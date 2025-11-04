Tin mới nhất bóng đá sáng 4/11: Huyền thoại MU chê Sesko kém xa Mbeumo, Cunha

Huyền thoại MU chê Sesko kém xa Mbeumo, Cunha

Bình luận trên Sky Sports, cựu hậu vệ Gary Neville đã hết lời chỉ trích Benjamin Sesko sau màn trình diễn kém cỏi ở trận hòa 2-2 của MU trước Nottingham Forest. Theo Neville, Sesko kém xa những tiền đạo được "Quỷ đỏ" đưa về vào mùa hè là Bryan Mbeumo và Matheus Cunha:

Sesko chưa gây ấn tượng như Cunha và Mbeumo

"Sesko kém xa những tiền đạo khác mà MU đưa về, như Cunha và Mbeumo. Cậu ấy trông có vẻ lúng túng, thậm chí những cú chạm bóng còn không chuẩn xác. Với mức giá 73,7 triệu bảng, bạn muốn thấy điều gì đó hơn thế, dù cậu ấy còn trẻ và vẫn đang trong quá trình ổn định".

Real Madrid mất sao trẻ Argentina ở đại chiến Liverpool

Trên trang chủ, Real Madrid xác nhận sao trẻ Franco Mastantuono sẽ phải nghỉ thi đấu vì chấn thương xương mu. Trước mắt, cầu thủ 18 tuổi chắc chắn vắng mặt ở đại chiến Liverpool trong khuôn khổ Champions League (3h, 5/11). Mùa này, Mastantuono là nhân tố quan trọng dưới thời HLV Xabi Alonso, ra sân 12 trận trên mọi đấu trường, đóng góp 1 bàn và 1 kiến tạo.

Welbeck sắp trở lại ĐT Anh

Theo tờ Goal, HLV Thomas Tuchel đang nghiêm túc cân nhắc khả năng gọi tiền đạo Danny Welbeck trở lại ĐT Anh, chuẩn bị cho 2 trận đấu ở vòng loại World Cup 2026 gặp Serbia, Albania.

Do "Tam sư" đã sớm giành vé dự vòng chung kết, Tuchel muốn thử nghiệm nhân tố mới và Welbeck là một trong những cái tên lọt vào tầm ngắm của ông. Mùa này, tiền đạo 34 tuổi thể hiện phong độ chói sáng với 6 bàn sau 10 trận cho Brighton ở Ngoại hạng Anh.

Wolves "bể kèo" với Gary O'Neil, vẫn chưa có HLV mới

The Athletic cho hay, quá trình đàm phán giữa Wolverhampton và HLV Gary O’Neil đã đổ bể vào phút chót. Nguyên nhân vì nhà cầm quân 42 tuổi cảm thấy "đây không phải thời điểm thích hợp" để tái hợp đội bóng, sau giai đoạn nắm quyền từ tháng 8/2023 tới tháng 12/2024. Cách đây chưa lâu, Wolves chia tay HLV Vítor Pereira vì xếp cuối bảng Ngoại hạng Anh và chưa thắng trận nào suốt 10 vòng.

Đội của De Gea chuẩn bị sa thải HLV

Theo TuttoMercato (Italia), Fiorentina chuẩn bị sa thải HLV Stefano Pioli vì chuỗi thành tích kém cỏi ở Serie A (chưa thắng trận nào và xếp cuối bảng). Hiện tại, ban lãnh đạo đội bóng đang làm việc với Pioli để thống nhất về khoản phí bồi thường hợp đồng. Cựu HLV trưởng AC Milan, Al Nassr mới ký hợp đồng 3 năm dẫn dắt Fiorentina từ mùa hè, kèm mức lương 3 triệu euro/mùa.