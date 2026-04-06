Tin mới nhất bóng đá sáng 6/4: Chelsea "né" Man City bán kết FA Cup, hẹn ngày tranh cúp

Chelsea "né" Man City ở bán kết FA Cup

Ngay sau khi trận tứ kết cuối cùng của FA Cup giữa West Ham và Leeds United kết thúc (Leeds thắng luân lưu 4-2 sau khi hòa 2-2 trong 120 phút), ban tổ chức đã tiến hành bốc thăm các cặp đấu bán kết. Theo đó, Chelsea sẽ chạm trán chính Leeds, còn Man City đối đầu Southampton - đội hạng Nhất vừa thắng sốc Arsenal.

Theo kế hoạch, các trận bán kết diễn ra tại sân Wembley vào ngày 25/4 hoặc 26/4, 2 đội thắng sẽ chơi chung kết vào ngày 16/5.

Chelsea và Man City có thể đối đầu ở chung kết FA Cup

Rooney muốn tái xuất sự nghiệp HLV

Theo Sun Sports, Wayne Rooney đang lên kế hoạch trở lại nghiệp huấn luyện viên trước mùa giải 2026/27. Cựu tiền đạo 40 tuổi thậm chí sẵn sàng từ bỏ công việc bình luận viên cho chương trình "Match of the Day" - vốn giúp anh hưởng mức đãi ngộ béo bở - để chứng tỏ khả năng trên băng ghế chỉ đạo. Lần gần nhất huyền thoại MU hiện diện với vai trò HLV đã từ tháng 12/2024, thời điểm bị đội hạng Nhất Plymouth Argyle sa thải.

Slot bị tố đẩy Salah khỏi Liverpool

Trả lời phỏng vấn trên winwinallsports, huyền thoại bóng đá Ai Cập, Mohamed Aboutrika thẳng thắn chỉ là HLV Arne Slot chính là nguyên nhân khiến Mohamed Salah phải rời Liverpool vào cuối mùa:

"Một trong những lý do khiến Salah rời Liverpool là sự hiện diện của Arne Slot, bởi vì chúng ta đã thấy những vấn đề trong thời gian gần đây. Chính ông, Slot, đã đẩy cậu ấy đi. Salah chỉ có hợp đồng 2 năm với Liverpool. Salah muốn yên tâm cống hiến và tận hưởng giai đoạn tiếp theo của sự nghiệp. Salah không cần sự công nhận nào từ Slot hay bất cứ ai khác".

Barcelona tranh hậu vệ Juventus với Man City

Theo Gazzetta dello Sport, Barcelona đã gia nhập cuộc đua giành chữ kí của hậu vệ trái Andrea Cambiaso (Juventus). Được biết, phía Juventus sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán nếu nhận được mức phí chuyển nhượng trên 50 triệu euro. Ngoài nhà vô địch La Liga, Man City cũng theo dõi sát sao tương lai của cầu thủ 21 tuổi.