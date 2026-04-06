Kết quả bóng đá West Ham - Leeds United: 120 phút điên rồ, vỡ òa sau loạt luân lưu (FA Cup)

Sau tiếng còi khai cuộc, cả West Ham lẫn Leeds United tạo nên thế trận đôi công vô cùng hấp dẫn, buộc thủ môn 2 đội phải làm việc vô cùng vất vả. Phút 26, Ao Tanaka đưa Leeds vươn lên dẫn bàn sau pha xử lí cá nhân ấn tượng.

West Ham ghi 2 bàn trong khoảng thời gian bù giờ để gỡ hòa 2-2 trước Leeds

Phút 33, trọng tài tham khảo VAR sau tình huống Max Kilman tranh chấp khiến Anton Stach ngã trong vòng cấm địa West Ham. Rất may, đội chủ nhà không phải chịu phạt đền.

Bước sang hiệp 2, HLV Nuno Santo thực hiện nhiều sự điều chỉnh về nhân sự và giúp thế trận của West Ham trở nên sáng sủa hơn. Đáng chú ý nhất phải kể đến tình huống Castellanos đánh đầu đưa bóng đi trúng cột dọc ở phút 63.

Bên cạnh các bàn thắng và cơ hội, Max Kilman là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trận. Sau khi thoát hiểm nhờ VAR ở hiệp 1, hậu vệ người Anh tiếp tục phạm lỗi với cầu thủ Leeds ở phút 75. Lần này, trọng tài và VAR dứt khoát cho đội khách hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Calvert-Lewin dễ dàng ghi bàn nhân đôi cách biệt.

Chứng kiến đội nhà nhận 2 "gáo nước lạnh", nhiều cổ động viên West Ham lần lượt ra về sớm. Tuy nhiên, họ lại bỏ lỡ phần hay nhất.

Cho đến khoảng thời gian bù giờ, Leeds vẫn dẫn 2-0. Tuy nhiên phút 90+3, Mateus Fernandes thắp sáng cơ hội ngược dòng cho West Ham với bàn rút ngắn cách biệt. Đến phút 90+7, Disasi khiến hàng thủ Leed United chết lặng khi lập công gỡ hòa 2-2.

Kết quả này buộc trận đấu bước sang hiệp phụ. Với tinh thần hưng phấn, West Ham hoàn toàn áp đảo. Thậm chí có tới 2 lần, đội chủ nhà đưa bóng vào lưới Leeds ở phút 91 và 101 nhưng đều bị từ chối vì lỗi việt vị.

Leeds United ghi danh vào bán kết sau loạt luân lưu cân não

Phút 120 phút, West Ham thay thủ môn bất dĩ sau khi Areola dính chấn thương và tin dùng "người gác đền" dự bị Herrick để bước vào loạt luân lưu cân não.

Trong loạt "đấu súng" này, đội chủ nhà có 2 cầu thủ thực hiện không thành công, còn Leeds chỉ có 1 người. Kết quả, Leeds giành chiến thắng 4-2, qua đó ghi danh vào bán kết FA Cup.

Tỷ số sau 120 phút: West Ham 2-2 Leeds United

* Tỷ số luân lưu: 2-4

Ghi bàn (Kiến tạo)

West Ham: Fernandes 90+3', Disasi 90+7' (Traore)

Leeds: Tanaka 26' (Okafor), Calvert-Lewin 75' (pen)

Đội hình xuất phát:

West Ham: Areola, Walker Peters, Kilman, Disasi, Diouf, Potts, Magassa, Fernandes, Bowen, Traore, Castellanos

Leeds: Perri, Bogle, Rodon, Bijol, Struijk, Justin, Amapdu, Stach, Tanaka, Nmecha, Okafor

Thông số trận đấu