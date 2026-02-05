Sốc "Nữ hoàng" trượt tuyết đứt dây chằng, vẫn tranh HCV Olympic mùa Đông

Chỉ vài ngày trước lễ khai mạc Olympic mùa Đông 2026 tại Ý (6-22/2), làng thể thao thế giới chấn động khi Lindsey Vonn, “Nữ hoàng trượt tuyết” của nước Mỹ, tiết lộ cô đã đứt dây chằng chéo trước (ACL) và vừa phải được trực thăng đưa thẳng vào bệnh viện. Thế nhưng, thay vì nói lời chia tay Thế vận hội, huyền thoại 41 tuổi lại chọn cách… thách thức số phận.

Lindsey gặp chấn thương nặng, trực thăng phải tới giải cứu

Tai nạn và chẩn đoán lạnh người

Cách đây không lâu, trong chặng Alpine World Cup cuối cùng tại Crans-Montana (Thụy Sĩ), Lindsey Vonn gặp tai nạn nghiêm trọng. Sau khi tiếp đất từ một cú nhảy, cô mất kiểm soát, trượt dài và đâm thẳng vào hàng rào bảo vệ. Cú va chạm mạnh buộc ban tổ chức phải điều trực thăng y tế, đưa Vonn rời đường đua trong tình trạng khẩn cấp.

Tại buổi họp báo mới đây, Vonn lần đầu công bố mức độ chấn thương, đứt hoàn toàn ACL đầu gối trái. Với nhiều VĐV, đó đồng nghĩa mùa giải kết thúc, thậm chí là dấu chấm hết sự nghiệp. Nhưng với Lindsey Vonn, câu chuyện lại rẽ sang hướng khác.

“Tôi biết cơ hội của mình trước tai nạn là thế nào, và tôi cũng biết sau tai nạn thì mọi thứ đã khác. Nhưng tôi biết vẫn còn một cơ hội. Và chừng nào còn cơ hội, tôi sẽ thử", Vonn nói.

Đứt dây chằng, bó gối và… vẫn ra vạch xuất phát Olympic

Bất chấp chẩn đoán nặng, Lindsey Vonn khẳng định cô vẫn sẽ dự Olympic mùa Đông 2026 tại Cortina (Ý), nơi Thế vận hội chính thức khai mạc vào thứ Sáu (6/2) tới. Kế hoạch của Vonn là thi đấu với nẹp đầu gối, dù chính cô cũng thừa nhận chưa ai có thể chắc chắn mức độ bảo vệ của thiết bị này khi nội dung đổ đèo khởi tranh vào Chủ nhật (8/2).

“Chúng tôi đã trị liệu cường độ cao, tham vấn bác sĩ liên tục. Hôm nay tôi đã lên tuyết tập lại. Tôi không khóc. Tôi sẽ làm hết sức mình. Với sự hỗ trợ của nẹp gối, tôi tin mình sẽ ra sân vào Chủ nhật”, Vonn chia sẻ.

Lindsey quyết tâm trở lại dù gặp chấn thương nặng

Sự hiện diện của Vonn mang ý nghĩa vượt xa chuyên môn. Là nhà vô địch Olympic nội dung downhill năm 2010, hai lần vô địch thế giới và ba lần giành huy chương Olympic, cô là một trong những gương mặt có sức hút lớn nhất tại Thế vận hội mùa Đông 2026. Việc “Nữ hoàng trượt tuyết” vẫn xuất hiện, dù trong tình trạng chấn thương, được xem là cú hích khổng lồ cho hình ảnh và sức nóng của Olympic tại Ý.

Hành trình trở lại phi thường chưa chịu dừng lại

Chấn thương lần này càng khiến câu chuyện của Lindsey Vonn trở nên đặc biệt. Sau khi giải nghệ năm 2019 vì chấn thương chồng chéo, cô trở lại thi đấu năm 2024, khép lại quãng nghỉ gần 5 năm. Tháng 12 năm ngoái, Vonn thắng một chặng World Cup, chiến thắng thứ 83 trong sự nghiệp và là lần đầu tiên cô đứng trên đỉnh thế giới kể từ năm 2018.

Ở tuổi 41, với đầu gối phải từng cấy ghép titan, Vonn vẫn là một trong những tay trượt đèo xuất sắc nhất mùa này, với hai chiến thắng và ba lần lên bục podium chỉ sau năm chặng đua.

Theo kế hoạch ban đầu, cô sẽ tranh tài ở downhill nữ (8/2), super-G và nội dung đồng đội mới tại Olympic mùa Đông 2026. Dù chấn thương ACL khiến mọi thứ trở nên mong manh, Vonn vẫn giữ nguyên tuyên bố đầy thách thức trên mạng xã hội sau tai nạn: “Nếu có một điều tôi biết làm, thì đó là trở lại”.