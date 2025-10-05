Tin mới nhất bóng đá sáng 5/10: Mbappe, Kane chấn thương trước khi lên tuyển

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Indonesia vs Saudi Arabia
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Fiorentina vs Roma
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Wolverhampton Wanderers vs Brighton & Hove Albion
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Newcastle United vs Nottingham Forest
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Everton vs Crystal Palace
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Aston Villa vs Burnley
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Sevilla vs Barcelona
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Monaco vs Nice
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Brentford vs Manchester City
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Napoli vs Genoa
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Espanyol vs Real Betis
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Juventus vs Milan
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Lille vs PSG
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Celta de Vigo vs Atlético de Madrid
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Oman vs Qatar
Logo Oman - OMA Oman
-
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Ba Lan vs New Zealand
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Anh vs Wales
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Wales - WAL Wales
-
Nhật Bản vs Paraguay
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Hàn Quốc vs Brazil
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Argentina vs Venezuela
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Logo Venezuela - VEN Venezuela
-
Mỹ vs Ecuador
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
UAE vs Oman
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Oman - OMA Oman
-
Iraq vs Indonesia
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Puerto Rico vs Argentina
Logo Puerto Rico - PUR Puerto Rico
-
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Nhật Bản vs Brazil
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Hàn Quốc vs Paraguay
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Na Uy vs New Zealand
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Nga vs Bolivia
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Qatar vs UAE
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Saudi Arabia vs Iraq
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Mỹ vs Australia
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Mexico vs Ecuador
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 5/10: Mbappe, Kane chấn thương trước khi lên tuyển

Sự kiện: Điểm tin bóng đá Kylian Mbappe Harry Kane
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Ngay trước đợt tập trung đội tuyển quốc gia, bộ đôi ngôi sao dính chấn thương khiến các CLB chủ quản lo sốt vó.

Mbappe, Kane chấn thương trước khi lên tuyển

Phút 85 trận đấu giữa Bayern Munich và Frankfurt (Bayern thắng 3-0) ở vòng 6 Bundesliga, Harry Kane tập tễnh rời sân vì chấn thương. Theo tiết lộ từ tiền đạo 32 tuổi, anh bị "va chạm vào xương" đúng nơi từng bị chấn thương cách đây vài tuần, đồng thời khẳng định vẫn có thể tập trung cùng ĐT Anh do chấn thương không nghiêm trọng.

Mbappe, Harry Kane khiến Real Madrid và Bayern Munich lo lắng

Mbappe, Harry Kane khiến Real Madrid và Bayern Munich lo lắng

Trong khi đó, Kylian Mbappe gặp vấn đề ở mắt cá và rời sân từ phút 85 trận đấu giữa Real Madrid và Villarreal ở vòng 8 La Liga (Real thắng 3-1). Hiện tại, tình trạng của Mbappe và khả năng siêu sao 26 tuổi có kịp bình phục để tập trung cùng ĐT Pháp còn bỏ ngỏ.

Saka ghi bàn ở trận thứ 200 khoác áo Arsenal, được Henry chúc mừng

Ở cuộc chạm trán giữa Arsenal và West Ham, Bukayo Saka đóng góp 1 pha lập công giúp "Pháo thủ" thắng 2-0. Đáng chú ý, cầu thủ người Anh cũng cán mốc 200 trận cho Arsenal và trở thành người thứ 2 ghi bàn trong trận đấu thứ 200 khoác áo "Pháo thủ", bên cạnh huyền thoại Thierry Henry.

Trả lời Sky Sports, Saka tiết lộ đích thân Henry đã nhắn tin cho anh trước trận: "Sáng nay, Thierry nhắn tin để nhắc nhở tôi rằng Arsenal đã thua West Ham 2 trận sân nhà gần nhất. Ông ấy luôn thúc đẩy tôi. Tôi rất vui khi được chia sẻ kỷ lục với ông ấy".

Bellingham chủ động xin rút khỏi ĐT Anh

Theo tờ Marca (Tây Ban Nha), Jude Bellingham đã chủ động yêu cầu HLV Thomas Tuchel không triệu tập mình lên ĐT Anh chuẩn bị cho loạt trận vòng loại World Cup tháng 10. Cầu thủ 22 tuổi mới trở lại sau ca phẫu thuật chấn thương vai ở trận Real Madrid gặp Atletico tuần trước, nhưng cảm thấy chưa đạt 100% thể lực để thi đấu trọn vẹn 90 phút.

Modric ca ngợi sao AC Milan

Trả lời phỏng vấn CBS Sports, Luka Modric đã dành nhiều lời ca ngợi đồng đội Christian Pulisic ở AC Milan. Pulisic đạt phong độ cao từ đầu mùa với 4 bàn, 2 kiến tạo sau 5 trận tại Serie A.

Pulisic là cầu thủ sở hữu tiềm năng lớn, tất nhiên cậu ấy vốn đã rất xuất sắc rồi. Cậu ấy cũng thể hiện điều đó suốt thời gian khoác áo Dortmund, Chelsea và Milan. Thật tuyệt khi được sát cánh cùng cậu ấy", trích lời Modric. 

Video bóng đá Real Madrid - Villarreal: Vinicius, Mbappe trình diễn đỉnh cao (La Liga)
Video bóng đá Real Madrid - Villarreal: Vinicius, Mbappe trình diễn đỉnh cao (La Liga)

(Vòng 8) Dù chiến đấu kiên cường, Villarreal chỉ có thể cầm cự đến hết hiệp 1 trước khi sụp đổ vì sức mạnh của Real Madrid.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/10/2025 04:31 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Điểm tin bóng đá Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN