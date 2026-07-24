Trực tiếp bóng đá Campuchia - Singapore: Mơ khởi đầu thuận lợi (AFF Cup 2026)
(19h, 24/7, bảng A) Cả 2 đội đều quyết tâm tìm kiếm 3 điểm ở trận ra quân để tạo đà thuận lợi cho chặng đường sắp tới.
AFF Cup | 19h, 24/7, bảng A |
Điểm
Hul Kimhuy
Ouk Sovann
Sophal Dimong
Chea Sokmeng
Phat Sokha
Sos Suhana
Yudai Ogawa
Sovannmakara
Iago Bento
Coulibaly
Chanthea
Điểm
Mahbud
Stewart
Lionel Tan
Irfan Fandi
Abdullah
Hariss Harun
Nakamura
Song Ui-young
Shawal Anuar
Ilhan Fandi
Nathan Mao
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Trong 5 trận quốc tế gần nhất, Campuchia thắng 2, hòa 1 và thua 2. Đáng chú ý, đội bóng xứ Chùa Tháp đã ghi được 9 bàn thắng, chỉ để lọt lưới 5 lần. Dưới thời HLV Koji Gyotoku, Campuchia đang dần xây dựng lối chơi cởi mở hơn. Điều đó khiến các trận đấu của họ thường xuất hiện nhiều bàn thắng: Có tới 11 trong 13 trận gần nhất của đội tuyển này kết thúc với từ 3 bàn trở lên.
Trong khi đó, Singapore vẫn duy trì được sự ổn định tương đối dù kết quả gần đây chưa thật sự như ý. Trước hai thất bại liên tiếp trước Trung Quốc và Okinawa SV, đội bóng này cũng chỉ thua 2 trong 10 trận quốc tế liên tiếp.
Dấu ấn lớn nhất của Singapore là họ đang thể hiện lối chơi tấn công khá hiệu quả. Các học trò HLV Gavin Lee ghi 10 bàn trong 5 trận gần nhất, bao gồm chiến thắng 4-0 trước Mông Cổ và thắng lợi tối thiểu trước Bangladesh tại vòng loại Asian Cup 2027.
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Nhận định bóng đá Campuchia vs Singapore, 19h00 ngày 24/7, bảng A ASEAN Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu....
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-24/07/2026 11:50 AM (GMT+7)