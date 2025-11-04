Tin mới nhất bóng đá sáng 4/11: Huyền thoại MU chê Sesko kém xa Mbeumo, Cunha

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs PVF-CAND
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Napoli vs Eintracht Frankfurt
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Slavia Praha vs Arsenal
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Tottenham Hotspur vs Copenhagen
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Liverpool vs Real Madrid
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Juventus vs Sporting CP
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Bodø / Glimt vs Monaco
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Atlético de Madrid vs Union Saint-Gilloise
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
SHB Đà Nẵng vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hải Phòng
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Ninh Bình vs Sông Lam Nghệ An
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Qarabağ vs Chelsea
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Benfica vs Bayer Leverkusen
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Manchester City vs Borussia Dortmund
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Inter Milan vs Kairat
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Club Brugge vs Barcelona
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Sturm Graz vs Nottingham Forest
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Utrecht vs Porto
Logo Utrecht - UTR Utrecht
-
Logo Porto - POR Porto
-
Midtjylland vs Celtic
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Stuttgart vs Feyenoord
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Real Betis vs Olympique Lyonnais
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Rangers vs Roma
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Aston Villa vs Maccabi Tel Aviv
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
PVF-CAND vs Thể Công - Viettel
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hải Phòng vs SHB Đà Nẵng
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Sông Lam Nghệ An vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-

Cựu hậu vệ Gary Neville thất vọng với màn trình diễn của Sesko, nếu đặt cạnh 2 tân binh MU khác là Mbeumo và Cunha.

Huyền thoại MU chê Sesko kém xa Mbeumo, Cunha

Bình luận trên Sky Sports, cựu hậu vệ Gary Neville đã hết lời chỉ trích Benjamin Sesko sau màn trình diễn kém cỏi ở trận hòa 2-2 của MU trước Nottingham Forest. Theo Neville, Sesko kém xa những tiền đạo được "Quỷ đỏ" đưa về vào mùa hè là Bryan Mbeumo và Matheus Cunha:

Sesko chưa gây ấn tượng như Cunha và Mbeumo

Sesko chưa gây ấn tượng như Cunha và Mbeumo

"Sesko kém xa những tiền đạo khác mà MU đưa về, như Cunha và Mbeumo. Cậu ấy trông có vẻ lúng túng, thậm chí những cú chạm bóng còn không chuẩn xác. Với mức giá 73,7 triệu bảng, bạn muốn thấy điều gì đó hơn thế, dù cậu ấy còn trẻ và vẫn đang trong quá trình ổn định".

Real Madrid mất sao trẻ Argentina ở đại chiến Liverpool

Trên trang chủ, Real Madrid xác nhận sao trẻ Franco Mastantuono sẽ phải nghỉ thi đấu vì chấn thương xương mu. Trước mắt, cầu thủ 18 tuổi chắc chắn vắng mặt ở đại chiến Liverpool trong khuôn khổ Champions League (3h, 5/11). Mùa này, Mastantuono là nhân tố quan trọng dưới thời HLV Xabi Alonso, ra sân 12 trận trên mọi đấu trường, đóng góp 1 bàn và 1 kiến tạo.

Welbeck sắp trở lại ĐT Anh

Theo tờ Goal, HLV Thomas Tuchel đang nghiêm túc cân nhắc khả năng gọi tiền đạo Danny Welbeck trở lại ĐT Anh, chuẩn bị cho 2 trận đấu ở vòng loại World Cup 2026 gặp Serbia, Albania.

Do "Tam sư" đã sớm giành vé dự vòng chung kết, Tuchel muốn thử nghiệm nhân tố mới và Welbeck là một trong những cái tên lọt vào tầm ngắm của ông. Mùa này, tiền đạo 34 tuổi thể hiện phong độ chói sáng với 6 bàn sau 10 trận cho Brighton ở Ngoại hạng Anh. 

Wolves "bể kèo" với Gary O'Neil, vẫn chưa có HLV mới

The Athletic cho hay, quá trình đàm phán giữa Wolverhampton và HLV Gary O’Neil đã đổ bể vào phút chót. Nguyên nhân vì nhà cầm quân 42 tuổi cảm thấy "đây không phải thời điểm thích hợp" để tái hợp đội bóng, sau giai đoạn nắm quyền từ tháng 8/2023 tới tháng 12/2024. Cách đây chưa lâu, Wolves chia tay HLV Vítor Pereira vì xếp cuối bảng Ngoại hạng Anh và chưa thắng trận nào suốt 10 vòng.

Đội của De Gea chuẩn bị sa thải HLV

Theo TuttoMercato (Italia), Fiorentina chuẩn bị sa thải HLV Stefano Pioli vì chuỗi thành tích kém cỏi ở Serie A (chưa thắng trận nào và xếp cuối bảng). Hiện tại, ban lãnh đạo đội bóng đang làm việc với Pioli để thống nhất về khoản phí bồi thường hợp đồng. Cựu HLV trưởng AC Milan, Al Nassr mới ký hợp đồng 3 năm dẫn dắt Fiorentina từ mùa hè, kèm mức lương 3 triệu euro/mùa. 

Theo Đỗ Anh (Tổng hợp)

04/11/2025 04:30 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Điểm tin bóng đá
