Trực tiếp bóng đá Campuchia - Singapore: Mơ khởi đầu thuận lợi (AFF Cup 2026)

AFF Cup | 19h, 24/7, bảng A | Campuchia 0 - 0 Singapore (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Campuchia vs Singapore Singapore Điểm Hul Kimhuy Ouk Sovann Sophal Dimong Chea Sokmeng Phat Sokha Sos Suhana Yudai Ogawa Sovannmakara Iago Bento Coulibaly Chanthea Điểm Mahbud Stewart Lionel Tan Irfan Fandi Abdullah Hariss Harun Nakamura Song Ui-young Shawal Anuar Ilhan Fandi Nathan Mao Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Campuchia Campuchia Singapore Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Hul Kimhuy, Ouk Sovann, Sophal Dimong, Chea Sokmeng, Phat Sokha, Sos Suhana, Yudai Ogawa, Sovannmakara, Iago Bento, Coulibaly, Chanthea Mahbud, Stewart, Lionel Tan, Irfan Fandi, Abdullah, Hariss Harun, Nakamura, Song Ui-young, Shawal Anuar, Ilhan Fandi, Nathan Mao

Trong 5 trận quốc tế gần nhất, Campuchia thắng 2, hòa 1 và thua 2. Đáng chú ý, đội bóng xứ Chùa Tháp đã ghi được 9 bàn thắng, chỉ để lọt lưới 5 lần. Dưới thời HLV Koji Gyotoku, Campuchia đang dần xây dựng lối chơi cởi mở hơn. Điều đó khiến các trận đấu của họ thường xuất hiện nhiều bàn thắng: Có tới 11 trong 13 trận gần nhất của đội tuyển này kết thúc với từ 3 bàn trở lên.

Trong khi đó, Singapore vẫn duy trì được sự ổn định tương đối dù kết quả gần đây chưa thật sự như ý. Trước hai thất bại liên tiếp trước Trung Quốc và Okinawa SV, đội bóng này cũng chỉ thua 2 trong 10 trận quốc tế liên tiếp.

Dấu ấn lớn nhất của Singapore là họ đang thể hiện lối chơi tấn công khá hiệu quả. Các học trò HLV Gavin Lee ghi 10 bàn trong 5 trận gần nhất, bao gồm chiến thắng 4-0 trước Mông Cổ và thắng lợi tối thiểu trước Bangladesh tại vòng loại Asian Cup 2027.

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