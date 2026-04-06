Arsenal thua 2 trận liên tiếp: Sự tự tin chạm đáy, coi chừng mất "cả chì lẫn chài"

Hồi chuông cảnh báo Arsenal

Những giấc mơ “ăn bốn” của Arsenal giờ đây dường như đã trở thành ký ức xa vời. Khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định, thời điểm các danh hiệu lần lượt được định đoạt, “Pháo thủ” lại bất ngờ đánh mất mình. Hai tuần trước là thất bại trước Man City ở chung kết League Cup, và mới nhất là trận thua 1-2 trước Southampton tại tứ kết FA Cup.

Tham vọng giành "cú ăn 3" của Arsenal đã tan thành mây khói

Đáng lo hơn, đại diện đến từ Championship (Hạng hai của Anh) hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng, một thực tế khiến người hâm mộ Arsenal càng thêm bất an. Đội bóng thành London tiếp tục mắc sai lầm cá nhân và thi đấu thiếu sức sống. Trong bầu không khí cuồng nhiệt tại sân St Mary's, các học trò của Mikel Arteta đã không thể đứng vững trước áp lực.

Sau khi vào sân từ ghế dự bị, Viktor Gyokeres kịp gỡ hòa, xóa đi lợi thế mà Ross Stewart tạo ra cho Southampton trong hiệp một. Tuy nhiên, bàn thắng muộn của Shea Charles khi trận đấu chỉ còn 5 phút đã khiến cầu trường St Mary’s vỡ òa, đồng thời nhấn chìm Arsenal vào thêm một cú sốc nữa.

Nếu muốn chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 6 năm ngay trong mùa giải này, Arsenal sẽ phải đi theo con đường gian nan nhất. Sẽ không có chiếc cúp quốc nội nào tại sân Wembley để giảm bớt áp lực trong hành trình chinh phục các danh hiệu lớn hơn. Ở Ngoại hạng Anh mùa này, những thất bại trước Liverpool, Aston Villa và MU từng được “Pháo thủ” xoa dịu CĐV nhà bằng các chuỗi trận bất bại dài sau đó. Nhưng lần này thì không.

Việc để thua hai trận liên tiếp lần đầu tiên trong mùa giải đang đe dọa làm chệch hướng cả chiến dịch của Arsenal, đồng thời phơi bày nhiều dấu hiệu đáng lo. Ben White mắc sai lầm trong tình huống dẫn đến bàn mở tỷ số của Southampton, Cristhian Mosquera nhiều lần xử lý bóng thiếu an toàn, còn Gabriel cũng không ít lần phán đoán sai trong các pha không chiến.

Sự tự tin của “Pháo thủ” dường như đang chạm đáy đúng vào thời điểm áp lực bị đẩy lên cao nhất. Trong bối cảnh Man City đang đạt phong độ đỉnh cao đúng lúc, thử thách dành cho đoàn quân của Arteta hứa hẹn sẽ ngày càng khắc nghiệt.

Đợt tập trung ĐTQG từng được kỳ vọng là quãng nghỉ để Arsenal “xốc lại tinh thần”. Nhưng giờ đây, họ lại lập tức cần thêm một lần làm lại từ đầu.

Hàng thủ hỗn loạn

Đây chính là bộ mặt tuyến giữa của Arsenal khi thiếu vắng Declan Rice và Martin Zubimendi. Nếu trước đó HLV Mikel Arteta còn do dự trong việc ra sân mà không có bộ đôi này, thì sau màn trình diễn này, sẽ không có chấn thương nhẹ hay vấn đề thể lực nào đủ để khiến ông mạo hiểm lặp lại lựa chọn tương tự ở các trận tới.

Ben White đang là một trong những mắt xích yếu nhất nơi hàng thủ Arsenal

Sẽ là thiếu công bằng nếu đổ lỗi hoàn toàn cho Christian Norgaard về sự lỏng lẻo đáng báo động của Arsenal. Kai Havertz và Martin Odegaard gần như không hỗ trợ phòng ngự, khiến Arsenal không hề có cấu trúc khi bị Southampton phản công. Dẫu vậy, sự thua kém về thể chất của Norgaard so với mẫu tiền vệ như Rice là điều dễ nhận thấy.

Chỉ trong 10 phút đầu, Arteta đã ba lần liên tục vẫy tay yêu cầu các học trò lùi về ngăn chặn phản công. Đây là một trong những trận đấu mà Arsenal để lộ nhiều khoảng trống nhất, với các cầu thủ áo đỏ tỏ ra chậm chạp bất thường trong khâu lui về phòng ngự.

Bàn thua đến từ một pha đánh gót hỏng của Odegaard, tạo điều kiện cho Southampton tổ chức phản công. Tuy nhiên, tình huống đó diễn ra gần khu vực vòng cấm Arsenal, họ lẽ ra không nên để đối phương dễ dàng tiến thẳng lên như vậy.

Sau đó, Ben White phán đoán sai điểm rơi trong pha tạt bóng, nhưng bàn thua là điều đã được báo trước, khi hệ thống phòng ngự của “Pháo thủ” trong cả hiệp một vận hành quá rời rạc khi không có bóng.

Kịch bản tương tự tiếp diễn sau giờ nghỉ. Mỗi lần Southampton lên bóng, hàng thủ Arsenal lại rối loạn, và cuối cùng Shea Charles đã tìm được khoảng trống để ghi bàn quyết định.

Một màn trình diễn thiếu gắn kết có thể phần nào được thông cảm khi đội hình có nhiều thay đổi, nhưng những yếu tố cơ bản nhất lại không được đảm bảo, điều khó có thể chấp nhận với một đội đang cạnh tranh các danh hiệu.

Gyokeres: Điểm sáng hiếm hoi của Arsenal

Giữa hàng loạt vấn đề của Arsenal, Gyokeres nổi lên như một tín hiệu tích cực hiếm hoi. Trong khi nhiều cầu thủ Arsenal không tham gia loạt trận ĐTQG, tiền đạo người Thụy Điển lại góp mặt và trở về với tinh thần hưng phấn. Bốn bàn thắng sau hai trận đã giúp Thụy Điển giành vé dự World Cup, và anh mang phong độ ấn tượng đó trở lại cấp CLB.

Gyokeres đang có phong độ rất cao

Trái ngược hoàn toàn, Gabriel Jesus thi đấu mờ nhạt trong hơn một giờ có mặt trên sân. Với việc Arsenal đã bị loại khỏi FA Cup, không loại trừ khả năng tiền đạo người Brazil đã chơi những phút cuối cùng của mình ở mùa giải năm nay.

Gyokeres chỉ mất 7 phút để tạo ra sự khác biệt, minh chứng rõ ràng cho tầm quan trọng của một trung phong đúng nghĩa. Anh di chuyển thông minh để đón đường chuyền của Kai Havertz, người cũng chơi sắc nét hơn sau khi Gyokeres vào sân, trước khi dứt điểm tự tin, mang về bàn gỡ hòa.

Khi trọng tâm giờ đây dồn hoàn toàn vào Champions League và Ngoại hạng Anh, Arsenal sẽ cần Gyokeres duy trì phong độ và tinh thần hưng phấn này trong những tháng then chốt sắp tới.