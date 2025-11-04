Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Dembele & Yamal góp mặt trong đội hình FIFPRO, Messi - Salah - Ronaldo "mất hút"

Sự kiện: Bóng đá Cristiano Ronaldo Cup C1 - Champions League 2025/26
Đội hình 11 cầu thủ nam xuất sắc nhất thế giới do FIFPRO công bố chứng kiến sự áp đảo của PSG, trong khi Lionel Messi và Mohamed Salah đều vắng mặt gây tiếc nuối.

⭐ PSG thống trị đội hình tiêu biểu

Không có gì bất ngờ khi PSG trở thành đội bóng đóng góp nhiều cầu thủ nhất trong đội hình FIFPRO World 11 năm 2025 (Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp thế giới). Nhà vô địch Champions League có tới năm gương mặt góp mặt, gồm thủ môn Gianluigi Donnarumma, hậu vệ Hakimi, Nuno Mendes, cùng hai tiền vệ Vitinha và Ousmane Dembele.

11 cầu thủ nam xuất sắc nhất thế giới do FIFPRO công bố

11 cầu thủ nam xuất sắc nhất thế giới do FIFPRO công bố

Sự hiện diện của Dembele được xem như phần thưởng xứng đáng sau mùa giải bùng nổ trong màu áo PSG, nơi anh đóng vai trò hạt nhân trong lối chơi tấn công tốc độ và biến ảo của đội bóng thủ đô nước Pháp. Cầu thủ người Pháp cũng vừa giành Quả bóng Vàng, khép lại năm 2025 hoàn hảo.

Đáng chú ý, PSG còn có hai cái tên khác suýt góp mặt là trung vệ Marquinhos và tiền vệ Joao Neves, trong khi Khvicha Kvaratskhelia ngôi sao được kỳ vọng bị loại ngay từ danh sách rút gọn tháng 10.

🌟 Yamal viết lại lịch sử, các tài năng trẻ lên ngôi

Lamine Yamal của Barcelona trở thành điểm nhấn đặc biệt trong danh sách khi là cầu thủ trẻ nhất từng được xướng tên trong đội hình FIFPRO World 11. Ở tuổi 18, Yamal đã chứng minh tài năng vượt trội với những màn trình diễn chín chắn và hiệu quả trong màu áo Barcelona lẫn đội tuyển Tây Ban Nha.

Đội bóng xứ Catalunya cũng có Pedri góp mặt ở hàng tiền vệ, giúp Barca là một trong hai CLB (bên cạnh Real Madrid) có hai đại diện. Jude Bellingham và Kylian Mbappe là hai cái tên khác tô điểm cho sức trẻ của đội hình năm nay.

Cole Palmer của Chelsea cũng có màn ra mắt đáng nhớ. Cầu thủ người Anh chia sẻ: “Được chính các đồng nghiệp bầu chọn là một cảm giác tuyệt vời. Họ hiểu rõ thế nào là đẳng cấp đỉnh cao, vì vậy sự công nhận này mang ý nghĩa đặc biệt”.

⚡ Messi, Salah và Ronaldo bị loại đầy tiếc nuối

Tâm điểm chú ý lớn nhất là sự vắng mặt của Lionel Messi. Ngôi sao Inter Miami không có tên trong đội hình năm nay, lần thứ hai trong gần 20 năm anh không góp mặt. Dù vẫn thi đấu ấn tượng tại Mỹ và lọt vào danh sách rút gọn, Messi không thể cạnh tranh với những gương mặt trẻ đang tỏa sáng ở châu Âu.

Messi và Salah bất ngờ không có tên dù có thành tích khá nổi bật

Messi và Salah bất ngờ không có tên dù có thành tích khá nổi bật

Mohamed Salah cũng là trường hợp gây bất ngờ khi bị gạch tên dù dẫn đầu Ngoại hạng Anh về số bàn thắng và kiến tạo, đồng thời góp công lớn giúp Liverpool vô địch. Cristiano Ronaldo, Alisson Becker, Trent Alexander Arnold và Raphinha cũng nằm trong nhóm bị loại dù được đánh giá cao trong phần lớn mùa giải.

FIFPRO World 11 năm 2025 vì thế không chỉ tôn vinh thế hệ vàng của PSG, mà còn đánh dấu thời khắc chuyển giao giữa những huyền thoại kỳ cựu và lớp tài năng mới đang chiếm lĩnh đỉnh cao bóng đá thế giới.

8

Liverpool nhắm toàn "hàng xịn" thay Salah, giá ít nhất 75 triệu bảng

Liverpool đang vội vã tìm người thay thế Mohamed Salah và đó đều là những cầu thủ đắt giá ở thời điểm hiện tại.

Theo Tiến Tài

Nguồn: [Link nguồn]

03/11/2025 23:38 PM (GMT+7)
