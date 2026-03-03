Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Những bàn thắng phạt góc của Arsenal: 'Nét đẹp chiến thuật' hay 'Sự xù xì'

Sự kiện: Premier League 2025-26 Arsenal

Arsenal không thể hiện phong độ tốt nhất trong trận thắng 2-1 trước Chelsea, nhưng hai bàn thắng từ những pha phối hợp đá phạt góc bài bản đã đủ để giúp "Pháo thủ" nới rộng khoảng cách với Man City lên 5 điểm. Các cựu cầu thủ bóng đá đã đưa ra nhiều ý kiến trái chiều sau chiến thắng của đội chủ sân Emirates.

Arsenal lại giành chiến thắng nhờ các quả đá phạt góc.

Arsenal lại giành chiến thắng nhờ các quả đá phạt góc.

Sự xuất sắc của Arsenal trong các tình huống cố định giúp họ đang dẫn đầu tại Premier League. Đoàn quân của Arteta ghi 16 bàn thắng từ các quả phạt góc, nhiều hơn bất kỳ đội nào khác ở mùa giải này. Trong bàn thắng đầu tiên ở trận đấu với Chelsea, Saliba đánh đầu ghi bàn sau đường chuyền bằng đầu của Gabriel từ quả phạt góc của Saka. Bước sang hiệp 2, Jurrien Timber ghi bàn thắng thứ ba tại giải đấu mùa này từ quả đá phạt góc của Rice, ấn định chiến thắng cho Arsenal.

Ngoài việc hơn đội xếp thứ hai Man City, dù đã chơi nhiều hơn một trận với khoảng cách 5 điểm. Arsenal còn đạt được thành tích toàn thắng ở Champions League, lọt vào chung kết Carabao Cup và vòng 5 FA Cup. Tuy nhiên, vẫn còn những câu hỏi về cách thức mà thầy trò Mikel Arteta giành chiến thắng.

Chris Sutton, cựu cầu thủ từng vô địch Premier League cùng Blackburn Rovers, chia sẻ với đài BBC Radio 5 Live: "Arsenal lại dựa vào những pha bóng cố định. Nếu họ vô địch, liệu họ có trở thành đội bóng vô địch Premier League tệ nhất trong lịch sử? Với tôi, màn trình diễn của họ kém thuyết phục."

Cựu đội trưởng Arsenal, Patrick Vieira, nhận xét trên Sky Sports: "Khi Arsenal đứng đầu bảng xếp hạng Champions League và Premier League, mọi người kỳ vọng Arsenal sẽ tấn công cởi mở hơn. Sự kỳ vọng đang ngày càng cao hơn."

HLV Arteta nói: "Trận đấu không hề xấu xí, tôi có những cách tiếp cận trận đấu khác nhau với từng đối thủ. Và khi đối đầu với Chelsea, bạn biết chính xác mình sẽ chơi như thế nào. Đối với tôi, đó là một trận đấu hay vì chất lượng các đội rất cao và bạn phải thích nghi rất nhiều với những gì họ làm. Họ cũng phải làm điều tương tự khi đối đầu với chúng tôi, vì vậy sự khác biệt rất nhỏ. Những pha tranh chấp quyết liệt ở cuối trận sẽ quyết định kết quả những trận đấu kiểu này."

Cựu tiền vệ Everton, Leon Osman, nói với BBC Sport: "Họ lại dựa vào những tình huống cố định. Arsenal đã làm điều đó suốt mùa giải. Nếu đó là điểm mạnh, tôi thấy họ hoàn toàn có quyền tận dụng điều đó."

Kỷ lục về số bàn thắng phạt góc của Arsenal tại Premier League và tầm ảnh hưởng của Gabriel

Jover giúp Arsenal trở nên nguy hiểm hơn ở những tình huống cố định.

Jover giúp Arsenal trở nên nguy hiểm hơn ở những tình huống cố định.

Nếu Arsenal không quá giỏi ghi bàn từ những quả đá phạt và phạt góc, thì cuộc đua vô địch có thể đã khác. Đây là lần thứ chín Arsenal ghi bàn thắng quyết định từ phạt góc ở Ngoại hạng Anh mùa này, là kỷ lục của một đội bóng trong một mùa giải (vượt qua kỷ lục 8 lần của Manchester United mùa 2012-2013).

Họ đã dẫn trước 1-0 từ phạt góc 9 lần ở Premier League mùa này, ngang bằng với kỷ lục của Southampton mùa 1994-1995 (9).

16 bàn thắng từ phạt góc của Arsenal là kỷ lục nhiều nhất của bất kỳ đội bóng nào trong một mùa giải Ngoại hạng Anh, ngang bằng với Oldham mùa 1992-1993, West Brom mùa 2016-2017 và chính Arsenal mùa 2023-2024.

Chỉ có hai đội khác đạt được con số hai chữ số về số bàn thắng từ phạt góc, trong khi 13 đội ghi được ít hơn một nửa số bàn thắng của Arsenal.

Tiền đạo Viktor Gyokeres của Arsenal đã bắt đầu ghi bàn nhiều hơn trong những tuần gần đây và hiện là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất của câu lạc bộ tại Premier League với 10 bàn thắng. Người ghi bàn nhiều thứ hai là Eberechi Eze với 6 bàn, trong đó 5 bàn vào lưới Spurs trong 2 trận đấu. Bukayo Saka, Leandro Trossard cùng Martin Zubimendi mỗi người có 5 bàn. Điều đó có nghĩa là những bàn thắng từ các tình huống cố định của Arsenal rất quan trọng.

Vào tháng 10/2025, trước trận đấu với Crystal Palace, Arteta cho biết ông bắt đầu tập trung vào tầm quan trọng của các tình huống cố định trong từ 10 năm trước. Việc thực hiện điều đó trong mùa giải này cùng việc bổ nhiệm huấn luyện viên chuyên về các tình huống cố định Nicolas Jover từ Brentford đã chứng minh ông đúng.

Trung vệ Gabriel đóng vai trò rất quan trọng trong hầu hết các tình huống phối hợp bóng chết mà Arsenal sử dụng. Anh đã trực tiếp tham gia vào 25 bàn thắng ở Premier League (20 bàn thắng, 5 pha kiến ​​tạo), hiện là trung vệ của Arsenal có thành tích cao nhất tại giải đấu này, đạt được con số đó trong sáu mùa giải.

Gabriel đóng vai trò quan trọng trong các tình huống phạt góc của Arsenal.

Gabriel đóng vai trò quan trọng trong các tình huống phạt góc của Arsenal.

Các "Pháo thủ" đã sử dụng một số chiến thuật tấn công khác nhau từ các quả phạt góc mùa này, nhưng cách di chuyển của họ khi bóng đến vẫn quen thuộc. Các cầu thủ Arsenal tập trung ở cột xa và khi bóng sắp được đưa vào khu vực cấm địa, họ đồng loạt di chuyển để gây cản trở cho thủ môn và hậu vệ đối phương nhằm có được pha chạm bóng đầu tiên.

Điều này có thể dẫn đến những lời phàn nàn từ các đội bóng cho rằng họ bị cản trở, Chelsea cũng đã phản đối mạnh mẽ sau bàn thắng quyết định của Timber. Sau chiến thắng 2-1 của Arsenal trước Chelsea, số bàn thắng từ phạt góc ở Premier League mùa này (138 bàn trong 281 trận) đã nhiều hơn so với cả mùa giải trước (135 bàn trong 380 trận).

Khi sự thực dụng là điều quan trọng nhất trong bóng đá

Arsenal sẽ phải đối mặt với áp lực của cuộc đua vô địch khi chỉ còn chín trận đấu nữa trong hành trình giành danh hiệu vô địch quốc gia đầu tiên kể từ năm 2004. Khi được BBC Sport hỏi liệu họ có phải nâng cao trình độ trong các tình huống cố định, Arteta đã đồng ý.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha nói: "Chúng tôi đã không ghi bàn từ các tình huống cố định trong vài tuần nay, nhưng đã ghi rất nhiều bàn thắng từ các tình huống bóng sống. Hôm nay là một cơ hội để ghi bàn từ tình huống cố định".

Theo cựu tiền vệ Everton, Leon Osman, Arsenal có thể bị chỉ trích về lối chơi và thường bị so sánh với những nhà vô địch trong quá khứ, nhưng nếu họ giành được chức vô địch, đó mới là điều quan trọng nhất. Ông chia sẻ: "Nhiều người xem muốn thấy thứ bóng đá đẹp mắt, lối chơi tấn công cởi mở, những bàn thắng tuyệt vời. Nhưng không phải lúc nào bóng đá cũng diễn ra như vậy. Các đội bóng phải tìm ra sự hiệu quả ở cả hai khu vực cấm địa.

Nếu điểm mạnh là những tình huống cố định, bạn sẽ cố gắng giành được những tình huống cố định và ghi bàn từ đó, và họ rất giỏi trong việc này, rất hiệu quả. Arsenal sẽ không quan tâm tới những lời chỉ trích hay mỉa mai, vì điều quan trọng nhất là có thêm ba điểm nữa".

(Theo BBC)

Theo Khanh Kiều

Nguồn: [Link nguồn]

03/03/2026 06:59 AM (GMT+7)
