng xứ Chùa Tháp đã ghi được 9 bàn thắng, chỉ để lọt lưới 5 lần. Dưới thời HLV Koji Gyotoku, Campuchia đang dần xây dựng lối chơi cởi mở hơn. Điều đó khiến các trận đấu của họ thường xuất hiện nhiều bàn thắng: Có tới 11 trong 13 trận gần nhất của đội tuyển này kết thúc với từ 3 bàn trở lên.

Trong khi đó, Singapore vẫn duy trì được sự ổn định tương đối dù kết quả gần đây chưa thật sự như ý. Trước hai thất bại liên tiếp trước Trung Quốc và Okinawa SV, đội bóng này cũng chỉ thua 2 trong 10 trận quốc tế liên tiếp.

Dấu ấn lớn nhất của Singapore là họ đang thể hiện lối chơi tấn công khá hiệu quả. Các học trò HLV Gavin Lee ghi 10 bàn trong 5 trận gần nhất, bao gồm chiến thắng 4-0 trước Mông Cổ và thắng lợi tối thiểu trước Bangladesh tại vòng loại Asian Cup 2027. 

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Nhận định Campuchia vs Singapore, 19h00 ngày 24/7: Thách thức lớn cho chủ nhà
Nhận định Campuchia vs Singapore, 19h00 ngày 24/7: Thách thức lớn cho chủ nhà

Nhận định bóng đá Campuchia vs Singapore, 19h00 ngày 24/7, bảng A ASEAN Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu....

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Theo DA tổng hợp ([Tên nguồn])

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-24/07/2026 11:50 AM (GMT+7)
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