Tin mới nhất bóng đá trưa 2/2: Mùa giải của Mikel Merino coi như khép lại

Mùa giải của Mikel Merino coi như khép lại

Tiền vệ Mikel Merino nhiều khả năng sẽ không thể thi đấu thêm trận nào cho Arsenal trong phần còn lại của mùa giải do chấn thương bàn chân nghiêm trọng. Cầu thủ 29 tuổi dính chấn thương ở những phút cuối trận thua Manchester United và được xác nhận cần phẫu thuật trong vài ngày tới. HLV Mikel Arteta cho biết Merino sẽ phải nghỉ thi đấu “trong thời gian dài”, dù Arsenal vẫn hy vọng anh kịp trở lại tập luyện trước khi mùa giải kết thúc.

Tiền vệ Merino dính chấn thương nặng

Liverpool có tân binh

Theo báo chí Anh, Liverpool đã chiêu mộ thành công Jeremy Jacquet từ Rennes. Đội chủ sân Anfield phải chi ra 60 triệu euro kèm thêm 10 triệu euro tiền phụ phí để thuyết phục CLB của Pháp "nhả người". Trung vệ người Pháp sẽ chuyển sang Anh thi đấu bắt đầu từ tháng 6/2026. Jeremy Jacquet được đánh giá là một trong những tài năng sáng giá nhất tại châu Âu hiện tại.

Liverpool đã chiêu mộ thành công Jeremy Jacquet

Sao tuyển Mỹ ca ngợi Spalleti

Sau khi Juventus giành chiến thắng trước Parma, Weston McKennie không ngần ngại "tâng bốc" ông thầy của mình. "Spaletti là một HLV tuyệt vời. Tôi chưa bao giờ được làm việc với ai như vậy. Ông ấy giúp chúng tôi tìm được cảm giác và giữ vững được cảm xúc. Tôi nghĩ bất kỳ ai cũng vui khi được Spaletti dẫn dắt".

Casemiro "trêu" Carragher

Trong buổi bình luận mới đây, Jamie Carragher tiết lộ bản thân đã bị Casemiro trêu. Tiền vệ người Brazil nói với cựu sao Liverpool rằng "Ông hãy rời bàn bình luận trước khi bàn bình luận bỏ ông mà đi". Trước đó, Carragher từng tuyên bố rằng Casemiro "nên bỏ bóng đá trước khi bóng đá bỏ bạn mà đi".

N'Golo Kante rời Saudi Arabia

Theo Fabrizio Romano, Fenerbahce và Al Ittihad đang đàm phán để hoàn tất thương vụ kép. Theo đó, N'golo Kante sẽ chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu, còn En Nesyri sẽ về Saudi Arabia. Tiền đạo người Morocco được coi là giải pháp thay thế cho Benzema.

Paqueta ra mắt không thành công

Sau khi chuyển về Flamengo với giá 40 triệu euro, Lucas Paqueta "ôm hận" ngay trong trận ra mắt. Tiền vệ người Brazil bỏ lỡ cơ hội cực kỳ ngon ăn để cân bằng tỉ số ở phút 90+3 qua đó khiến Flamengo thua 0-2 trước Corinthians và phải nhìn đối thủ đăng quang Siêu cúp Brazil.