Tin mới nhất bóng đá sáng 5/10: Mbappe, Kane chấn thương trước khi lên tuyển

Mbappe, Kane chấn thương trước khi lên tuyển

Phút 85 trận đấu giữa Bayern Munich và Frankfurt (Bayern thắng 3-0) ở vòng 6 Bundesliga, Harry Kane tập tễnh rời sân vì chấn thương. Theo tiết lộ từ tiền đạo 32 tuổi, anh bị "va chạm vào xương" đúng nơi từng bị chấn thương cách đây vài tuần, đồng thời khẳng định vẫn có thể tập trung cùng ĐT Anh do chấn thương không nghiêm trọng.

Mbappe, Harry Kane khiến Real Madrid và Bayern Munich lo lắng

Trong khi đó, Kylian Mbappe gặp vấn đề ở mắt cá và rời sân từ phút 85 trận đấu giữa Real Madrid và Villarreal ở vòng 8 La Liga (Real thắng 3-1). Hiện tại, tình trạng của Mbappe và khả năng siêu sao 26 tuổi có kịp bình phục để tập trung cùng ĐT Pháp còn bỏ ngỏ.

Saka ghi bàn ở trận thứ 200 khoác áo Arsenal, được Henry chúc mừng

Ở cuộc chạm trán giữa Arsenal và West Ham, Bukayo Saka đóng góp 1 pha lập công giúp "Pháo thủ" thắng 2-0. Đáng chú ý, cầu thủ người Anh cũng cán mốc 200 trận cho Arsenal và trở thành người thứ 2 ghi bàn trong trận đấu thứ 200 khoác áo "Pháo thủ", bên cạnh huyền thoại Thierry Henry.

Trả lời Sky Sports, Saka tiết lộ đích thân Henry đã nhắn tin cho anh trước trận: "Sáng nay, Thierry nhắn tin để nhắc nhở tôi rằng Arsenal đã thua West Ham 2 trận sân nhà gần nhất. Ông ấy luôn thúc đẩy tôi. Tôi rất vui khi được chia sẻ kỷ lục với ông ấy".

Bellingham chủ động xin rút khỏi ĐT Anh

Theo tờ Marca (Tây Ban Nha), Jude Bellingham đã chủ động yêu cầu HLV Thomas Tuchel không triệu tập mình lên ĐT Anh chuẩn bị cho loạt trận vòng loại World Cup tháng 10. Cầu thủ 22 tuổi mới trở lại sau ca phẫu thuật chấn thương vai ở trận Real Madrid gặp Atletico tuần trước, nhưng cảm thấy chưa đạt 100% thể lực để thi đấu trọn vẹn 90 phút.

Modric ca ngợi sao AC Milan

Trả lời phỏng vấn CBS Sports, Luka Modric đã dành nhiều lời ca ngợi đồng đội Christian Pulisic ở AC Milan. Pulisic đạt phong độ cao từ đầu mùa với 4 bàn, 2 kiến tạo sau 5 trận tại Serie A.

Pulisic là cầu thủ sở hữu tiềm năng lớn, tất nhiên cậu ấy vốn đã rất xuất sắc rồi. Cậu ấy cũng thể hiện điều đó suốt thời gian khoác áo Dortmund, Chelsea và Milan. Thật tuyệt khi được sát cánh cùng cậu ấy", trích lời Modric.