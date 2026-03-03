Rộ tin Ronaldo rời Saudi Arabia bằng chuyên cơ, lo sợ xung đột ở Trung Đông

Xung đột ở khu vực Trung Đông đang leo thang căng thẳng. Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh, thủ đô Saudi Arabia gần đây đã bị 2 máy bay không người lái tấn công vào ban đêm. Ronaldo và gia đình của anh cũng sinh sống ở Riyadh.

Hàng loạt công dân nước ngoài đang tháo chạy khỏi Trung Đông bởi xung đột tại đây leo thang, khi Iran liên tục có những hành động trả đũa Mỹ và Israel. Hiện truyền thông Ả Rập đồn thổi việc CR7 cũng rời khỏi Saudi Arabia để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình.

Ngày 2/3 theo giờ địa phương, dữ liệu theo dõi chuyến bay của Flightradar24 cho thấy chuyên cơ riêng Bombardier Global Express 6500 đã thực hiện hành trình gần 7 giờ từ Riyadh đến Madrid, thủ đô Tây Ban Nha. Flightradar24 ghi nhận lộ trình bay của chuyên cơ của Ronaldo đã qua Ai Cập và Địa Trung Hải trước khi đến Tây Ban Nha.

Ronaldo liệu đã lên máy bay để rời khỏi Ả Rập?

Chuyên cơ màu đen của Ronaldo có sức chứa tối đa 15 hành khách, với nhiều khu vực riêng biệt: phòng khách có bàn và ghế sofa, phòng ngủ với giường đôi và khu vực tắm riêng. Năm 2024, Ronaldo đã bán chiếc Gulfstream G200 mua năm 2015 với giá 16 triệu bảng để sắm chiếc Bombardier Global Express 6500 mới trị giá 61 triệu bảng.

Ronaldo đang gặp chấn thương sau trận Al Nassr thắng Al Feiha với tỷ số 3-1. Anh bị lo ngại có thể vắng mặt ở World Cup 2026 vì chấn thương nặng hơn dự kiến.

Trước tình hình căng thẳng ở Trung Đông, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã hoãn một số trận đấu ở AFC Champions League Elite và AFC Champions League Two. Điều này đồng nghĩa Al Nassr của Ronaldo chưa rõ ngày thi đấu ở sân chơi AFC Champions League Two.